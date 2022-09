El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de septiembre Trabaja en equipo y ten presente manifestar tus opiniones de forma directa y transparente. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 7 DE SEPTIEMBRE ¡Feliz miércoles mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Acuario y hará un trígono con Marte en Géminis, así que será un momento ideal para agruparse y realizar proyectos de la mano de otras personas. Te sugiero que interactúes con tu entorno y que te abras a relaciones nuevas porque a través de los vínculos podrás acceder a importantes innovaciones. Con tus amistades manifiesta tus opiniones de manera directa, transparente y frontal. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EXPLORO EL MUNDO QUE ME RODEA Y DESCUBRO MUCHAS NOVEDADES". Si hoy, 7 de septiembre estás de cumpleaños… Si quieres cambiar de empleo este tiempo te favorece especialmente, pero deberás estar abierto a cambiar de oficio o a implementar variaciones en tu manera de trabajar. No dejes nada inconcluso si es que realmente quieres que tu vida funcione. La Copa de la Suerte: 4, 28, 37, 62, 89, 92 Aries: Ahora te sentirás más esperanzado y se te ocurrirán buenas ideas para realizar tus proyectos. Además, aparecerán en tu vida personas originales, vanguardistas y excéntricas. Las salidas en grupo te llenarán de energía y te encontraras estimulado por tu círculo de amigos. Tauro: Lo profesional se combinará con lo innovador. Podrías asistir a fiestas o eventos institucionales donde haya mucha gente, cumplir nuevos roles en el trabajo o desplazarte por motivos laborales. De una manera u otra te entretendrás con lo que haces y te salvarás de la monotonía. Géminis: Nuevas experiencias cambiarán tu visión de la vida, tu mente se abrirá y caerán los velos que te impedían crecer. Quítate de encima la idea de que algo malo puede pasar y anímate a pedirle un poco más a la vida. Oriéntate hacia el futuro. Cáncer: Las circunstancias te llevarán a cambios importantes y dejarás atrás algunas cosas que ya no te sirven. También se incrementará tu interés por los negocios, aunque deberás manejarte de manera práctica para obtener buenos resultados. No ventiles tu privacidad. Leo: Tu mirada está puesta en alguien que "aparece y desaparece" sin dar muchas explicaciones. Pero también tendrás la oportunidad de despedirte de las ideas prejuiciosas acerca de otras personas y podrían surgir nuevas afinidades. Elige en libertad al ser que quieres a tu lado. Virgo: Percibirás al trabajo como un espacio para desplegar tus ideas y no como una obligación. Será un momento propicio para desarrollar tu creatividad y capacidad productiva, así que podrías decidir hacer algo por cuenta propia como confeccionar ropa o realizar artesanías de cualquier tipo. Libra: Estarás más osado que de costumbre, no te guías por los parámetros convencionales a la hora de expresarte, ni le prestarás tanta atención al qué dirán. Continúa experimentando libremente porque ahora será importante que encuentres un estilo propio. Escorpio: Las responsabilidades familiares se incrementarán y por momentos tendrás deseos de escapar a tus compromisos, pero cuidado porque si reaccionas de forma arrebatada podrías arrepentirte. Si el ambiente en tu casa está un poco cargado abre las ventanas para que circule el aire. Sagitario: Se elevará tu energía intelectual y comenzarás a recuperar tu actitud abierta y sociable. La comunicación con los hermanos y la gente del entorno se volverá más dinámica. Pero exprésate con ingenio para que los demás entiendan y se sumen a tus propuestas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Se te ocurrirán ideas para aumentar tus ingresos y progresar en lo económico. Además, será un buen momento para que realices negocios en conjunto a otras personas. Las inversiones o adquisiciones que hagas podrían ser la base de un emprendimiento comercial auspicioso. Acuario: Tu energía vibrante y eléctrica estará exaltada. Ahora será importante que te liberes de lo que te tiene atrapado, pero no exageres, ni actúes bajo un estado de alta tensión nerviosa. Dirige tu atención hacia un proyecto que despierte tu interés. Piscis: Tu nivel de energía física y mental estará en un nivel bajo, así que por más ocupado que estés, respeta tus horas de descanso para no terminar agotado. Se acentuará tu necesidad de introspección y elaborarás tus ideas en silencio.

