El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de abril Te vendrá bien mirar en tu interior y conectarte con tus emociones. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 8 DE ABRIL ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que hoy la Luna estará en cuarto creciente, así que prepárate para enfrentar importantes retos y desafíos. Recuerda que, aunque eres un ser autónomo, tus decisiones tienen un impacto emocional e influyen sobre tu círculo de pertenencia. Sin duda, es tiempo de accionar, pero cuando avances no seas descuidado. Nos vendrá muy bien conectarnos nuestra mirada interior, mantenernos vigías y aprender a mirar en la oscuridad. Que permanezcas quieto no quiere decir que te encuentres inactivo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI NÚCLEO AFECTIVO SE REVITALIZA". Si hoy, 8 de abril estás de cumpleaños… Este será un año en que las emociones estarán a flor de piel y te sentirás un poco más dependiente en el plano afectivo. Antes de avanzar tendrás que considerar las implicancias de tus acciones. Puede ser una excelente oportunidad para que desarrolles emprendimientos familiares. La Copa de la Suerte: 20, 35, 51, 77, 81, 90 Aries:En este cuarto creciente te convendrá ceder y mostrarte más permisivo con aquellos que más quieres. Si pretendes preservar tu mundo afectivo no intentes imponer tu voluntad. Será importante que mantengas la calma para evitar discusiones en el seno familiar. Tauro:Durante este momento será ideal mejorar la comunicación con las personas que te rodean. El intercambio verbal se incrementará y te encontrarás charlando de diversos temas. Pero deberás hacer oídos sordos a los chismeríos y desestimar los comentarios malintencionados. Géminis:Actúa con sentido común de forma de que puedas cubrir tus necesidades básicas. Un amigo te pedirá dinero prestado o intentará convencerte para que te sumes a un negocio. En este cuarto creciente no será conveniente especular ¡cuida tu bolsillo! Cáncer:En este cuarto creciente tu ámbito profesional podría mostrarse un poco hostil y competitivo. Tus decisiones podrían generar revueltas o resultar impopulares así que protégete. A la hora de accionar conéctate con tus instintos más básicos y tu intuición. Leo:Este cuarto creciente será un momento de recogimiento en el que te enfrentarás a viejos fantasmas y tendrás la chance de saldar algunas cuentas. No intentes evadirte. Si compensas tus errores tu alma experimentará un gran alivio.Ocúpate de los temas pendientes. Virgo:En este cuarto creciente estarás rodeado de muchas personas y para mantener un clima y unidad tendrás que refrenar algunos impulsos. No trates de controlar a tus amigos. Dales tiempo a las personas que te rodean para que asimilen los cambios. Y como te venía diciendo hoy la Luna estará en cuarto creciente asique enfrentarás algunos retos y desafíos. Veamos que se viene para el resto de los signos… Libra:En tu carrera de ascenso habrá personas que te enfrentarán. La buena noticia es que tus opositores darán la cara. En este cuarto creciente no te convendrá involucrarte en rencillas ni generar nuevas alianzas. Concentra tu energía en tu objetivo principal. Escorpio:El trabajo te está consumiendo todas las energías y te está impidiendo ampliar tus horizontes. Si sigues alienado en la dinámica cotidiana te perderás la oportunidad de conocer el mundo que te rodea. En este cuarto creciente te convendrá guiarte por tu brújula interior. Sagitario:Este cuarto creciente te encontrará absorbido en los temas económicos y gestionando importantes operaciones comerciales. Será fundamental que mantengas un perfil bajo y renuncies a todo afán de protagonismo. Se discreto porque cualquier exabrupto podría estropear tus negociaciones. Capricornio:En este cuarto creciente será importante que tengas en cuenta la posición de los demás. Si vives bajo el mismo techo que tú pareja evita los roces de convivencia para preservar el romanticismo. Si estás soltero no permitas que las experiencias pasadas condicionen tus relaciones. Acuario:Este cuarto creciente será un tiempo propicio para que enfoques tu energía en el trabajo y evites cualquier tipo de distracción. Las discusiones con colegas podrían estropear el clima laboral. Es tiempo de hablar menos y hacer más ¡muestra tu lado servicial! Piscis:En este cuarto creciente estarás muy centrado en ti, pero cuidado porque también podrías volverte más caprichoso y antojadizo. A la hora de hacer gastos detente unos minutos y piensa que puedes lamentarte a fin de mes. Recuerda que ya no eres un niño.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.