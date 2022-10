El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de octubre Llegó el momento de dejar atrás las diferencias económicas, raciales y generacionales. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 7 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido viernes! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Piscis y hará un trígono con Urano, así que nos brindaremos de lleno a nuestra comunidad porque nos daremos cuenta de que la única manera de lograr un avance verdadero es uniéndonos a otros seres. Llegó el momento de que dejemos atrás las diferencias económicas, raciales o generacionales. Lo importante es que formamos parte de esta gran familia humana y que entre todos tenemos que alentarnos para salir adelante. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "TRASCIENDO LAS DIFERENCIAS PARA CONECTARME CON LA UNIDAD". Si hoy, 7 de octubre estás de cumpleaños… En esta revolución solar tú día a día recobrará la magia perdida gracias a que fluirás con la rutina. En tu trabajo podrás desplegar tu potencial humanitario y eso te hará sentir realizado tanto a nivel material como espiritual. El amor vendrá de la mano de la admiración. La Copa de la Suerte: 24, 41, 49, 60, 78, 96 Aries: Estarás finalizando un ciclo lunar, así que disminuirás el ritmo de tu vida social y descartarás toda relación que te resulte superficial. Irás cerrando heridas del pasado y despidiéndote de tristezas para alivianar tu alma. Un sueño movilizará tus emociones. Tauro: Algunos proyectos que estaban en vías de ejecución tendrán mayores posibilidades de realizarse gracias a que estarás rodeado de personas que compartirán tus mismos intereses. Vislumbrar un futuro diferente renovará tus esperanzas. Buscarás la amistad y formar parte de una red. Géminis: Las determinaciones que tomes hoy podrían tener consecuencias a largo plazo. En el plano profesional aumentará tu carisma y lograrás deslumbrar a los demás con tus capacidades. Cualquiera sea tu actividad aumentará tu exposición pública, tu fama y tu popularidad. Cáncer: Sentirás renacer tus energías y la confianza en ti mismo. Tu atención se orientará hacia los asuntos de estudios, enseñanza, viajes o contactos con el extranjero. El crecimiento vendrá de la mano de la flexibilidad, mantente abierto a los cambios de rumbo. Leo: Saldrán a la luz cuestiones que permanecían ocultas o que te negabas a aceptar. Sentirás deseos de realizar una psicoterapia y ahondar en tu inconsciente. También se despertará tu interés por la metafísica o por temas misteriosos como los contactos con extraterrestres o civilizaciones perdidas. Virgo: En el ámbito de la pareja vivirás momentos de armonía y afinidad de ideas. Tendrás buena predisposición para relacionarte y dejarás fluir libremente tu romanticismo. Si estás solo se presentarán oportunidades interesantes siempre que frecuentes nuevos círculos sociales. Libra: Te mostrarás muy servicial y comedido con los demás. Además, comenzarás a darle mayor importancia a las pequeñas cosas de la vida cotidiana. Aprovecha para ocuparte de tu salud, realizarte los chequeos de rutina y comenzar una dieta más saludable. Escorpio: Tu deseo coincidirá con las circunstancias y tendrás todo a tu favor para desligarte de ataduras, desarrollar tu creatividad y gozar de la vida. Te mostrarás menos absorbente en tus relaciones amorosas y te sentirás libre para experimentar cosas nuevas. Sagitario: Será un día ideal para tomar iniciativas en tu hogar y abrir las ventanas de par y par a fin de renovar el aire. Sentirás la necesidad de "echar raíces" por lo que podrías ponerte en compañía para comprar una propiedad o solicitar un préstamo para una vivienda. Capricornio: Pueden surgir viajes cortos y se activará la comunicación en todas sus formas. Además, te beneficiará todo lo que sea negociar, comprar o vender porque contarás con una gran rapidez mental para descubrir las mejores oportunidades. A cada paso encontrarás novedad y diversión. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Será un momento muy favorable para el comercio y los negocios. Se te ocurrirán nuevas ideas para diversificar tus actividades y para aumentar tus ingresos. En todo lo que sean operaciones con inmuebles o bienes raíces correrás con ventaja. Escucha diferentes propuestas. Piscis: Con la luna en tu signo se exaltará tu magia, sensibilidad e inspiración creativa. Podrás abocarte en nuevas iniciativas y dar curso a tus emprendimientos. También será un momento ideal para ocuparte de tu apariencia física y de tu imagen personal.

