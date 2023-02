El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de febrero Si notas que tienes achaques o te sientes malito escucha a tu cuerpo y analiza tu dieta. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES 8 DE FEBRERO ¡Llegó el ombliguito de la semana! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Virgo y hará una oposición con Neptuno, así que tendremos ocasión de percibir como la parte emotiva impacta en nuestro cuerpo físico. Si padeces algún achaque o malestar trata de determinar cómo venía siendo tu estado anímico en los días previos. Para lograr un bienestar integral te recomiendo que disminuyas el consumo de carnes rojas e ingieras muchas más frutas y verduras. Si hoy, 8 de febrero, estás de cumpleaños… Durante este ciclo, revisarás en las profundidades de tu interior con el fin de descubrir los misterios que están ligados a tu propio ser y al universo que te rodea. Investigarás a fondo la numerología, la astrología o alguna otra ciencia oculta. La Copa de la Suerte: 19, 22, 36, 79, 81, 93 Aries: Las influencias de la Luna y Neptuno te volverán más sensible a las energías negativas y a la contaminación del medio ambiente. Recurre a terapias como el reiki, la homeopatía o mi Línea de CBD porque la mayor parte de las dolencias que padeces son de origen emocional. Tauro :Es momento de mostrar tus dones y habilidades especiales al resto del mundo y disfrutar de la gran aceptación social con la que cuentas. Si quieres sentirte más seguro de tu apariencia física ponte un maquillaje que disimule las imperfecciones y resalte tus encantos. Géminis: Será muy importante que te ocupes de tu familia, especialmente de tus padres, y que resuelvas todos los temas pendientes del pasado. Y si estás pensando en pintar tu casa, pon en alguna pared un tono azul claro porque te traerá paz mental. Cáncer: Ten cuidado porque hay mentiras y habladurías que podrían afectarte. Por otro lado, los asuntos de papeles se podrían demorar, así que te recomiendo que no inicies ningún trámite y que no firmes contratos. Si notas cierto cansancio mental, relájate al fin del día escuchando música suave. Leo: Te llegarán esos ingresos extras que estabas esperando, así que el flujo de dinero aumentará y al fin podrás liberarte de esas deudas con las que cargas desde hace un tiempo. Te recomiendo que te administres con un criterio ahorrativo porque, de lo contrario, podrías arrepentirte. Virgo: Es tiempo de decidir y de realizar emprendimientos, aunque necesitarás de la ayuda de los demás para llevarlos a cabo. Una corriente de romanticismo renovará tu vida e incluirás a tu pareja, a tu socio o a un amigo especial dentro de tus planes. Libra: Tú estás cerrando un ciclo lunar, así que te encontrarás más sensible de lo habitual. Ahora lo tuyo será el bajo perfil: aprovecha para descansar, reponer energías, ayudar al necesitado y cultivar tu espíritu. Y no te preocupes porque mañana ya estarás listo para salir y socializar. Escorpio: Será momento de unirte a otros para trabajar, entretenerte o estudiar. Pasarás buenos momentos junto a personas afines que compartirán tus ideales. Tus amigos tendrán en cuenta tus sentimientos y te darán el trato especial que te tanto mereces y anhelas. El Niño Prodigio promos2 ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: La Luna transitará el sector de la vida pública, así que escalarás posiciones y pedirás lo que te corresponde en tu trabajo. Esfuérzate para lograr el reconocimiento que tanto ambicionas, pero no descuides a tu familia, ellos también te necesitan. Capricornio: Los tránsitos planetarios te motivarán a emprender una búsqueda espiritual y despertarán tu interés por conocer lugares lejanos. Avanzarás en tus estudios, viajarás por trabajo o recibirás propuestas interesantes del extranjero. Sentirás que tienen entre manos una varita mágica. Acuario: Ahora tu intuición estará en su punto más alto, develarás muchos secretos que habían estado ocultos para ti y te interesarás por los misterios de la vida. Además, tendrás ocasión de liberarte de la timidez en el ámbito sexual y permitir que se cumplan tus fantasías. Piscis: Descubrirás que un hilo invisible te mantiene unido a tu alma gemela y que se establece una conexión más allá de las palabras. Si estás soltero, te sugiero que enciendas tus antenas porque hay un candidato muy atento y comedido que estará pendiente de ti.

