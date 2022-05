El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de mayo Si te sientes atraído por alguien aprovecha para tomar la iniciativa y manifestar tus sentir. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 7 DE MAYO ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna ingresará a Leo y en su tránsito hará un trígono con Venus en Aries así que el amor a la vida y el deseo brotarán de tus poros. Los romances despertarán toda nuestra pasión y nos otorgarán una sensación de plenitud. Si te sientes atraído por alguien aprovecha para tomar la iniciativa y manifestar tus sentir. Este es un momento para que escuches a tu corazón y para que seas vibrante y entusiasta. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME CONSIDERO UNA PERSONA LUMINOSA, VALIOSA Y DIGNA DE SER AMADA". Si hoy, 7 de mayo estás de cumpleaños… En este ciclo renovarás las esperanzas y nada te gratificará más que dar. Te implicarás en tu comunidad y por todos los medios buscarás ayudar a aquellas personas menos favorecidas. En el amor vivirás momentos muy pasionales y ardientes. La Copa de la Suerte: 8, 23, 54, 63, 81, 96 Aries: Los cuerpos celestes resaltarán tus encantos y estarás más pendiente de esas sutilezas que marcan la diferencia a la hora de seducir. Con tu carácter ardiente y pasional derretirá corazones. El amor tocará a tu puerta y esta vez para quedarse. Tauro: Habrá comprensión entre los miembros de tu familia y mayor apertura para manifestar los afectos. Si intentas tomar posiciones dominantes arruinarás este clima tan particular, así que respeta la manera de ser de aquellos que quieres y permite que afloren los sentimientos. Géminis: Será un momento ideal para que salgas, te contactes con gente e incursiones en el universo de los vínculos. Dale crédito a tus nuevas amistades porque ellas te abrirán un abanico de opciones agradables y te llevarán a descubrir nuevos placeres. Cáncer:Una persona de sexo femenino te ayudará a alcanzar tus objetivos. En lo económico te acompañará el éxito y dispondrás de un dinero extra. ¿Acaso hay un objeto o una posesión que deseas? ¡Cómpralo! La mejor inversión es poseer lo que quieres. Leo: Recuerda que somos hijos del presente. Este es un momento para que seas espontáneo y dejes de lado las acciones premeditadas. Permite que tu corazón y tu instinto te muestren el camino, deja los manuales de instrucción de lado y confía en tu brújula interior. Virgo:Tendrás una actitud reflexiva y pacífica y te apartarás de las influencias externas para mirar hacia adentro. Brotará de tu interior la necesidad de evitar conflictos, ser más comprensivo y reconciliarte con tus contrincantes. Tu vida espiritual cobrará fuerza. Libra: Te conectarás con personas creativas que te ayudarán a canalizar tu inspiración y a expresar tus aptitudes artísticas. Tu vida romántica se reactivará. Si estás soltero sal al ruedo porque hay chances de que conozcas a alguien en una reunión o un evento social. Escorpio: Eres una persona ambiciosa, enérgica y siempre estás dispuesto a redoblar esfuerzos cuando se trata de progresar. Este es un momento ideal para que desarrolles tus capacidades al máximo y para que demuestres lo que puedes hacer. Habrá alguien dispuesto a brindarte asistencia y colaboración. Sagitario: Tú naciste para estar en permanente expansión y movimiento. Llegó el momento de pasar del plano de las ideas a la acción y de encauzar tu abundante caudal de energía a través del estudio o los viajes. Te sobrará confianza para a apostar a lo que te gusta. Capricornio: Tus ambiciones de progreso estarán a flor de piel. Las operaciones comerciales con bienes familiares o inmuebles tienen los mejores pronósticos. Contarás con un olfato especial para percibir lo que los demás intentan ocultar y esto te será de gran utilidad a la hora de negociar. Acuario: Estarás interesado en cultivar tu vida social y frecuentar a tus amistades, y te conectarás con personas intensas y carismáticas. En tus relaciones habrá una química muy especial porque se combinará pasión con dulzura. Alguien te dirá palabras muy lindas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Es un momento ideal para que comiences yoga o alguna otra disciplina física que te ayude a equilibrar tus centros de energía porque tu cuerpo está profundamente ligado a tu espíritu. Te sentirás bien en la medida que valores y priorices tu salud.

