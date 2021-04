El Niño Prodigio: Horóscopo para el 8 de abril Un día perfecto para que te conectes con personas que llevan adelante proyectos artísticos y comunitarios. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir JUEVES, 8 DE ABRIL ¡Feliz jueves, mi bella gente! Les cuento que en este día la Luna transitará por el signo de Piscis desde donde hará un sextil con Urano. Este es un aspecto muy especial porque nos convertirá en antenas capaces de captar las sensaciones y vibraciones de otros seres a través de nuestra intuición. Además, tendrás la posibilidad de visualizar tu mundo afectivo y emocional sin quedar confundido. Será una ocasión especial para que te conectes con personas que llevan adelante proyectos artísticos y comunitarios. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TRASMITO AMOR Y ESPERANZA". Si hoy, 8 de abril, estás de cumpleaños… Sentirás una conexión muy especial con algunas personas del pasado que quizás hoy no estén presentes físicamente, pero sí a nivel espiritual. Las experiencias del pasado te aportaron inteligencia emocional y sabiduría. Te sentirás agradecido por todo lo que has recibido hasta ahora. La Copa de la Suerte: 1, 29, 42, 54, 70, 89 Aries Hoy estarás más reflexivo y atento a las señales internas. Esto te llevará a escuchar a tu intuición antes de embarcarte en negocios. De vez en cuando es bueno conectar con el sexto sentido. Confía en tu capacidad de adelantarte a los hechos. Tauro Puedes estar contento porque ahora te toca renovar las energías, y vivir un momento de distención junto a tus amigos. Los nuevos horizontes te permitirán proyectarte libremente en compañía de otros seres. Te quitarás las máscaras y te sentirás inmensamente aliviado. Géminis Si estás sin empleo, prepárate porque podría surgir una oportunidad y ten en cuenta que si te muestras dócil y adaptable tendrás mayores chances de conseguir lo que quieres. Pero si ya tienes un trabajo, entonces deja que todo fluya naturalmente y pon mucha dedicación. Cáncer Los contactos con el extranjero se presentan favorables por eso, si estás tramitando tu visa, aprovecha estas influencias positivas. También podrías recibir buenas vibraciones de tus afectos que ahora mismo se encuentren en tierras lejanas. Te sentirás unido a una energía benéfica y protectora. Leo Tendrás una cuota extra de lucidez que te permitirá sacar una mejor tajada en cualquier negociación que lleves adelante. En las operaciones comerciales debes mantenerte despierto y atento a las oportunidades. Recuerda "a río revuelto ganancia de pescadores" Virgo La energía de Luna en Piscis te motivará a mostrar tu amor y dejarte fluir sin tantos cuestionamientos. Comprenderás que no puedes pasarte toda la vida temiendo por lo que pueda pasar y vivirás las bendiciones que te trae el momento presente. Libra Hoy te convendrá ocuparte de tu salud y de tu bienestar físico. Para eso será fundamental que comas más frutas y verduras y que tomes mucho líquido. Esto mantendrá funcionando a tus riñones que es el área de tu cuerpo que debes cuidar especialmente. Escorpio Tu brillo y tu magnetismo personal causarán admiración. Recibirás muchas propuestas de la gente que te rodea pero habrá una que te sorprenderá especialmente. Recibe los halagos sin desconfianza porque el interés que te demuestran es real. Vive la magia del momento. Sagitario Pasarás más tiempo en tu hogar y te surgirá la necesidad de implementar algunos cambios para ganar funcionalidad. Puede ser una excelente ocasión para invertir en electrodomésticos o en nuevas tecnologías. Darás con gente idónea que te brindará ayuda y asesoramiento. Capricornio Los astros generarán un clima propicio para el intercambio y la comunicación. Será una buena oportunidad para que retomes el contacto con tus hermanos o con ese amigo inseparable. Necesitas compartir tus secretos con alguien. Busca un confidente que te preste sus oídos. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario A nivel económico cualquier puerta que estuvo cerrada se abrirá. Mejorarás tus ingresos y podrás ayudar a algunos miembros de tu familia. También podrás realizar algunas mejoras en tu hogar o llevar adelante negocios con inmuebles. Buscarás vivir de una forma más confortable. Piscis Ahora que la Luna ingresó a tu signo te sientes fluir y vives cada experiencia con un ánimo positivo. Te darás cuenta que en tu intuición tienes tu principal poder y una llave mágica que abre todas las puertas. Darás comienzo a una nueva etapa.

