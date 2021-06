El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de junio Es muy importante que escuches música relajante para armonizar tu mente y tus emociones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MARTES, 8 DE JUNIO ¡Feliz martes, mi bella gente! Te cuento que durante las primeras horas del día la Luna hará un trígono muy poderoso con Plutón que te dará la oportunidad de solucionar los temas económicos que te venían preocupando. Tendrás mucha fuerza de voluntad y la podrás emplear de una forma productiva. Por la tarde estarás mucho más disperso y te costará concentrarte así que trata de no exigirte demasiado. Te recomiendo que escuches música relajante para armonizar tu mente y tus emociones. Luego de un gran esfuerzo es bueno relajarte. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESCUCHO MI INTUICIÓN". Si hoy, 8 de junio, estás de cumpleaños… Tu simpatía y tu ingenio capturarán todas las miradas. Será un momento ideal para que expreses tus emociones y muestres tu cara más sensible. Tus palabras, tus gestos y tus movimientos causarán un efecto hipnótico sobre las personas que te rodean. La Copa de la Suerte: 12, 28, 39, 50, 69, 82 Aries Tu jefe o alguna persona de autoridad podrían brindarte ayuda económica. También es posible que recibas un aumento de sueldo. Por la tarde estarás con la mente en las nubes asique te recomiendo que no te embarques en tareas demasiado exigentes. Tauro Hoy recibirás un consejo muy sabio que te ayudará a encausarte y a redefinir tu rumbo. Por la tarde podría surgir la oportunidad de un nuevo negocio pero antes de avanzar debes comprobar que sea viable y que cuente con un sustento real. Ojo con perseguir quimeras. Géminis Una batalla que vienes librando hace largo tiempo culminará de una manera positiva y esto contribuirá a que te sientas mucho más aliviado. Por la tarde la Luna ingresará en tu signo dando comienzo a un nuevo ciclo, prepárate porque habrá movimiento. Cáncer Alguien influyente hará un aporte decisivo que te ayudará a concretar un proyecto personal. Te darás cuenta de que si te alias a otras personas es más fácil obtener avances. Por la tarde podrás relajarte y descomprimir las tensiones que fuiste acumulando. Leo Tu fuerza de voluntad y tu disposición de trabajo te ayudarán a obtener un reconocimiento importante. Sentirás que los esfuerzos que realizas a diario valieron la pena. Luego tendrás la oportunidad de hacer un poco de vida social ¡cuidado con cometer excesos! Virgo Tu magnetismo personal te ayudará a conseguir el patrocinio de personas con grandes recursos. Si tienes hijos, te preocuparás porque estudien y tengan oportunidades de crecimiento. Por la tarde, te tocará tomar decisiones importantes, que no te tiemble el pulso. Libra Los tramites o las operaciones comerciales relacionadas con inmuebles serán exitosas. Si estás gestionando una herencia también tendrás avances favorables. Por la tarde sentirás que se abre tu abanico de posibilidades, no te dejes influenciar por los fantasmas del temor. Escorpio Lograrás poner en palabras algunas emociones que te venían perturbando y esto tendrá un efecto restaurador para tus vínculos. Los seres que te rodean agradecerán tu honestidad. Por la tarde contarás con una habilidad especial para negociar, pero cuidado con las impresiones engañosas. Sagitario Si tenías alguna molestia física seguramente lograrás revertirla porque físicamente estarás fuerte como un roble y con las defensas muy altas. Además, es posible que inviertas en un artículo del hogar o en una nueva herramienta de trabajo. Capricornio Te darás cuenta que eres el dueño de tu vida y de que la posibilidad de ser dichoso está en tus manos. Elegirás comprometerte con lo que quieres y tomarás una decisión muy trascendente que será tu pasaporte a la felicidad. Tu aplomo provocará admiración. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Te darás cuenta de que cuando más oscura es la noche más próximo está el amanecer. Bucearás en lo profundo de tu interior y hallaras la solución perfecta a tus problemas familiares. Por la tarde tendrás deseos de consentirte, pero no gastes de más. Piscis En las primeras horas del día recibirás una noticia que correrá el velo de la ingenuidad y te otorgará una mayor comprensión del entorno que te rodea. Al principio podrías sentirte un poco conmocionado pero luego agradecerás enterarte de la verdad.

