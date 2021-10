El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de octubre A la hora de compartir tu intimidad irás a todo o nada y no tendrás medias tintas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 7 DE OCTUBRE ¡Y eso mi bella gente, feliz y bendecido jueves! Les cuento que en este día Venus, el astro del amor, ingresará en el signo de Sagitario y este tránsito nos ayudará a vivir nuestras relaciones de una manera más libre, además querrás gozar a lo grande y entregarte al mundo del placer. Paralelamente, la Luna ingresará en Escorpio haciendo que aumente tu energía sexual e incrementando los niveles de intensidad. A la hora de compartir tu intimidad irás a todo o nada y no tendrás medias tintas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SIENTO LA VIDA MÁS INTENSA Y PLACENTERA". Si hoy, 7 octubre, estás de cumpleaños… En esta nueva etapa te sentirás lleno de vitalidad y tendrás mucha fuerza de voluntad. Tu cuerpo y tu mente estarán perfectamente alineados y elaborarás brillantes estrategias que te permitirán conseguir lo que quieres. Sabrás descifrar los deseos de los que te rodean. La Copa de la Suerte: 19, 39, 40, 54, 69, 72 Aries: El romance y el deseo se mezclarán en tus encuentros íntimos. Tu amante desatará tus fantasías secretas y la química que se producirá en la alcoba será memorable. El sexo será tu principal fuente de placer y renovación, y tu sex appeal se potenciará enormemente. Tauro: Hay alguien que está muy interesado en ti y que empleará sus tácticas de conquista. No temas ceder un poco el control porque esto te ayudará a descubrir cuáles son sus intenciones. La interacción cobrará mucha relevancia y establecerás una conexión profunda a nivel sentimental. Géminis: Para captar el interés de tu príncipe o princesa tendrás que jugar tus cartas se seducción sabiamente. Te vendrá bien hacer gimnasia y dieta para ponerte en forma. También será una excelente ocasión para que hagas una limpieza de cutis. Cáncer: Tus atractivos se potenciarán y con tu imagen cautivarás todas las miradas. Vivirás los asuntos amorosos con intensidad y le exigirás a aquel que sea tu elegido que se entregue al cien por cien. Tendrás el corazón de tu admirador en la palma de tus manos. Leo: La lunación te traerá algunos retos en las relaciones afectivas, así que no trates de dominar, pero tampoco permitas que te manipulen. También saldrán a la luz secretos familiares del pasado, y aunque remover heridas pueda dolerte, comprenderás que es mejor conocer el terreno que pisas. Virgo: Te espera un día de mucha actividad mental en el que habrá temas que estimularán tu curiosidad y tus deseos aprender e indagar. Además, tendrás un gran poder de persuasión a través de la palabra y sabrás como obtener la información que deseas. Libra: Te darás cuenta que los beneficios vendrán de la mano de la sensatez y que solo lograrás avanzar si te mueves de acuerdo a una estrategia de negociación. La necesidad de contar con un mayor poder adquisitivo te motivará a buscar nuevas vías para obtener dinero. Escorpio: Será un momento oportuno para tomar decisiones y asumir nuevos desafíos. Agudiza tus instintos y pon en práctica ese olfato tan especial que tienes para detectar las oportunidades verdaderamente interesantes y desechar aquellas cuestiones que solo te absorben energía. Sagitario: El tránsito lunar te acercará la posibilidad de finalizar asuntos pendientes para que te liberes del pasado y puedas sentirte finalmente aliviado y restaurado. Removerás recuerdos un poco escabrosos, pero debes hacer de cuenta que te estás quitando una espina. Capricornio: Te reencontrarás con tus mejores amigos y retomarás vínculos que son de gran importancia para ti. Se te ocurrirán ideas originales para mejorar tu comunidad y no te faltará colaboración para llevarlas adelante. En vistas al futuro pensarás en proyectos transformadores. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Las exigencias y las presiones crecerán, pero también las posibilidades de cumplir con tus objetivos profesionales. Deberás cuidar tu imagen pública y demostrar que estás a la altura de tus aspiraciones. Cuanto más te esfuerces mayores serán tus logros. Piscis: Un deseo de crecimiento y expansión te motivará a estudiar, a viajar y a vivir experiencias nuevas. Hallarás compañeros de camino con un temperamento muy leal y profundo. Ten en cuenta que la vida es una sola, así que apuesta a lo que quieres.

