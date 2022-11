El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de noviembre Este 8 de noviembre se producirá el último eclipse del año, así que presta mucha atención a lo que tiene para decirte El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 7 DE NOVIEMBRE Y eso mi gente bella, les cuento que mañana 8 de noviembre se producirá el último eclipse del año. Este aspecto astrológico tendrá importantes repercusiones, así que presta mucha atención a lo que tengo para decirte. Aries: Te ingresará una suma importante de dinero a través de un préstamo o del cobro de una herencia y tu economía dará un giro de 180 grados. Te plantearás la posibilidad de crear tu propio negocio o de hacer una inversión que podría cambiar tu futuro económico. Tauro: A nivel romántico se viene una etapa de alto voltaje y podrías sentirte entre la espada y la pared. Tu pareja no te permitirá más excusas y te exigirá que definas tus sentimientos. Si estás soltero tendrás una propuesta que te sacudirá en cuerpo y alma ¡ejerce tu libertad de elección! Géminis: Si arrastras algún malestar crónico, encontrarás un buen especialista que te ayudará a restablecer tu equilibrio físico y emocional. Si quieres gozar de una buena salud tendrás que poner mucha voluntad para cambiar algunos hábitos que no te ayudan. Cáncer: Empezarás a escuchar lo que dicen tus instintos y tu corazón. Ya no tolerarás a aquellas personas que se dicen llamar amigas, pero que en verdad no te apoyan ni te aceptan. Frecuentarás nuevos círculos sociales en los que te podrás mostrar tal cuál eres. Leo: Tus familiares te demostrarán que están dispuestos a darte el sostén que necesitas. Con una buena base de apoyo te sentirás con fuerzas para avanzar en el terreno profesional y te propondrás objetivos superadores. Seguirás tus pálpitos y esto te permitirá triunfar. Virgo: Si tenías una idea equivocada o alguien te había dado información errónea ahora se aclarará el malentendido. También es posible que se destraben tus trámites migratorios. Prepárate para iniciar una nueva vida en otra región o para emprender un viaje. Libra: Es posible que canceles una hipoteca o saldes una deuda con un antiguo socio o pareja. Con las cuentas claras tendrás la posibilidad de reinventar tu futuro financiero. Te darás cuenta de que para crecer en el terreno de los negocios necesitas comenzar de nuevo. Escorpio: Serás el protagonista principal de este eclipse. Te darás cuenta de que los que te rodean solo te estaban devolviendo tu propio reflejo y recuperarás el control de tus asuntos. Renuncia a las batallas perdidas y deja que el que se tenga que ir de tu vida se vaya. Sagitario: Los viejos tiempos resurgirán para que te des cuenta que hay lazos tóxicos y enfermizos que es conveniente cortar de raíz. Ahora deberás poner en primer plano tu salud física y emocional. Visita a un terapeuta que te ayude a decirle adiós al pasado y a dar vuelta la página. Capricornio: Se caerán muchas máscaras en el ámbito social. Te darás cuenta de que no todas tus amistades comprenden tus cambios, ni están dispuestas a seguirte el tren. Pronto estarás listo para salir de la comodidad, extender tus alas y remontar vuelo propio. Acuario: Le pondrás un tope a tu afán de triunfo personal porque tomarás consciencia de que ese tipo de ambición te exprime y te absorbe mucha energía. En cambio, te solidarizarás con tus seres queridos y pondrás en primer plano los asuntos de familia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Ahora que comenzaste a leer e informarte más tu mente cobró vuelo y desarrollaste una manera de pensar mucho más independiente y autónoma. Quedarán en evidencia aquellas personas que querían dominar tus pensamientos ¡Aléjate de ellas! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 25, 38, 44, 63, 96, 98 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

