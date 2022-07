El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de agosto La diosa del amor, Venus, ingresará pronto al signo de Leo. Mira cómo este fenómeno impactará en tu signo, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES, 8 DE AGOSTO Y eso mi gente bella, les cuento que esta semana Venus, la diosa y estrella del amor, ingresará en el signo de Leo. Este tránsito sucederá del 11 de agosto al 5 de septiembre, así que hoy te diré cómo impactará en tu signo. Presta atención. Aries Venus hará que emanes una energía seductora y que atraigas todas las miradas. Recuperarás el encanto por la vida y estarás más romántico. Te recomiendo que uses prendas de tonos rojos y anaranjados, y que te aclares el cabello para acentuar la luminosidad. Tauro Tu esfera íntima se convertirá en una fuente de dicha y placer. Sentirás deseo de embellecer tu hogar y decorarlo como si fuera tu palacio. Actuarás de manera más afectuosa con tus allegados y ellos, a su vez, te harán sentir lo mucho que les importas. Géminis Tendrás un gran poder de persuasión y tu principal arma de seducción estará en la palabra. Podrías vivir amores express o atraer a alguien en un bar o un medio de transporte. No rechaces invitaciones porque, de manera aparentemente casual, podría surgir una oportunidad de oro. Cáncer Te volverás más ambicioso y más apegado a las posesiones materiales. Además, sentirás deseos de adquirir cosas lujosas. Pero no te excedas, porque tu capital no es ilimitado y cuando te toque pagar estarás al rojo. Los demás no consentirán tus caprichos. Leo Con Venus transitando en tu signo vivirás el amor como una aventura apasionada. Te propongo que renueves tu imagen y uses ropas, y adornos que realcen tus atractivos y te ayuden a definir tu estilo. Aprovecha esta energía positiva para hacer lo que amas y te da placer. Virgo Vendrá a tu memoria el recuerdo de un amor del pasado. Pero si eres sincero contigo mismo te darás cuenta que en esa antigua unión los momentos de dicha no compensaban las amarguras. Así que aprovecha este ciclo para reflexionar y curar viejas heridas. Libra Te codearás con personas carismáticas que te impactarán y te ayudarán a salir de la monotonía. Conocerás a alguien especial en reuniones o eventos. Si estás en una relación estable, sentirás que el vínculo se renueva y que ambos persiguen el mismo proyecto de vida. Escorpio Si juegas bien las cartas de la diplomacia ganarás prestigio y te volverás muy popular. Pregúntate qué es lo que quieres y relaciónate con personas que puedan ayudarte a alcanzar tus metas. Una mujer será una potencial aliada en tu camino al éxito. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario Conocerás personas generosas que te trasmitirán confianza. La respuesta a muchos de tus interrogantes vendrá de la mano del amor. Es un momento ideal para embarcarte en una aventura de a dos o para realizar un viaje de placer. Ampliarás tus horizontes y te sentirás pleno. Capricornio En el área de las finanzas tendrás el mejor de los asesoramientos y eso te ayuda a detectar oportunidades para ganar dinero. Recibirás regalos y usarás tu seducción para conseguir lo que quieres. Tu vida erótica se reactivará y, puertas adentro, probarás el elixir de los dioses. Acuario Venus le otorgará el primer plano a las cuestiones románticas. Conocerás a un ser que con su sola presencia te recordará que detrás de tu aparente "frialdad" hay un corazoncito palpitando. Si estás acompañado al fin le darás a tu pareja la atención que merece. Piscis Aprovecha estas ondas vibrantes y benéficas de Venus para comenzar a alimentarte de una forma más nutritiva y, si te sientes un poco desvitalizado, te recomiendo que empieces a hacer yoga o que pongas en marcha una rutina de gimnasia ¡eso te ayudará a energizarte! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 28, 41, 50, 74, 87 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

