El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de mayo ¿Sabes qué obsequiar a tu madre en su día? El Niño Prodigio te sugiere estas ideas para honrar a la reina del hogar, según su signo zodiacal. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 8 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les deseo muchas bendiciones a todas las madres en su día y les cuento que hoy nos acompañará la Luna en el signo de Leo que nos trae una vibración de alegría, fuerza y vitalidad. Esta será una oportunidad magnífica para que le demuestres a ese ser tan maravilloso que te dio la vida cuanto la amas, para que la trates como una reina y para que le rindas honor. Ahora te traigo los regalos para la madre de cada signo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "AMADA MADRE, A TRAVÉS DE TI AGRADEZCO AL MILAGRO DE LA EXISTENCIA". Si hoy, 8 de mayo estás de cumpleaños… Es posible que surjan cambios en la esfera del hogar y que tus personas más cercanas actúen de manera imprevisible. Aprovecha esta revolución solar para liberarte de la rutina y de los vínculos demasiado asfixiantes. Se impone que renueves tu vida. La Copa de la Suerte: 4, 11, 39, 53, 87, 98 Aries: Con la Luna en un signo afín podrás expresarte creativamente y abrirte a nuevas oportunidades amorosas, la suerte en el juego también estará muy favorecida. Si tu madre es "Aries" es muy activa, le puedes regalar ropa de color rojo o un cinturón de cuero con metal. Tauro: Los astros te favorecen para acondicionar tu vivienda, recibir visitas y lucirte como el mejor de los anfitriones, así que abre las puertas de tu hogar. Si tu madre es "Tauro" es la más femenina del zodíaco así que regálale ropa o un perfume de buena calidad. Géminis: Tu mente brillará así que todas las ideas que tengas tienes que ponerlas a funcionar. Si tu madre es "Géminis" le encantan las novedades por eso puedes regalarle una agenda electrónica o un teléfono celular. En cuanto a ropa le gusta la onda juvenil. Cáncer: Estás en el mejor momento para hacer compras o nuevos negocios porque la luna te favorece en cuanto a lo económico. Si tu madre es "Cáncer" le gustará algo para la casa así que puedes regalarle un almohadón o unas velas aromáticas y no olvides decirle que la quieres mucho. Leo: La Luna se encuentra en tu propio signo así que te sentirás lleno de vitalidad ¡aprovecha para lograr todo lo que te propongas! Si tu madre es "Leo" tiene un carisma muy especial así que regálale algo de oro o con lentejuelas para que brille aún más. Virgo: Hoy tus emociones pueden predominar sobre tu razón así que evita las decisiones importantes. Si tu madre es "Virgo" es una mujer inteligente y práctica así que regálale algo útil como un reloj o una caja para guardar sus objetos, también le gustará si le llevas una planta. Libra: Este es un momento para que interactuar así que busca la compañía de personas optimistas y permite que te contagien su energía positiva. Si tu madre es "Libra" tiene mucho glamour así que le encantará que le regales un perfume o también un pañuelo de seda. Escorpio: En este día las responsabilidades aumentarán, pero también te sentirás orgulloso de tus logros, todo lo que hagas puede afectar tu reputación así que cuida tu imagen. Si tu madre es "Escorpio" es muy intuitiva y magnética, regálale ropa sugerente o una fragancia intensa. Sagitario: Mantén el espíritu en alto y por ningún motivo pierdas tu fe. Aprovecha la entrada de Mercurio en el sector de la pareja para aclarar las dudas y preguntar lo que te de curiosidad. Si tu madre es "Sagitario" es muy dinámica, regálale zapatillas o ropa deportiva. Capricornio: Estarás pensando en cómo conseguir financiamiento y obtener mayores ganancias. Conéctate con tu poder interior y sigue tu instinto a la hora de negociar. Si tu madre es "Capricornio" es una mujer responsable y activa, regálale una cartera o billetera de cuero. Acuario: Con la luna en tu signo opuesto es tu momento para amar y ser amado, todo irá bien si eres generoso y aceptas al otro. Si tu madre es "Acuario" es muy independiente y progresista, regálale algo tecnológico o algún accesorio para sus aparatos digitales. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Este será una ocasión ideal para que hagas una caminata a la luz del día porque de esa forma te sentirás más enérgico y animado. Si tu madre es "Piscis" le gusta todo lo que sea muy delicado y suave. Puedes regalarle un camisón o una bata de seda.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.