El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de diciembre Actuarás de una manera generosa y no esperarás nada a cambio. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. MIÉRCOLES, 8 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! Les cuento que hoy celebramos el día de la Inmaculada Concepción así que pon tu corazón en manos de la Virgen María y pídele que siempre lo ilumine con su luz, su sabiduría y su misericordia. Por otro lado, la presencia de la Luna en Acuario y su cercanía con Júpiter nos pondrá de un ánimo muy solidario y hará que pongamos a nuestras amistades en un primer plano. Actuarás de una manera generosa y no esperarás nada a cambio. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME DECLARO UN SER LIBRE CAPAZ DE ENTREGAR AMOR". Si hoy, 8 de diciembre estás de cumpleaños… Será un año de mucho movimiento e interacción con el entorno. Tus palabras y opiniones tendrán mucho peso. Te animarás a decir lo que piensas y sostendrás tus ideas aunque esto genere sorpresas o revuelo. Es posible que estudies o trabajes en algún medio de comunicación. La Copa de la Suerte: 7, 25, 39, 51, 74, 90 Aries: Se incrementará notablemente tu vida social y canalizarás tu energía realizando salidas con amigos o participando de actividades grupales.Serás abierto con tu manera de pensar sin importarte quienes y cuantos estén escuchándote. La interacción te ayudará a renovar la confianza en ti. Tauro: El panorama profesional se presentará favorable para pedir aumentos, gestionar ascensos y obtener el reconocimiento que buscas. La clave de tu triunfo estará en la capacidad para trabajar en equipo, demuestra tus habilidades y tendrás el lugar que te mereces. Géminis: Es tiempo de que amplíes tus horizontes mentales. Admite que eres un ser capaz y no dejes escapar todas las oportunidades de aprender y de actualizarte que la vida te ofrece, porque la posibilidad de aumentar tus conocimientos está a tu alcance ¡sigue en la búsqueda! Cáncer: El sector de la sexualidad y las energías ocultas serán activados por las lunaciones. Tu compañero de lecho te seguirá la corriente atraído por tu magnetismo inusual y tu gran poder envolvente. Recuerda que en el campo de la intimidad no hay límites ni prejuicios. Leo: La relación con tu pareja cobrará vida y el vínculo se volverá más dinámico, por lo que habrá un mayor nivel de compañerismo. Si aún te encuentras soltero recibirás buenas noticias en el campo del amor ya sea porque recibas una invitación interesante o una halagadora declaración. Virgo: El trabajo tendrá un efecto energizarte para ti y a través de las actividades diarias experimentarás una sensación de confianza. Desempeña tus funciones manteniendo alto tu espíritu de superación y asegúrate de aplicar tu creatividad en cada una de las cosas que realices. Libra: Los pálpitos serán fuertes y los seguirás sin mayores cuestionamientos. Tu nivel de energía será alto, querrás dejar tu marca, ya que sentirás deseos de que tu paso por este mundo no pase inadvertido. Una persona amada te acompañará en este nuevo modo de expresión. Escorpio: Entre tú y tus seres cercanos habrá buena química y surgirán nuevos proyectos para desarrollar en conjunto. Tu hogar se convertirá en el lugar preferido para hacer reuniones con amigos y para recibir visitas. Te lucirás como un anfitrión divertido y solidario. Sagitario: Todo lo que digas causará un fuerte impacto, así que aprovecha este momento si quieres exponer tus opiniones y convencer a los demás. Contarás con una dosis extra de simpatía al comunicarte, usa este don para despertar las mentes de quienes te escuchen. Capricornio: Hoy se te presentarán múltiples y formidables oportunidades en el campo económico. Las operaciones comerciales tomarán más fuerza si las emprendes en conjunto a otras personas. Una luz te iluminará y hallarás la forma de concretar tus sueños. Acuario: Comparte tus conocimientos y sabiduría con los demás. Es hora de que hagas algo con todas las experiencias de vida que has recogido en estos últimos tiempos. Lo que aprendiste puede ser de gran utilidad a otras personas y te hará bien trasmitirlo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy se acentuará tu interés natural hacia el prójimo y con tu sola presencia aportarás soluciones a los seres que ronden por tu órbita. Una energía muy positiva estará disponible para ti, mantente conectado y actúa como un buen canal transmisor ¡cumple con tu misión!

