El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de mayo Te cuento cuál es el nombre del hada que gobierna tu signo y qué mensaje trae para ti. Presta atención… Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 8 DE MAYO Les cuento que Venus, la estrella del amor, está dando sus primeros pasos por la constelación de Cáncer donde permanecerá hasta el 5 de junio. Esta influencia exaltará el poder mágico y misterioso de la noche, por eso hoy te diré el nombre del hada que gobierna tu signo y su mensaje. Presta atención… Aries: Tu hada protectora es la Reina Paraíso que gobierna sobre las salamandras del fuego y ella te recomienda que vuelvas a tus raíces. También te aconseja que te ocupes de que en tu hogar reine un clima de calidez y armonía. Podrías retornar un amor del pasado. Tauro:Tu hada gobierna el universo de los diamantes y es la Princesa Viviana, ella te recomienda que entables conversaciones profundas ya que un mensaje afectuoso podría hacer resurgir el amor. Te interesarás por las baladas, la poesía o la literatura romántica. Géminis: La Dama Melior que gobierna sobre los espíritus silfos y los vientos suaves te dice que crearás las bases de una nueva sociedad comercial. El ahorro y las inversiones en bienes raíces serán claves para que tu economía sea fructífera. Además, invertirás en artículos para el hogar. Cáncer: Tu hada es la Reina Melusina, que rige el mundo de las ondinas o espíritus del agua y te dice que ahora todos tus atractivos y dones naturales estarán exaltados. Dejarás aflorar tu sensualidad y lograrás filtrarte en las más profundas fantasías de los seres que te rodean. Leo: A ti te rige la Princesa Morgana, que gobierna en el mundo del fuego. Ella te dice que llevarás adelante una materia pendiente en tu vida, pero que ahora no es conveniente accionar. Tus antepasados femeninos te conectarán a través de los sueños para darte un mensaje de amor. Virgo: Tu hada es la Dama Urgania, ella gobierna sobre el universo del cuarzo y te ayudará a hacer buenos amigos y contactos sociales. Es posible que acudas a reuniones donde habrá emotivos reencuentros. Revivirás algunas sensaciones que creías olvidadas. Libra: Para ti la Reina Holda, que gobierna sobre los vientos, ella te dice que habrá figuraras femeninas que contribuirán para que puedas ascender y alcanzar una posición más destacada. Tu toque de humanidad será lo que te llevará a distinguirte en el ámbito profesional. Harás tu trabajo con devoción. Escorpio: Tu protectora gobierna sobre el universo de los ríos y es la Princesa Esterella, ella tiene poderes para otorgarte lo que deseas en asuntos sentimentales. Tu hada te dice que algo bueno está cerca, que confíes más en ti y que le des la bienvenida a la felicidad. Sagitario: Tu hada es la Dama Glasting, que gobierna el universo de las elevaciones. Ella te dice hay presentimientos que tienes que son ciertos, que algunos secretos saldrán a la luz y que finalmente saldrás victorioso. Además, hipnotizarás y envolverás con tus encantos a tu compañero de lecho. Capricornio: La Reina Mab que gobierna sobre el universo de las rocas te dice que habrá un clima ideal para el reencuentro y que tu pareja se conducirá de una forma mucho más seductora. Si estás soltero alégrate porque habrá alguien que desatará tus intereses románticos. Niño prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Tu hada es la Princesa Aril que gobierna el reino de las sílfides y de los vientos. Ella te dice que disfrutarás de las tareas domésticas como pueden ser el tejido, la cocina o la decoración de interiores. También es posible que encares un tratamiento de belleza para mantener tu piel radiante. Piscis: Para ti la Dama Selkie que es un espíritu ondina y gobierna sobre los lagos y mares. Ella te dice que tu inspiración creativa estará exaltada y que tu imaginación te hará lucir en todas las artes. Además, te anticipa que las condiciones son propicias para un embarazo, si así lo deseas. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 10, 13, 28, 56, 58, 79 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

