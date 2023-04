El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de abril Llegan noticias inesperadas: alguien de tu entorno te retiraría un apoyo económico o quizá tome represalias en tu contra, ¡mantente alerta! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 8 DE ABRIL ¡Y eso mi gente linda! Hoy Sábado Santo un día de recogimiento y silencio, ya que es una instancia en la que se registra y se hace duelo por la desaparición física de Jesús. Paralelamente, la Luna estará en Escorpio y hará una oposición con Urano, así que intenta desapegarte de las emociones que te esclavizan. También será una buena ocasión para que investigues más acerca de la astrología, la numerología o alguna otra ciencia oculta que te ayude a develar los secretos de la psiquis humana. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ECHO LUZ SOBRE LA OSCURIDAD" . Si hoy, 8 de abril estás de cumpleaños… Durante este ciclo sentirás que la vida te lleva por una montaña rusa y que en tu interior tus emociones estarán en su máximo esplendor. A nivel íntimo te liberarás de prejuicios y descubrirás facetas de tu sexualidad que antes desconocías. La Copa de la Suerte: 3, 25, 51, 69, 88, 89 Aries: Te cansarás de depender de otros en el plano económico, te volverás más arriesgado en los negocios y buscarás un mayor grado de autonomía a la hora de ganarte en sustento. Tu cambio en la manera de administrar el dinero generará sorpresa en tus socios comerciales. Tauro: Si actuaste de manera poco considerada alguien, esa persona encontrará una manera de hacerte ver su descontento y tomará represalias. Ahora se tratará de que aprendas a asumir las consecuencias de tus acciones y de que te pongas en el lugar del otro. Géminis: Te sugiero que intentes descifrar la causa secreta de tu ansiedad y que trates de manejarla de una manera constructiva. Una buena manera de abordar el insomnio puede ser haciendo más ejercicio físico y dejando de tomar sustancias estimulantes como el café y ciertas gaseosas. Cáncer: Es posible que un amigo no te preste el grado de atención que esperabas. Te sugiero que evites las reacciones dramáticas y que no tomes las ausencias a título demasiado personal. Tu fuente principal de amor debe provenir de ti mismo. Leo: Algunos imprevistos en el área profesional podrían interferir en tus planes familiares. Por momentos tendrás que hacer malabares entre el trabajo y las obligaciones domésticas. Pídeles a las personas que conviven contigo que te ayuden a sobrellevar las presiones. Virgo: Una persona que pertenece a una cultura diferente o que proviene de otra región te hará replantearte muchos de tus puntos de vista. Es tiempo de que abras la mente a través de diversos materiales de estudio y fuentes de información. Es posible que surja un viaje relámpago. Libra: Alguien podría retirar un suministro de dinero con el que contabas, pero no te alarmes ya que inmediatamente encontrarás una fuente de ingreso alternativa. Cuando se trata de cuestiones económicas trata de tener siempre una estrategia secreta o un plan B. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Escorpio: Recuerda que las personas pueden cambiar de parecer de un momento a otro y que están en el derecho de hacerlo. Mi sugerencia es que diagrames un plan de acción que te tenga como protagonista principal independientemente del contexto. Sagitario: El ritmo vertiginoso con el que encaras tu vida cotidiana podría ocasionarte niveles de estrés que luego te costará erradicar. Por eso te recomiendo que hagas un alto durante el día para reflexionar y para registrar tus emociones más profundas. Capricornio: Algunas actitudes un tanto adolescentes, alocadas y excéntricas podrían alejarte de tus amigos más preciados. Mi recomendación es que cuando participes de actividades grupales no te cierres. Los demás podrían aportarte una visión más profunda de la realidad. Acuario: Tu vida hogareña te presentará algunos sobresaltos y tendrás que lidiar con reacciones inesperadas de ciertos miembros de tu familia. Será importante que controles las alteraciones antes de que sea demasiado tarde y que pongas en claro quién está al mando. Piscis: Recibirás una noticia que te revolucionará y te impulsará a seguir un nuevo camino. Tendrás un ánimo justiciero y estarás dispuesto a luchar a capa y espada por aquello que crees. Pero ten cuidado porque en pos de defender tus ideas podrías entrar en debates complicados.

