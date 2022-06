El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de junio Es la ocasión perfecta para que lleves a cabo una limpieza a fondo de tu casa o lugar de trabajo. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 8 DE JUNIO ¡Feliz miércoles, mi gente linda! Les cuento que durante las primeras horas del día la Luna hará un trígono con Plutón, así que será la ocasión perfecta para que lleves a cabo una limpieza a fondo de tu casa, tu oficina o tu ámbito de trabajo. Por la tarde, la Luna ingresará en Libra y hará una oposición con Júpiter, así que puedes aprovechar para vincularte con gente extrajera o para conocer un poco más sobre otras culturas. Los demás tienen mucho que enseñarte ¡ábrete al intercambio! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI COSMOVISIÓN SE NUTRE Y SE ENRIQUECE". Si hoy, 8 de junio estás de cumpleaños… Esta revolución solar te llevará por un carrusel de sensaciones y hasta es posible que tengas un amor a distancia. Estarás muy romántico y creativo, así que canaliza tu inspiración a través de algún arte como puede ser la música, la literatura o la plástica. La Copa de la Suerte: 1, 15, 39, 50, 74, 88 Aries: Cuando se trata de trabajo o cuestiones de importancia mejor no improvises, porque si te organizas, podrás cumplir tus objetivos más ambiciosos. Por la tarde aparecerá en tu orbita una persona cautivante y seductora que intentarás conquistar ¡éxitos! Tauro: Si en verdad quieres crecer y encontrarte a ti mismo te convendrá dejar tu zona de confort. Sigue el compás de tu corazón, aunque este te lleve por territorios inexplorados. Por la tarde regálate una visita a la cosmetóloga o algún tratamiento de belleza. Géminis: Por la mañana darás con un objeto preciado que no encontrabas, realizarás un negocio inmueble o desentrañarás un secreto familiar. Por la tarde es posible que te inviten a participar de una actividad grupal o una reunión, acude bien arreglado para que puedas lucirte. Cáncer: Gracias a tus habilidades para sonsacar información alguien de tu entorno te confesará una verdad que te pondrá los pelos de punta. Por la tarde, el cambio de luna te llevará a incrementar el contacto con tus familiares ¡un pariente potentado te apadrinará! Leo: En la mañana harás una operación comercial importante, cobrarás una suma de dinero extra o te sentarás a negociar un aumento de salario. Por la tarde te hará bien salir de paseo para despejarte, no te quedes serio y callado ¡conversa con la gente que pasa! Virgo: Expresa lo que sientes y olvídate de las especulaciones. Si amas a alguien en silencio o tu corazón esconde un misterio te aviso que llegó el momento de que pases a la acción. Por la tarde conseguirás un préstamo importante o recibirás un regalo magnifico. Libra: Ponte en los zapatos de tus familiares en lugar de recriminarles sus defectos y perdónales sus errores, porque esta actitud te reconfortará internamente. Hacia la tarde la presencia de la Luna en tu signo renovará tus energías ¡dejarás la monocromía y veras la vida en colores! Escorpio: En las primeras horas del día tendrás un diálogo profundo y esclarecedor con un amigo. Por la tarde te recomiendo que vayas regulando y monitoreando el nivel de esfuerzo porque, si te pones hiperactivo, podrías desgastarte. Practica la respiración consciente. Sagitario: Si quieres llegar a la cima tendrás que invertir tiempo y esfuerzo, así que no escatimes recursos y continúa perseverando en tu trayecto de esfuerzo. Por la tarde ya estarás en condiciones de descomprimir los ánimos a través del intercambio y la interacción social. Capricornio:Las horas de la mañana serán intensas ya que tomarás decisiones muy controvertidas y un buen número de personas se verán tentadas a seguir tus pasos. Por la tarde te verás inclinado a guardar las apariencias y te pondrás a buscar aliados en tu ámbito profesional. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Vencerás tus dificultades siempre que te alinees con tu percepción y tengas en cuenta las lecciones que fuiste adquiriendo en el pasado. Por la tarde surgirá la oportunidad de un viaje o te llegarán excelentes noticias del extranjero ¡lánzate a descubrir el mundo! Piscis: Un amigo te mostrará la otra cara de la moneda y te ayudará a ver la realidad desde otra perspectiva. Por la tarde te ofrecerán algunos negocios interesantes, pero deberás evaluar y sopesar bien todas las opciones antes de desembolsar tu dinero.

