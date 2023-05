El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de mayo Sé generoso hoy y demuéstrale a alguien en tu vida que es digno de tu confianza, ¡empodéralo! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 7 DE MAYO Les cuento que Venus, la diosa del amor, hará su ingreso en Cáncer, por lo que entraremos en una fase de casi un mes en la que nos vincularemos con un estilo mucho más dulce y tierno. Además, será una ocasión ideal para embellecer nuestro hogar, hospedar visitas o iniciar una convivencia con alguien que amamos. Paralelamente, la Luna andará por Sagitario, así que estaremos más optimistas y alegres. Recuerda que el gesto más generoso que puedes tener con otro ser humano es demostrarle que es digno de tu confianza. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI CAPACIDAD AFECTIVA ES INFINITA" . Si hoy, 7 de mayo estás de cumpleaños… Te rodearás de amigos experimentados o de mayor edad con los que tendrás conversaciones muy útiles. Te planearás la opción de formarte y estudiar con el fin de acceder a mejores oportunidades de trabajo. Además, lucharás por los niños, los débiles o los menos favorecidos. La Copa de la Suerte: 5, 10, 15, 26, 48, 63 Aries: Hoy tendrás una sensación muy positiva en relación al porvenir. Recordarás algunas enseñanzas que recibiste de profesores, guías y seres de sabiduría que te abrieron camino. Este fuerte resurgimiento de la fe podría motivarte a realizar un viaje o un retiro espiritual. Tauro: Tu parte instintiva y pasional se desatará cuando estés entre las sábanas. Será importante que a la hora de la intimidad te dejes llevar y explores la geografía de tu amante milímetro a milímetro. Descubrirás que el sexo puede ser una fuente inagotable de alegrías. Géminis: Pasarás más tiempo con tu pareja y tendrás la certeza de que has sabido escoger a la persona indicada. Si te encuentras soltero y estás con ganas de conocer a alguien nuevo, sal a dar una vuelta y observa el panorama ¡podría surgir una propuesta interesante! Cáncer :Con la Luna transitando el sector de la salud te convendrá prestarle atención a tu cuerpo. Si te sientes un poco pesado o abombado te vendrá muy bien andar en bicicleta, salir a correr o hacer algún deporte aeróbico. Mejora tus hábitos para recuperar la vitalidad. Leo: Esta lunación te resultará muy benéfica ya que te conectará con tu alegría natural. Será una ocasión ideal para que participes de actividades recreativas al aire libre o te entretengas con algún juego de azar. Si quieres sentirte feliz simplemente sigue tus corazonadas. Virgo: Sentirás deseos de abrir las compuertas del hogar. Será una ocasión perfecta para agasajar a tu círculo íntimo organizando una reunión en la que no falte la buena comida, la buena bebida y la buena música. El cariño de los que más quieres te reconfortará. Libra: Si estás con deseos de retomar el contacto con algún hermano, primo o cualquier persona que consideres fraternalmente, esta será una ocasión propicia. Cuando hables estarás efusivo y a través de las palabras trasmitirás confianza. Compartir un momento de distensión te llenará entusiasmo. Escorpio: El dinero circulará de una manera fluida y atraerás a tu vida vibraciones de abundancia. Tus horizontes económicos se expandirán ya que descubrirás mercados mucho más prometedores. Si eres empleado, considerarás la opción de pedir un aumento de salario. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: El paso de la Luna por tu signo exaltará tu temperamento optimista y confiado. Sentirás deseos de lanzarte a la aventura y de expandir tu campo de acción. Emanarás vibraciones positivas e iluminarás los sitios donde vayas con tu sola presencia. Capricornio: Esa respuesta que estás esperando llegará cuando dirijas tu mirada a los confines internos. Por eso será importante que te retires del mundo material para entrar en una dimensión espiritual. Todos tenemos en nuestra alma una fuente de sabiduría ¡recurre a ella! Acuario: Si te invitan a un evento o celebración no dudes en asistir porque sociabilizar te hará muy bien. Conocerás a gente de otros ámbitos que verán grandes cualidades en ti. Tu presencia será clave para generar un clima amigable y te convertirás en el alma de la fiesta. Piscis: Subirás mucho el perfil y proyectarás la imagen de una persona afortunada. Te ganarás la admiración de la gente y los admiradores se te pegarán como moscas. La clave de tu éxito radicará en que, aún en los momentos de mayor exigencia, mantengas el espíritu en alto.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de mayo

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.