El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de octubre Este día se producirá una lluvia de meteoros. Mira cómo este evento astronómico impactará en tu signo, según los astros y El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 8 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy es un día muy especial ya que tendremos la Lluvia de Meteoros o de Estrellas Dracónidas. Este evento astronómico tan significativo nos despertará y nos señala un camino evolutivo. Además, a partir de hoy y por cinco meses Plutón se podrá directo en Capricornio trayendo cambios profundos y contundentes en las esferas gubernamentales. También podrás detentar tu poder personal de una forma más explícita. Nunca olvides que tienes la capacidad de transformar tu vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESARROLLO AL MÁXIMO MI POTENCIAL". Si hoy, 8 de octubre estás de cumpleaños… Durante este ciclo tus encantos aflorarán y seducirás a todos. Te codearás con personas muy dinámicas y emprendedoras que te acercarán propuestas interesantes. Si estás soltero, prepárate porque conocerás a alguien que ejercerá un impacto fuerte en tu vida. La Copa de la Suerte: 7, 19, 45, 59, 61, 82 Aries: Será un momento ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones y para mantenerte en continuo movimiento. Por otro lado, necesitarás sentirte libre para hacer lo que tengas ganas, pero no te pongas demasiado egocéntrico porque también dependerás del resto del mundo. Tauro: Eres una persona paciente por naturaleza, pero hoy el apuro podría generarte un estado de confusión. Por otro lado, necesitarás pasar algunos momentos a solas para reflexionar y descansar. El yoga y la meditación te ayudarán a recargar tus baterías. Géminis: Se abrirá el abanico de opciones. Otras personas te ofrecerán nuevas perspectivas y, aunque pueden surgir choques entre tus opiniones y las demás, el intercambio de ideas te enriquecerá mucho. Haz uso de tu simpatía y elocuencia para hacer buenos contactos. Cáncer: Ahora las presiones externas te obligan a subir tu perfil y a volverte más competitivo. No estarás dispuesto a recibir órdenes, lo cual te puede causar conflictos con personas de autoridad, así que sería mejor que trabajes en forma independiente. Leo: Tu nivel de energía física y mental se irá elevando. Será un día excelente para hacer deportes, viajar y para "lanzarte a la aventura". Tendrás éxito en tus emprendimientos porque te acompañará una alta dosis de confianza. Un nuevo camino se desplegará ante ti. Virgo: Llevarás adelante algunos asuntos de manera reservada para evitar la oposición de otras personas. Tus emociones serán intensas aunque aún no será el momento oportuno para expresarlas. Aprovecha para indagar en tu verdadero deseo y para descubrir tu motivación oculta. Libra: Si estás pensando en crear una nueva sociedad la mejor opción será una persona de otra región o vinculada al ámbito académico. Si estás en pareja te recomiendo que le hagas saber cuánto la quieres y lo importante que es para ti. Escorpio: Se intensificará tu nivel de trabajo y deberás organizar tu agenda para evitar complicaciones. Además, te convendrá anotarte en un gimnasio o correr para liberar el excedente de energía, pero evita los grandes esfuerzos y los movimientos bruscos. Sagitario: Nuevas aventuras se avecinan renovando el horizonte sentimental. El amor adoptará un tono multicolor, atrayendo hacia ti diversas oportunidades para la conquista. Tendrás la oportunidad de conocer a la persona indicada en el momento justo si te dejas guiar por tu intuición. Capricornio: Preferirás mantenerte en tu esfera íntima y buscar el afecto de los seres más cercanos. Abrirás el cajón de los recuerdos y reestablecerás el contacto con personas que no veías hace mucho tiempo, en especial con alguien que vive en el extranjero. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Estarás muy inquieto, curioso y te interesará todo lo que te estimule intelectualmente. Además, sentirás deseos de conocer personas de diferentes culturas. Pero ten cuidado de no ser brusco a la hora de comunicarte, tampoco pretendas convencer a los demás de que piensen igual. Piscis: Sentirás deseos de darte algunos gustos, pero no exageres porque estás con tendencia al derroche. Si percibes que te pagan menos de lo que mereces, llegó la hora de ponerte firme y reclamar lo que realmente te corresponde ¡valórate!

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de octubre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.