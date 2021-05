El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de mayo ¡Tiempo de establecer prioridades! Si estás buscando iniciar un nuevo proyecto, debes crear un plan de acción. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir SÁBADO, 8 DE MAYO ¡Y eso gente linda, bendiciones para todos en este sábado! Les cuento que hoy la Luna hará un sextil con Saturno y esto nos permitirá establecer prioridades y crear un plan de acción. Si estás buscando un cambio o iniciando un nuevo emprendimiento será el momento ideal para que sientes las bases y pongas la piedra inicial. Si estás de estreno en un proyecto o una relación, antes de tomar una decisión, escucha el consejo y las sugerencias de aquellos que tienen más experiencia. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "PROYECTO MI FUTURO DE MANERA ORGANIZADA". Si hoy, 8 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy te sentirás lleno de energías y con intensos deseos de renovar tu vida. Estarás rodeado de personas muy respetables que te brindarán su apoyo incondicional. A nivel emocional, experimentarás una sensación de gran fortaleza y solidez. La Copa de la Suerte: 20, 29, 43, 56, 77, 91 Aries Hoy podrás canalizar tu energía de una manera constructiva, lograrás apaciguar tus impulsos y actuarás de acuerdo a un plan previamente establecido. Tu aporte será muy bien recibido por tu entorno y círculo de amistades. Sentarás un precedente positivo. Tauro Darás por terminada una etapa de tu vida con un balance positivo. Ahora te has ganado un buen descanso para recargar baterías. Puede ser un buen momento para que te des un respiro y salgas a caminar al aire libre. Estar a solas contigo traerá claridad interior. Géminis Son momentos en los que necesitas ampliar tu red de contactos. Si vas a organizar una reunión o piensas asistir a un evento asegúrate de que sea un ambiente variado y que participe gente de distintas contextos. Una persona mayor te dará un buen consejo. Cáncer Hoy serás como un guerrero samurái ya que actuarás con mucha valentía y de acuerdo a una estrategia. En tu trabajo te lucirás por un buen desempeño y esto te ayudará a obtener mayor prestigio. Si estás en la búsqueda de empleo sabrás que puertas tocar. Leo El panorama se presentará alentador dado que encontrarás el socio perfecto para tu nueva aventura. Será un momento excelente para que alíes fuerzas y planifiques un destino más próspero. En los asuntos legales el péndulo se inclinará a tu favor. Virgo Los astros hoy cualquier proceso de depuración o limpieza. Cualquier trámite relacionado con la salud ira bien asique aprovecha para programar turnos y organizar tu agenda médica. Si tienes pendiente una visita al dentista o al traumatólogo no la demores más. Libra En el plano sentimental te convendrá calmar un poco las pasiones y pensar a largo plazo. La buena noticia es que tendrás una brújula interna que te permitirá tomar buenas decisiones. Sueles ser muy comedido y considerado pero hoy te convendrá ponerte en primer lugar. Escorpio Será un buen momento para que te ocupes de tu salud y de tu vida cotidiana. Te recomiendo que empieces revisando tu alimentación. Programar tu dieta con anticipación y respetar los horarios de las comidas te ayudará a regularizar tu organismo. Sagitario Hoy tomarás consciencia de que eres responsable por tus acciones y antes de dar un paso decisivo evaluarás las consecuencias. Si tienes hijos, te recomiendo que pases más tiempo con ellos y, si te toca aplicar algunos correctivos, hazlo de la mejor manera. Capricornio Si necesitas renovar tus muebles, tu equipo de cocina o tu juego de jardín hoy podría ser un buen día para que te ocupes de eso. También será una ocasión propicia para realizar negocios relacionados con inmuebles o bienes raíces. Piensa en el porvenir económico de tu familia. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Hoy encontrarás el confidente perfecto. Conversar te ayudará a liberarte de algunos pensamientos limitantes que te tenían un poco bloqueado. Te darás cuenta de que no estás solo y de que hay alguien que puede ayudarte a descargar el peso de tu mochila. Piscis Alguien que a en el pasado te devolverá el favor y la recompensa llegará en el momento que más lo necesitas. Además buscarás diferentes alternativas para aumentar tu nivel de ingreso. Si te basas en la experiencia que has adquirido en el pasado lograrás salir a flote.

