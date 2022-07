El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de julio Este día a nivel global se harán grandes movimientos de dinero e importantes transacciones bancarias. Mira lo que te deparan los astros, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 8 DE JULIO ¡Feliz viernes! Les cuento que la Luna transitará por Escorpio y conforme vaya avanzando hará una oposición Marte y un trígono con Mercurio. Por eso será un día en el que a nivel global se harán grandes movimientos de dinero e importantes transacciones bancarias. Si tienes un ahorro para invertir pide asesoramiento a alguien que conozca el mundo de las finanzas. Aunque puedo adelantarte que los negocios con bienes raíces serán los más prósperos. Si estás pensando en comprarte una propiedad hay grandes chances de que recibas financiamiento. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ATRAIGO EL DINERO, LA RIQUEZA Y LA PROSPERIDAD". Si hoy, 8 de julio estás de cumpleaños… Este año estarás rodeado de personas comprensivas con las que podrás entablar un dialogo profundo. Pero también defenderás mucho tu territorio y ante la más mínima provocación podrías enfadarte. Te recomiendo que te controles y midas las implicancias de tus acciones. La Copa de la Suerte: 8, 42, 56, 64, 77, 99 Aries: Un familiar o alguna persona de tu entorno íntimo te darán financiamiento para que puedas poner en marcha una operación comercial importante. Si quieres que tu estrategia de negociación sea efectiva evita actuar de manera prepotente o presionar más de la cuenta. Tauro: Tendrás la oportunidad de "blanquear" tus verdaderas intenciones y tener un diálogo profundo con tu pareja. Notarás que tu sinceramiento es bien recibido y hallaras comprensión. Si estás soltero, prepárate porque conocerás a alguien muy magnético que te arder en deseo. Géminis: En este momento es importante que ingieras alimentos con mucho hierro para prevenir anemias. También tendrás que cuidar tu estado anímico para que no afecte tu salud. Deja de hacerte mala sangre y mortificarte con el pasado. Apunta a fortalecerte física y emocionalmente. Cáncer: Estarás dispuesto a desnudar tu corazón frente a tu ser amado y encontrarás las palabras justas para expresar lo que sientes. También lograrás un lugar de mayor protagonismo dentro de tu entorno social. Es posible que algún amigo se muestre un poco intenso o competitivo. Leo: Desde otros planos un ser querido se conectará y a través de su mensaje llegará a lo más profundo de tu ser. Recuerda que detrás de ti hay un linaje muy poderoso y que los mayores de tu familia son tu mayor fuente de fortaleza. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Virgo: Conocerás gente con intereses e ideales parecidos a los tuyos. Además, tendrás la posibilidad de intercambiar puntos de vista, debatir y analizar la realidad desde diversos ángulos. Aprovecha para visitar a tus amigos o para participar de una salida grupal. Libra: El diálogo con tus colegas y superiores estará en su mejor momento y esto se traducirá en beneficios tangibles para ti. Te harán una oferta de trabajo que repercutirá de manera favorable en tu economía. Además, contarás con un buen asesoramiento comercial. Escorpio: La Luna en tu signo te potenciará y te aportará un mayor grado de magnetismo. Comenzarás proyectos nuevos que representarán un fuerte desafío para ti. En tu camino te encontrarás con aliados y detractores, pero tú sabrás manejarlos a todos. Sagitario: Últimamente tu agenda está colmada de actividades y, aunque no te des cuenta, el esfuerzo constante va produciendo un desgaste. Mi sugerencia es que te tomes un momento para estar a solas, que bajes los niveles de exigencia y que te preserves del trajín cotidiano. Capricornio: Tendrás una lluvia de invitaciones para salir y te relacionarás con todo tipo de gente. A la hora de socializar vencerás muchas inhibiciones y tomarás un rol decisivo. Puede ser una excelente oportunidad para que hagas amistades y renueves tu entorno. Acuario: Hoy estarás exigido y tendrás que hacer malabares entre el trabajo y los compromisos familiares. Si quieres llegar a la cima deberás templar tu carácter y evitar cualquier tipo de exabrupto. Personas ingeniosas y perspicaces te ayudarán a alcanzar tus objetivos más importantes. Piscis: Sentirás deseos de estudiar o de involucrarte en algún proyecto que te permita ampliar tus horizontes. Podría ser una linda oportunidad para que visites una biblioteca, un museo o participes de algún evento cultural. Entablarás diálogo con personas de otros países o localidades.

