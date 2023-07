El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de julio Tus pensamientos y palabras se volverán más abiertos y comprensivos. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images SÁBADO, 8 DE JULIO Les cuento que la Luna se juntará con Neptuno, creando una mezcla mágica de comunión con los demás. Y, para ponerle más sazón a todo esto, hará un trígono con Mercurio, dándole un toque de claridad y comunicación a nuestra energía emocional. ¡Así es, mis amores! Tus pensamientos y palabras se volverán más abiertos y comprensivos, permitiéndote expresar tus sentimientos sin problemas y tener conversaciones bien profundas. Esto nos invita a explorar nuestro mundo interior, a prestar atención a nuestros sueños, intuiciones y corazonadas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "¡DEJO QUE MIS EMOCIONES FLUYAN COMO UNA DANZA DE ESTRELLAS MARINAS!" Si hoy, 8 de julio estás de cumpleaños… Tu mente funcionará como un radar y experimentarás momentos clarividentes. Estas revelaciones te permitirán percibir las necesidades de los demás con solo mirarlos. Tu palabra tendrá el poder de aliviar y sanar heridas del alma. Cumplirás una misión espiritual. La Copa de la Suerte: 12, 15, 37, 51, 56, 64 Aries: Pronto estarás en una etapa de movimientos frenéticos, así que te sugiero que ahora te deshagas de todas tus tareas pendientes. La clave está en juntarte con tus seres queridos y saldar las cuentas del pasado. ¡Es momento de purificar el alma! Tauro: ¡Tu vida social se va a poner sabrosa! Vas a compartir tus pensamientos y sensaciones con todos los demás. Además, te verás rodeado de personas interesadas en el mundo espiritual y la metafísica. Será fascinante descubrir que puedes establecer una comunicación telepática con uno de tus amigos Géminis: Vas a experimentar un fuerte impulso por ascender en la escala social y buscar un mayor reconocimiento. Sentirás la ambición de seguir los pasos de aquellos que consideras exitosos y soñarás con ocupar su lugar. Sin embargo, debes tener en cuenta que "no todo lo que brilla es oro" Cáncer: Te dejarás llevar por las fantasías de realizar ese viaje soñado. Planificarás cada detalle con emoción. Además, sentirás la necesidad de conectarte con tus parientes que viven lejos. Pero no te olvides de algo importante: presta atención a esos mensajes sutiles que te indican el camino a seguir. Leo: Los planetas van a mover tus emociones y te van a dejar más irritable de lo normal, pero tranquilo. La mayoría de los problemas que enfrentes serán pura creación de tu mente, así que no te dejes llevar por sugestiones. Cuidado con las deudas, podrías lamentarlo. Virgo: Sentirás la necesidad de establecer una conexión espiritual con la persona que está a tu lado. Gracias a tu actitud receptiva y a tu disposición positiva, te esperan momentos de pura felicidad en compañía de tus seres queridos. Podrías reencontrarte con viejos amigos. Libra: Llegó el momento perfecto para que le prestes atención a tu bienestar. Es momento de cuidar tu salud, ya sea visitando al médico o iniciando una dieta depurativa. Si sientes algo agobiado por las preocupaciones cotidianas, date la oportunidad de relajarte. Escorpio: Es momento de elevar tu autoestima y desatar tu creatividad. Deja de controlar todo y permite que tu ser esencial emerja. Además, mantén tus radares alerta, porque se avecinan oportunidades románticas en abundancia. ¡A disfrutar del amor que el universo tiene reservado para ti! Sagitario: Los tránsitos planetarios te guiarán hacia la revelación de secretos familiares. Aprovecha esta oportunidad para aclarar asuntos del pasado y reconciliarte con alguien cercano a ti. Además, es posible que recibas una herencia o que te involucres en negocios relacionados con bienes raíces. Capricornio: Si te encuentras solo, podrías caer en la melancolía, ¡pero no te preocupes! Busca la compañía de amigos y familiares. Anímate a abrirte un poquito más y compartir tus sentimientos, ya que descubrirás que los demás están dispuestos a escucharte y comprenderte. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Vas a ser más productivo y a mejorar tu calidad de vida. Es tiempo de considerar la posibilidad de adentrarte en un nuevo oficio para ganarte el sustento. Verás cómo el dinero es simplemente una energía más, no es ni bueno ni malo, sino cómo tú lo utilices. Piscis: Las decisiones que tomes en este momento serán clave para crear el futuro que deseas. Confía en tu intuición y sigue tu corazón, ya que tus elecciones tendrán un impacto significativo en tu camino. Mantente fiel a ti mismo y deja que el mundo te responda de una manera magnifica.

