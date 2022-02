El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de febrero Será una ocasión perfecta para que te sientes a negociar con tu jefe un aumento de salario. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 8 DE FEBRERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido martes! Hoy te propongo que te preguntes cuáles son tus necesidades primordiales tanto a nivel material como emocional. Desde el signo de Tauro la Luna hará un perfecto trígono con Mercurio y con Plutón que te permitirá aclarar tus prioridades básicas y comunicarlas. Será una ocasión perfecta para que te sientes a negociar con tu jefe un aumento de salario. Lo que tienes que ofrecer es valioso y es justo que recibas una retribución a la altura. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "HALLO EL MOMENTO PROPICIO PARA ESTABLECER Y PEDIR LO QUE NECESITO". Si hoy, 8 de febrero estás de cumpleaños… Si te dedicas al comercio alégrate porque podrás distribuir tu producto y obtener contundentes ganancias. Si eres empleado tu jefe reconocerá tus esfuerzos y tendrás un honorario acorde a tus requerimientos. Poner en palabras tus sentimientos te ayudará a sanar. La Copa de la Suerte: 21, 37, 48, 66, 74, 95 Aries:Toda inversión que efectúes en este día será productiva, así que aprovecha para comprar lo que necesitas, pero no seas demasiado codicioso y confórmate con lo que puedes obtener hoy. Tendrás aquello que más anhelas si continúas esforzándote ¡persevera! Tauro:Te conectarás con tu energía vital y lograrás organizarte en función de tus nuevos objetivos. Además, serás considerado como un referente por seres menos experimentados que tú. Ellos se te acercarán en busca de consejos útiles y tus lecciones de vida podrán ayudar a los demás. Géminis:Aunque eres un ser sumamente sociable y te encanta estar rodeado de diferentes personas hoy preferirás pasar tiempo en soledad. Aprovecha la ocasión para explorar tu mundo interior, reflexionar y conectarte con tu poder espiritual. Cáncer:Tus vínculos se renovarán y conocerás gente magnética en reuniones, fiestas o eventos, así que si estás soltero no desaproveches esta oportunidad. Y si te encuentras en una relación comprobarás que con tu pareja comparten los mismos ideales y juntos emprenderán nuevos proyectos. Leo:Se incrementarán las responsabilidades y las exigencias en el ámbito del trabajo, además tendrás que rendir cuentas a una figura con un cargo mayor. Al principio esto te resultará un poco difícil, pero después aprenderás muchísimo de la experiencia de los demás. Virgo:Mirarás la vida como una llanura verde y fértil en la que puedes proyectar un futuro de abundancia. Estarás muy magnético y sentirás la necesidad de hacer otras actividades que estimulen tu desenvolvimiento. Confía en tu poder personal ¡recuerda que la fe mueve montañas! Libra:Podrás detectar oportunidades y posibles negocios sobre todo en el ámbito inmobiliario. Pero antes de hacer inversiones estudia el terreno y no des información privada a desconocidos. Recuerda que nadie tiene porque saber cuáles son tus ingresos. Escorpio:La Luna transitará a Tauro, tu signo complementario, trayendo mayor movimiento social y poniendo en primer plano los temas de pareja. Llegarán a tu vida personas sensuales que te resultarán sumamente atractivas. Tu poder de persuasión será muy potente. Sagitario:Las lunaciones indican que este será un momento ideal para conectarte con tu rutina y tu vida cotidiana. Recuerda que tu principal fuente de recursos es tu cuerpo y que debes mantenerlo depurado. Hacer ejercicio y seguir una dieta a base de vegetales te ayudará a eliminar toxinas. Capricornio:Las temáticas románticas se harán más presentes en tu vida y los admiradores, los pretendientes y las propuestas brotarán de todos lados. Si tu corazón ya tiene dueño comprobarás que hay un incremento de la pasión, así que gozarás de la vida con mayor intensidad. Acuario:Crecerán tus deseos de privacidad y organizarás tu agenda para permanecer más tiempo en tu casa. La vida hogareña te ayudará a serenarte y a concentrar tu energía porque hay momentos en los que hace falta suspender la vida social para conectarte con tus propias necesidades. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Se presentarán algunos retos con los seres que te rodean porque ya no te callarás lo que piensas y te atreverás a hablar de temas tabú. Mi mensaje para ti es que seas honesto en todas las relaciones que entables, aunque eso genere un poco de sana controversia.

