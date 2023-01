El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de enero Si estás buscando tener experiencias diferentes, atracciones intensas o un romance exprés este es tu momento. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 8 DE ENERO ¡Feliz y bendecido domingo! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Leo y hará fuertes aspectos con Venus y Marte, así que se producirá un combo bastante explosivo para las cuestiones del corazón. Sentirnos especiales, admirados y apreciados por nuestro toque distintivo se volverá prioritario. Si estás buscando tener experiencias diferentes, atracciones intensas o un romance exprés este es tu momento. Puede ser una excelente oportunidad para que modernices tu look o hagas un rotundo cambio de imagen. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LA ATENCIÓN DE LOS DEMÁS ENCIENDE MI LLAMA INTERNA". Si hoy, 8 de enero estás de cumpleaños… Durante este nuevo año harás nuevos socios comerciales y conseguirás nuevas fuentes de financiamiento. En el plano sexual, te liberarás y eso te permitirá conocer sensaciones nuevas. Cuando estés entre las sábanas cada milímetro de tu piel se estremecerá. La Copa de la Suerte: 3, 8, 19, 40, 73, 85 Aries: Te rodearás de gente con la mente abierta que te ayudará a ser más genuino. Este es un momento ideal para que cambies el look y te atrevas a mostrarle al mundo una faceta más jovial. Te atraerán nuevos hobbies y entretenimientos. Tauro: Te codearás con personas muy glamorosas que te darán algunas pistas para que junto a tu familia puedas acceder a un mejor estándar de vida. Le abrirás las puertas de tu hogar a alguien que conoces de un ámbito público. Decora los ambientes con luces de colores. Géminis: Un hermano, un primo o un compañero de estudio te dirá palabras de aliento. Sentir que avanzas acompañado te llenará de esperanzas en relación al futuro. Además, recibirás una invitación o propuesta sorpresiva que interpretarás como un golpe de buena suerte. Cáncer: Los angelitos y seres de luz moverán los hilos para que en tu vida reine la prosperidad. Un ingreso extra que puede ser un regalo, un financiamiento o una herencia dará un vuelco muy positivo a tu economía. El flujo del dinero aumentará. Leo: El tránsito de la Luna en Leo te llenará de energía. Será un momento genial para que inicies un nuevo proyecto de pareja. Si estás soltero hay grandes oportunidades de que conozcas a alguien especial. Con tu estilo distinguido mantendrás cautivo al ser que esté a tu lado. Virgo: En este día tu cuerpo, tu mente y tu corazón vibrarán en una sintonía de unidad con el cosmos. Tu carácter servicial estará exaltado y nada te dará mayor satisfacción que ayudar a las personas que lo necesitan. Conéctate con tu ser interno. Libra: Serás invitado a eventos y celebraciones en los que tendrás la oportunidad de destacarte. En tu círculo de amistades tus modales, tu estilo de vestimenta y tu sonrisa despertarán gran admiración. Tu toque único y singular dejará con la boca abierta a más de uno. Escorpio: Tu intención principal será forjar un mejor porvenir para ti y para cada uno de los miembros de tu familia. Ellos te mostrarán su cara más solidaria y colaborarán para que te puedas mantener en la cima del éxito. Sentirás que tienes la mejor de las hinchadas. Sagitario: Te conectarás con una amistad que vive en el extranjero o recibirás buenas noticias de otra región. Si estás esperando novedades de algún tema legal, alégrate porque la balanza de la justicia se inclinará a tu favor. A la hora de hablar, tus buenos modales te abrirán muchas puertas. Capricornio: Tu vida sexual se revolucionará por el simple hecho de que te sentirás desinhibido y a gusto con tu cuerpo. Si te dejas llevar por tu tendencia a cuidar demasiado el dinero podrías enfrentarte a algunos conflictos. Permítete algunos gastos para complacer a los demás. Acuario: Tus encantos no pasarán inadvertidos a los ojos de los demás. Si estás en pareja alégrate porque volverá la excitación de los primeros tiempos. Si estás soltero abre bien los ojos para poder distinguir las oportunidades y encontrar a esa persona especial para ti. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Este domingo podrías extrañar a alguien que está ausente. No te entregues a este sentimiento y deja de preocuparte por lo que no pudo ser o se perdió. En cambio, podrías dedicarte a hacer algún tratamiento capilar para que tu pelo comience a estar más fuerte y sano.

