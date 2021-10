El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de noviembre Este es el mensaje de las cartas del Tarot Celta con un Arcano Menor para cada signo. Mira lo que te deparan los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 8 DE NOVIEMBRE Aries: Para ti sale el Niño de Espadas y te anticipa que tus iniciativas lograrán prosperar así que debes confiar y seguir adelante. Además, tu hijo, tu sobrino o algún otro joven de tu familia te hará sentir orgulloso con su carácter enérgico y luchador. Tauro: Te toca el 8 de Triskeles y te está anticipando la llegada de cambios muy positivos. Será un periodo de reestructuración en el que te convendrá estar atento a las oportunidades que surjan. Relacionarte y asociarte a otras personas te traerá enormes beneficios. Géminis: El tarot te trae el Rey de Espadas y te está anticipando que contarás con la guía de un buen profesional y que gracias a su asesoramiento lograrás solucionar un conflicto. Además, tendrás buen criterio para evaluar a las situaciones y a las personas. Cáncer: El arcano que te toca es el 10 de Triskeles y te está augurando la oportunidad de establecer un contacto más íntimo, estrecho y profundo con alguien por el que sientes una especial atracción. Experimentarás sensaciones muy apasionadas e intensas. Leo: Para ti sale el 10 de Árboles.Este arcano te está señalando que participarás en reuniones muy fructíferas. La colaboración mutua y el trabajo en equipo será la clave que te ayudará a resolver cualquier problema. Frente a los desafíos sabrás a quien acudir. Virgo: Tu arcano menor es la Sacerdotisa y te está indicando que una persona mayor de tu entorno familiar o de trabajo te brindará apoyo. En general tendrás muy buena relación con tus superiores. Esta carta, además, te señala que es conveniente respetar las jerarquías y avanzar con cautela. Libra: En tu tirada sale el 2 de Espadas y está anticipando la llegada de buenas noticias. Si habías hecho alguna propuesta al fin llegará la respuesta que tanto esperabas. Las novedades gratas podrían llegar a través de una llamada, un mensaje escrito o una conversación. Escorpio: Te toca el Druida que te trae un pronóstico positivo en relación a un hombre mayor que te ronda cerca. Esta carta también podría señalar que recibirás ayuda por parte de tu jefe o alguien que ocupa un rol de autoridad. Aumentará tu sentido de la responsabilidad. Sagitario: A ti te toca el 2 de Árboles y señala que harás acuerdos ventajosos.Si firmas un contrato de alquiler, llevas a cabo una compra, una venta o realizas un nuevo arreglo con tu jefe saldrás bien parado. Tu astucia te permitirá detectar las mejores oportunidades. Capricornio: A ti te salió el Uno de Hoces que te anuncia la llegada de buenas noticias en relación a los negocios y el dinero. Debes estar muy atento porque se te presentarán oportunidades muy prosperas. Además, tendrás suerte en las apuestas y juegos de azar. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: A ti te toca el 4 de Hoces y este arcano está indicando que tendrás que hacer frente a algunos gastos. Si bien tenías previsto que deberías desembolsar algunas sumas de dinero ya no podrás postergar su pago. Antes de hacer nuevas inversiones salda las deudas anteriores. Piscis: Te sale la Reina de Triskeles que trae buenos augurios para una mujer mayor que ocupa un lugar importante en tu vida. Los lazos que te unen a tu madre o tu abuela se volverán más profundos. Te sentirás protegido por la rama femenina de tu familia. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 15, 24, 47, 52, 78, 86 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.