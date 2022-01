El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de enero Es importante que este día te pongas en los zapatos del otro; si cometiste algún error reconócelo y pide perdón. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 8 DE ENERO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que en este día la Luna andará por Aries encendiendo las llamas de la pasión y empujándote a tomar decisiones. Además, Venus, en su movimiento retrogrado, se unirá al Sol haciendo que rememores un amor del pasado y tomes consciencia de lo importante que ha sido para ti. Si cometiste errores con aquellos que amas reconócelo y pide perdón o trata de repararlo. Muchas veces somos egoístas y un poco inflexibles, así que ponte en los zapatos del otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCARO MIS RELACIONES CON MAYOR COMPROMISO Y MADUREZ". Si hoy, 8 de enero estás de cumpleaños… En este ciclo las relaciones románticas serán las principales protagonistas. Harás una revisión de los diferentes amores que pasaron a lo largo de tu vida a fin de que puedas cerrar viejas etapas y reformular tu actual proyecto de pareja. Tendrás que revivir antiguas lecciones. La Copa de la Suerte: 5, 35, 46, 69, 72, 87 Aries: Las nubes grises se disiparán y recuperarás tu energía rápidamente. Tu carisma y popularidad irán en aumento. Muchos admitirán que para solucionar problemas y enfrentar retos difíciles no hay nadie mejor que tú. Serás admirado y se requerirá tu presencia. Tauro: Este fin de semana te recomiendo descansar para reponer las energías perdidas. Necesitas tomarte un tiempo para reflexionar y elaborar lo que ha sucedido últimamente. No busques afuera, dentro de ti encontrarás la respuesta a todas tus inquietudes e interrogantes. Géminis: Las oportunidades vendrán de la mano de la vida social. Participar de proyectos y actividades grupales te energizará. Pon tu inventiva en marcha y desarrolla un plan que esté a la medida de tus aspiraciones. Únete a personas que compartan tus mismas pasiones. Cáncer: Que las discusiones con tu socio o pareja no socaven tu autoridad ni afecten tu buen desempeño. Cuando sientas que flaquean tus fuerzas recuerda que estás luchando para construir un proyecto de vida. En los momentos de dificultad es donde comprobamos nuestra fuerza. Leo: Tu espíritu inquieto y tu carácter apasionado se encenderán. Sentirás fuertes deseos de salir de excursión, practicar deportes de aventura y conocer diferentes lugares del mapa. Querrás desprenderte de ataduras para vivir tu libertad intensamente ¡disfruta este momento tan expansivo! Virgo: Hoy debes estar preparado para enfrentar las crisis ya que hay varios focos de conflicto que tendrás que neutralizar. Los mayores desafíos se presentarán en el área financiera. Confía en tu poder de determinación y utiliza tu capacidad resolutiva para ponerte de pie. Libra: Las relaciones enriquecerán tu vida volviéndola más intensa y vibrante. Sin embargo, es posible que te hagas replanteamientos o que te sientas un poco indeciso. Observa detenidamente a la persona que tienes a tu lado y no saques conclusiones apresuradas. Escorpio: Las circunstancias actuales reclaman que aplaques los ánimos y bajes los niveles de estrés. Es tiempo de tomar una actitud más consciente con tu cuerpo y tu salud. Suplanta el café, las gaseosas o cualquier infusión excitante por jugos naturales. Sagitario: Se activarán los temas vinculados al amor y los romances. Alguien hará que ardas en deseo y la atracción será mutua así que no pierdas la espontaneidad. Sin embargo te advierto sobre las actitudes competitivas ya que, si te dejas llevar por ellas, arruinarás clímax. Capricornio: Podrías enfrentarte con peleas y discusiones en el ámbito del hogar. Tendrás una posición tomada que entrará en fricción con los intereses de tus familiares. Espera un momento más apropiado para hacer cambios o tomar determinaciones drásticas. Evita las reacciones autoritarias. Acuario: Hoy estarás inquieto y esto podría impulsarte a salir de paseo para visitar amigos o parientes que vivan en sitios linderos. Tendrás un gran estímulo mental y podrás realizar un descubrimiento importante pero no debes permitir que te dominen los nervios. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Los astros te otorgarán brillantes ideas de negocios y gracias a tu empuje las cuestiones de dinero comenzarán a caminar. Date el gusto y regálate algo lindo, todos cada tato necesitamos de premios y alicientes que nos incentiven a continuar luchando.

