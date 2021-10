El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de noviembre Este día surgirá un mundo de posibilidades que hará que tus relaciones se expandan. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 7 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz domingo! Les cuento que hoy la Luna transitará por Sagitario desde donde hará un sextil con Júpiter abriendo en nuestra vida el espectro de posibilidades y logrando que nuestras relaciones se expandan. Ahora te relacionarás con diversas agrupaciones que estarán comprometidas con diferentes causas y sentirás que a través de la interacción modificarás muchas "verdades" que hasta hace poco considerabas irrefutables. También te sugiero que tengas a manos tus maletas porque podría surgir un viaje de un momento a otro. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ESTOY ABIERTO A NUEVOS PUNTOS DE VISTA". Si hoy, 7 noviembre, estás de cumpleaños… En el plano romántico lograrás un nivel de complicidad y compañerismo muy especial y por momentos sentirás que tu pareja te adivina en el pensamiento. Si estás soltero prepárate porque encontrarás a un ser con el que entablarás una conexión y entendimiento muy profundo. La Copa de la Suerte: 19, 31, 42, 57, 69, 83 Aries: Prepárate porque surgirán viajes o contactos provechosos con el extranjero. Es hora de que hables otras lenguas con mayor fluidez así el idioma no se convierte en un obstáculo y puedes ampliar tu campo de acción. Serás invitado a fiestas donde habrá diversidad ¡celebra! Tauro: Hoy sentirás el instinto de renovarte a través de la gratificación erótica, te darás permiso para ampliar tu gama de experiencias y para incrementar el placer. Prepárate porque vivirás una montaña rusa de sensaciones nuevas y te volverás una autoridad en materia de goce. Géminis: Una nueva relación te mostrará interesantes caminos. Será un momento de experimentación y de atreverte a vivir con libertad tus vínculos. Si estás en pareja disfruta de estos aires refrescantes. Si estás soltero no te aísles porque el amor vendrá de la mano de la apertura. Cáncer: Tomarás conciencia de lo importante que es alimentarse bien. Si últimamente fuiste desbocado comenzarás a sentir en tu cuerpo los estragos de los excesos cometidos. Conéctate con la naturaleza y depura tu organismo realizando una dieta sana. Leo: No hay límites para expresar lo que sientes. Un torrente de vitalidad fluye a través de ti y canalizas una energía muy positiva. Ahora te sientes celebrado, admirado y alentado por personas que comparten tus intereses. La alegría ejerce un poder renovador en tu ser. Virgo: Recibirás cálidas manifestaciones de afecto por parte de tu familia. También es posible que acojas gente así que termina de ordenar esos papeles que has acumulado en tu casa y pon todo en condiciones para dar la bienvenida a tus huéspedes. Libra: La comunicación te favorecerá y utilizarás palabras que generarán shock, revuelo y abrirán mentes. Así que no te calles nada y di lo que piensas sin aplicar ningún tipo de filtro. El intercambio verbal te hará sentir travieso y chispeante. Escorpio: Los tránsitos planetarios activarán los temas de dinero y tu interés estará en que fluyan tus negocios. La suerte jugará a tu favor, recibirás padrinazgo o ayuda del extranjero. Te recomiendo que te asocies a tus familiares o inviertas en el sector inmobiliario. Sagitario: Las confluencias planetarias te darán la oportunidad de desprenderte de ciertas inhibiciones y de comunicarte libremente. Tu grupo de amigos jugará un papel clave en esta nueva apertura. Estarás lleno de lucidez para defender las ideas que realmente te importan. Capricornio: Ponte en contacto con tu voz interior. No asumas por ahora responsabilidades extras ni decisiones definitivas porque aún te falta ver el mapa completo de las situaciones. La respuesta que buscas llegará sola y te colmará en cuerpo y alma. Acuario: Tu chispa de genialidad te hará merecedor de amistades muy valiosas e inspiradoras. Estas nuevas relaciones se encontrarán dispuestas a cooperar contigo y te traerán proyectos que pueden abrirte puertas en el extranjero. Tu crecimiento no encontrará límites, ilumínate y expándete. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Hoy la relación con tus padres u otras personas que ocupan lugares de autoridad en tu vida fluirá positivamente y sentirás que cuentas con una protección extra. Aprovecharás la experiencia pasada y obtendrás un logro que te llenará de satisfacción.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de noviembre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.