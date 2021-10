El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de octubre Llegó el momento de cambiar el chip y soltar de una vez por todas ciertas relaciones tóxicas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 8 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda, feliz fin de semana! Les cuento que en este día la Luna transitará por Escorpio desde donde hará una oposición con Urano, por eso tendrás la oportunidad de liberarte de algunos conflictos y subsanar heridas emocionales. En el plano de la sexualidad te sacarás algunos prejuicios. Te darás cuenta que llegó el momento de cambiar el chip y soltarás de una vez por todas ciertas relaciones toxicas. Además, aumentarán las oportunidades de que hagas negocios exitosos o de que recibas ayuda financiera. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DEJO EL PASADO Y AVANZO HACIA LO NUEVO". Si hoy, 8 octubre, estás de cumpleaños… En esta nueva etapa que comienzas tendrás la oportunidad de reinventarte en el plano económico. Es posible que recibas una herencia o un regalo que cambiará tu realidad financiera. En la esfera de la sexualidad te destrabarás y experimentarás sensaciones nuevas. La Copa de la Suerte: 3, 16, 29, 45, 67, 85 Aries: Este fin de semana estarás con buen ojo para las cuestiones financieras y podrás detectar fácilmente los negocios con mejores chances de ser prósperos en el futuro. Además, te sentirás inclinado a invertir o a gastar, sobre todo en electrodomésticos y nuevas tecnologías. Tauro: Durante estos días vas a priorizar tu libertad e independencia por encima de cualquier cosa. Sin embargo, ten en cuenta las demandas de tu pareja, si la tienes, porque es importante que se sienta escuchada. Si estás soltero, tómate este período como una oportunidad para experimentar. Géminis: En temas de salud será muy importante que estés prevenido, así que ocúpate de tener la mejor cobertura médica que te sea posible, y mantente al día con todos los controles y chequeos. Además, te sugiero que tomes regularmente té de manzanilla para calmar la ansiedad. Cáncer: Este fin de semana buscarás ser considerado de una manera especial, pero, aunque eres un ser único, las circunstancias te demostrarán que el mundo no gira en torno a ti. Las circunstancias impedirán que tus amistades te consientan, pero no debes resentirte por eso. Leo: Durante estos días podrías sentir que las obligaciones familiares te privarán de libertad, sin embargo, no puedes desatender a aquellas personas que están tan profundamente ligadas a ti. Ahora te sientes un poco absorbido, pero está situación no durará eternamente. Virgo: Si te involucras en discusiones vinculadas a política o religión, ten cuidado porque podrían surgir corto circuitos que descontrolen las cosas. No provoques a nadie ni caigas en la tentación de hacer comentarios punzantes porque esto podría volverse en tu contra. Libra: Este fin de semana una oportunidad para aumentar tu capital se asomará en tu horizonte financiero. Es el momento de que implementes cambios en la forma de ganar dinero. Decídete a abrir tu propio negocio o a comenzar algo por cuenta propia ¡los giros del destino te beneficiarán! Escorpio: Los asuntos sentimentales requerirán una actitud abierta por tu parte para prosperar así que trata de no arruinar las cosas con forcejeos ni apresuramientos. Si tienes pareja, entonces dale espacio para que tome sus propias decisiones y tenga libertad en sus movimientos. Sagitario: Si sientes que el vértigo del trajín cotidiano te resulta difícil de sobrellevar no te estreses ni permitas que esto recienta tus nervios. Acude a tu sabiduría interior y evoca a tus guías espirituales para que te ayuden a afrontar los cambios. Capricornio: Urano, el astro de la liberación, está influenciando positivamente en ti y ayudándote a quitarte las máscaras cuando estás en grupo. Improvisarán en lugar de especular. Cuando tus amigos se repongan del shock apreciarán está nueva versión de ti mismo. Acuario: Este fin de semana el exceso de trabajo puede provocarte tensiones emocionales y tu afán de triunfo a toda costa podría generar rupturas afectivas, así que baja el nivel de exigencia si deseas mantener tu núcleo afectivo unido. No estés demasiado vulnerable. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Durante estos días intensificarás tu nivel de sabiduría y canalizarás tu energía hacia una meta más trascendente. Personas de elevado rango espiritual te acompañarán en cada uno de tus pasos y una fuerza poderosa te guiará en el camino. Quiero que explotes esta oportunidad de crecimiento.

