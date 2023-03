El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de marzo Es importante que hoy pongas mucho cuidado a la hora de expresarte porque los malentendidos estarán a la orden del día. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 8 DE MARZO ¡Feliz miércoles! Hoy celebramos el Día internacional de la mujer, así que quiero hacerles llegar mi afecto a todas las seguidoras de mundo espiritual que nos vienen acompañando hace tanto tiempo. Paralelamente, les cuento que la Luna estará transitando por Libra que, además de ser un signo que está ligado con el amor y la belleza, representa el justo balance, el equilibrio y la reciprocidad en las relaciones. Rodéate de personas que te respeten y consideren. TU AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ABRO MIS PÉTALOS Y DESPRENDO MI ESENCIA COMO UNA FLOR". Si hoy, 8 de marzo, estás de cumpleaños… En este ciclo deberás establecer prioridades y desarrollar una mayor disciplina. También experimentarás deseos de estudiar sobre temas místicos y espirituales. Esmérate para mejorar la comunicación con tus familiares ya que las malas interpretaciones estarán a la orden del día. La Copa de la Suerte: 3, 11, 16, 23, 64, 72 Aries: Con la Luna transitando tu signo opuesto aparecerán en el horizonte propuestas para relacionarte y ampliar tu espectro social. Será importante que te muestres dispuesto al intercambio porque los vínculos nuevos que generes harán que tu vida se vuelva más amena. Tauro: Encontrarás tranquilidad ocupándote de las pequeñas cosas y acomodando tu ámbito de trabajo. Crear una atmósfera agradable a tu alrededor te ayudará a desenvolverte de manera armónica y a disfrutar de tu rutina. Regálate algún tratamiento de belleza. Géminis: Tus virtudes, dones y atributos especiales saldrán a la luz llevándote a captar todas las miradas. Este será un buen momento para que te pongas un poco "vanidoso" y disfrutes de las atenciones especiales que te brinden los demás. Te mereces los halagos. Cáncer: El secreto para optimizar la relación con tus familiares estará en que respetes los puntos de vista de cada miembro. Seguramente va a haber temas en los que no estarás de acuerdo y otros en los que sí. Aprende a convivir y a nutrirte de las diferencias. Leo: Tu anhelo de diversión encontrará eco y alguien de tu entorno te hará una invitación especial que no puedes desaprovechar. Di que sí a las buenas energías y regálate la posibilidad de entretenerte. Es tiempo de respirar otros aires. Virgo: La Luna en el sector del dinero y las pertenencias te ayudará a tomar consciencia de todo lo que tienes. Pero no te bastará con disfrutar solo, así que buscarás compartir con otros tu prosperidad. Retribuye antiguos favores, ya que la vida es un ida y vuelta. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: La Luna en tu signo exaltará tu belleza y te inclinará a cuidar tu imagen personal. Será importante que apeles a tus "encantos" para persuadir a los demás, con la delicadeza que te caracteriza. Perfumarte con esencia de rosas te aportará un toque muy distinguido. Escorpio: Un caudal de energía fluirá desde tu interior para equilibrar tu vida. Tendrás una visión positiva acerca de tu pasado y recordarás los momentos más positivos. Te recomiendo que promuevas la reflexión, la contemplación y el contacto interno. Sagitario: La vida te propone que te vincules con gente de distintos ámbitos y que frecuentes nuevos circuitos sociales. Conocerás gente muy distinguida, refinada y glamorosa, así que será fundamental que te manejes con sutileza a la hora de presentarte y sociabilizar. Capricornio: Aunque eres un "lobo solitario", has acumulado la suficiente experiencia como para saber que para subir en el escalafón social necesitas hacer relaciones públicas, acordar y pactar con otras personas. Quiero que bases tu estrategia de ascenso en la diplomacia. Acuario: Tus chacras se alinearán, vibrarás en una dimensión más elevada y te armonizarás con el cosmos. Buscarás diferentes medios para ampliar tu comprensión y alcanzar una mirada más ecuánime. Tendrás buena disposición para estudiar, cultivarte y conocer diferentes lugares del mapa. Piscis:Alcanzarás una alquimia perfecta entre el sexo y el amor, y te amoldarás a otro ser en cuerpo y alma. Tiende la cama con sábanas rosas, perfuma la alcoba con esencia de sándalo y estrena lencería erótica. Te sentirás absolutamente animado.

