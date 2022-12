El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de diciembre Sé más exigente a la hora de elegir tus compañías. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 8 DE DICIEMBRE ¡Feliz jueves, mi gente linda! Este es el día de la Inmaculada Concepción, así que abrimos nuestros corazones y pedimos bendiciones y protección. Además, en muchos lugares del mundo hoy se arma el "árbol de Navidad" con la intención de que la paz y la unidad reine en las próximas fiestas. Por otro lado, les cuento que la Luna transitará por Géminis y hará un trígono con Saturno, por lo que tendremos mayor capacidad de concentración para leer, estudiar o informarnos. Sé más exigente a la hora de elegir tus compañías. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENTE ESTÁ ORDENADA Y ESO ME PERMITE ESTABLECER MIS OBJETIVOS". Si hoy, 8 de diciembre estás de cumpleaños… Será un año excelente para que hagas cursos o realices capacitaciones dentro de tu especialidad. En el plano amorosa tendrás que tomar una determinación importante que marcará una nueva etapa en tu relación. Si estás soltero tendrás dos propuestas que considerarás seriamente. La Copa de la Suerte: 12, 26, 39, 47, 89, 92 Aries Un amigo de mayor edad podría brindarte una opinión o aportarte un dato que te será de gran utilidad. Recuerda que a través del diálogo puedes incorporar nuevos aprendizajes. Evita perder el tiempo hablando con personas chismosas. Tauro En el ámbito de la economía te convendrá manejarte con sumo cuidado. Haz un presupuesto a largo plazo y síguelo al pie de la letra, porque de esa forma conseguirás generar ahorros. Tu jefe sabrá premiar tus esfuerzos otorgándote mayores beneficios o aumentos. Géminis Si eres recto y te manejas de acuerdo a tus más altos principios, la balanza de la justicia se inclinará a tu favor. Por eso, mi querido gemelo quiero que seas coherente entre lo que dices y haces y que en todo momento muestres una conducta intachable. Cáncer Este es el momento de cortar por lo sano con esos vínculos tóxicos que solo te provocan amargura. Así que haz un ritual simbólico para despedir a esas personas que ya cumplieron un ciclo en tu vida. Una vez que digas adiós te sentirás profundamente aliviado. Leo Alguien que respetas te abrirá las puertas de un nuevo circuito social y te presentará contactos importantes. Te sugiero que vayas a las reuniones y eventos de punta en blanco y que sigas todas las normas de etiqueta. La discreción será tu mejor aliada. Virgo Te espera una jornada de éxitos en el ámbito profesional, en la que sin lugar a dudas lograrás distinguirte. Tu alto nivel de eficiencia te llevará a ganarte el respeto y la admiración de tus colegas. Si estás en la búsqueda de empleo aprovecha para solicitar entrevistas. Libra Las lecciones que te ha dado la vida te convirtieron en un ser más sabio. Es hora de que trasmitas tus experiencias a otras personas para evitar que tropiecen con la misma piedra. Tus palabras y tu guía se convertirán en la inspiración de muchos. Escorpio Será una buena oportunidad para eliminar de tu mente los pensamientos negativos. Recuerda que en los momentos de crisis es importante mantenerse frio y lógico y analizar sagazmente todas las alternativas. En los momentos difíciles sentirás que cuentas con el apoyo de tu familia. Sagitario Si estás soltero hay posibilidades de entablar algo serio con un vecino o compañero de trabajo. Cuando estés conversando con tu pareja asegúrate de ir directo al grano. Si te comunicas de una manera concisa lograrás un mayor grado de entendimiento. Capricornio Este es un momento oportuno para destinar dinero a la compra de maquinarias, artefactos o herramientas que te ayuden a mejorar la logística cotidiana. Además, a la hora de armar tu presupuesto te recomiendo priorices la salud invirtiendo en un buen seguro médico. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Tú eres un poco travieso en las cuestiones amorosas, principalmente porque tienes temor a quedar atado. Es hora de que asumas lo que sientes por esos seres que habitan en tu corazón y que des un paso decisivo para demostrar tu compromiso. Piscis Estarás dispuesto a tomar un segundo plano y a relegar algunos intereses personales para contribuir al bienestar de tus familiares. Tendrás una conexión muy especial con tus ancestros que pasaron a otros planos. Notarás que se refuerza la cadena de unión entre las distintas generaciones.

