El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de noviembre ¡Ojo! Los cambios radicales en la economía mundial generarán un gran impacto en tu bolsillo. Presta atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. MARTES, 8 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Les cuento que hoy tenemos un Eclipse Total de Luna en el Eje Tauro/Escorpio que marcará grandes avances a nivel de la biomedicina. También habrá cambios radicales en la economía mundial y movimientos financieros que generarán un gran impacto en nuestros bolsillos. Es posible que se corten importantes alianzas comerciales. Este es un momento para que trates de producir más y de ahorrar tiempo. Busca alternativas para prosperar y acceder a un mayor nivel de vida. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RECURRO A MI INVENTIVA PARA GENERAR MAYORES INGRESOS". Si hoy, 8 de noviembre estás de cumpleaños… Es un tiempo de solidificar y construir en la esfera del amor. Si aún no te has comprometido del todo en su relación sentirás que llegó la ocasión de dar un paso decisivo invirtiendo en un proyecto común. Además, vivirás momentos gratificantes junto a tus hijos. La Copa de la Suerte: 8, 39, 57, 65, 77, 83 Aries: Podrías ser blanco de presiones, sobre todo en asuntos financieros o de negocios. No comentes tus cosas porque alguien podría usar la información para sacar provecho de tu dinero. Sé cuidadoso con aquello que has conseguido con tanto esfuerzo. Tauro: Hoy podrías sentir que los demás te abruman con sus demandas y que tienes que hacer frente a demasiados compromisos. Fortalécete interiormente y sé honesto con lo que quieres, aunque te sientas presionado. Confío en que no te dejarás abatir y en que superarás las pruebas. Géminis: Estarás en un estado de mayor vulnerabilidad. Por eso quiero que cuides tu energía y te alejes de cualquier estímulo exterior que te agite, te acelere o te inquiete. Busca momentos durante el día para a estar a solas, reflexionar y conectarte con tus necesidades esenciales. Cáncer: Tu entorno te aportará ideas viables y el intercambio te ayudará a recargar las baterías. También estarás con cierta tendencia al dramatismo que deberás mantener bajo control. Sigue adelante porque la clave para concretar tus sueños será la perseverancia. Leo: Asumirás un rol de autoridad convirtiéndote en un referente para tus familiares. Tu ejemplo puede ser de gran utilidad, haz todo lo que esté a tu alcance para ayudar a los que más quieres a ahorrar tiempo y prevenir errores. La perseverancia será clave para conseguir tus objetivos. Virgo: Recuperarás el rumbo logrando encauzar tu energía hacia una dirección. Se reavivará tu interés por viajar, estudiar y ampliar tu campo de acción. Tu autoconfianza te ayudará a superar los desafíos, sin perder de vista tus ideales. Además, contarás con buen asesoramiento. Libra: El día de hoy será perfecto para los encuentros eróticos. Crea un ambiente íntimo con aromas, velas y colores que despierten el placer de los sentidos. Un roce o un cruce de miradas pueden desatar el deseo. Nadie se resistirá a tus atractivos. Escorpio: Tu pareja te motivará y, si aún estás solo, tendrás quien te inspire. Estarás atravesando por un mar de emociones románticas y no serás capaz de concebir la vida en soledad. Harás profundas declaraciones de amor que conmocionarán al ser que está a tu lado. Sagitario: Hoy será importante que te ocupes de tu salud, sobre todo, si últimamente te has descuidado o excedido de alguna forma. Presta atención a las señales que te envían tus órganos y, si sientes alguna molestia, no esperes para hacerte los chequeos médicos correspondientes. Capricornio: Será buen momento para superar tus temores e inhibiciones respecto a tu cuerpo y a tu belleza. Tu vida amorosa dará un giro muy favorable cuando eleves tu autoestima y comiences a aceptarte tal cual eres. En lugar de buscar conformar a los demás prioriza tu felicidad. Acuario: Una de tus metas principales será hacer cambios o una nueva decoración en tu hogar. En tu ámbito de privacidad podrás hacer polo a tierra. Además, conseguirás estabilidad enfocándote en tus prioridades. El bienestar económico de toda tu familia será lo principal para ti. Piscis: Tu mente estará muy fértil y productiva. Asimilarás nuevos aprendizajes y tendrás excelentes ideas para hacer negocios. No te olvides de escuchar y aceptar las opiniones de los demás. A la hora de comunicarte ejercita el don de la paciencia.

