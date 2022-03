El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de marzo Prepárate para conocer gente nueva que promoverán cambios en tu vida. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 8 DE MARZO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido martes! Te cuento que durante la mañana habrá una energía propicia para que explotes tus recursos y aproveches al máximo las oportunidades de progreso. Por la tarde, la Luna ingresará en Géminis desde donde hará un trígono con Venus y Marte así que entrarás en diálogo con tus amistades y estarás bien predispuesto para conocer gente nueva. Tus vínculos se volverán más dinámicos, te aportaran nuevas perspectivas y promoverán cambios en tu vida. Prepárate para un intercambio permanente de ideas. AFIRMACION DEL DIA: "EL COMPAÑERISMO ILUMINA MI SER, MIS RELACIONES Y MI VIDA". Si hoy, 8 de marzo estás de cumpleaños… Tú te caracterizas por ser sumamente espiritual y durante este año te sentirás especialmente conectado con una vibración de unidad cósmica. Interactuarás con diferentes grupos de personas y serás parte de importantes movimientos solidarios. Tu antena captará señales evolutivas. La Copa de la Suerte: 14, 29, 32, 57, 83, 95 Aries:Hoy te darás ciertos gustos y vas a adquirir algunas de esas cosas que necesitas para elevar tu autoestima y sentirte mejor. Invierte en aquello que te haga feliz, pero no despilfarres. Si te comunicas con tus amigos, podrás enterarte de algunas novedades. Tauro:Las estrellas te invitarán a observar tu situación actual con calma para que tengas un panorama más claro de los pasos a seguir. Diseña un plan que te ayude a expandirte. Contarás con todas las capacidades para transformar tu vida, solo tienes que proponértelo. Géminis:Al fin podrás perdonar de corazón, soltar el dolor y liberarte de un antiguo rencor que te tenía acorralado. También tomarás consciencia de todo tu potencial y descubrirás muchos dones y virtudes que hasta ahora pasaban inadvertidas. Cáncer:Durante las primeras horas del día sellarás un trato muy importante que te traerá grandes beneficios en el futuro. Además, tendrás premoniciones y entenderás el significado oculto de las cosas que te suceden. Te darás cuenta de que todos somos parte de un diseño divino. Leo:Gracias a tu esmero conseguirás un objetivo importante y comprobarás que cuando luchas tenazmente por algo, tarde o temprano, obtienes tu recompensa. Además, una oportunidad única llegará de la mano de un amigo ¡así que no dejes pasar el tren! Virgo:Las horas de la mañana serán claves porque encontrarás la vía para liberarte de un dolor que te trae agobiado desde hace un tiempo. Además, prepárate porque algunos requerimientos llegarán de la mano de tus superiores y tendrás que responder por ellos. Libra:Te llenarás de fuerza y dejarás atrás las relaciones que ya no te hacen bien, pero recuerda que cada uno es dueño de su propia vida, así que no intentes controlar a nadie. También sentirás que una brisa de aire fresco cambiará para bien tu percepción del mundo. Escorpio:El terreno romántico se presentará algo agitado ya que pueden surgir conversaciones algo controvertidas. Si tienes pareja, tendrás la oportunidad de cambiar las energías y usarlas a tu favor en un momento de pasión. Si estás solo, te recomiendo el ritual del amor para encontrar a tu persona ideal. Sagitario:Tendrás algunas horas extras de trabajo, pero te asegurarás que tus esfuerzos tengan una compensación justa. Si le dedicas mucho tiempo a tus obligaciones, no te olvides de sacar espacio para compartir con tus seres queridos. Ellos también merecen de tu atención. Capricornio:Serás valorado y recibirás el reconocimiento que tanto esperabas y mereces. Además, se presentará la posibilidad de mejorar tus condiciones de trabajo y tu remuneración. Cuando tus esfuerzos den frutos siéntete orgulloso y recuerda que te lo ganaste tú solo. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario:Le buscarás una solución a los problemas que acarreas del pasado y a los inconvenientes que puedas tener en tu casa. Gracias a esto, te reinventarás y descubrirás que el reconocimiento de los seres que te rodean es tu principal fuente de alegría. Piscis:Comenzarás el día programándote en positivo y con un excelente humor. Jugarás, te divertirás y te animarás a decir lo que piensas. Hoy también se dará la ocasión ideal para que te reencuentres con alguien querido y rememores antiguas anécdotas y vivencias compartidas.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de marzo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.