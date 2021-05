El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de mayo Podría ser una gran oportunidad para emprender un proyecto comercial, estudiar o realizar un viaje. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir VIERNES, 7 DE MAYO ¡Feliz viernes, llegó el fin de semana! Les cuento que la Luna transitará por Aries conectándonos con la energía de la acción y dándonos empuje para salir adelante. Si venías un poco apagado con estas vibraciones, ahora te encenderás y te conectarás con tu fuerza personal. Además, este astro también hará un sextil con Mercurio que nos ayudará a actuar con inteligencia. Podría ser una gran oportunidad para emprender un proyecto comercial, estudiar o realizar un viaje. AFIRMACIÓN DEL DIA: "MI MENTE Y MIS INSTINTOS VAN DE LA MANO". Si hoy, 7 de mayo, estás de cumpleaños… Hoy tendrás un espíritu emprendedor muy fuerte y un entusiasmo a prueba de balas. A nivel sentimental, ya sea que te encuentres sólo o acompañado, experimentarás un resurgimiento de la pasión. A la hora de luchar por lo que deseas no tendrás medias tintas. La Copa de la Suerte: 5, 42, 59, 70, 74, 85 Aries Hoy la Luna transitará por tu signo exaltando tu carácter apasionado y decidido. Será una excelente ocasión para des el punta pie inicial a un nuevo proyecto o emprendimiento. Tu presencia resultará muy estimulante para las personas que te rodean. Tauro Será una excelente ocasión para que te despidas de algunas tensiones que fuiste acumulando. Es hora de que escuches las señales que te envía el cuerpo y de que hagas un stop. Una buena opción para relajarte será hacer algunas posturas de yoga o estiramiento. Géminis Hoy será un día ideal para que reactives tu vida social. Estarás muy chispeante, no te callarás nada y, vayas donde vayas, brillarás por tu inteligencia. Con tus comentarios divertidos lograrás levantarte el ánimo a los seres que se encuentren a tu alrededor. Cáncer Hoy las circunstancias te colocarán en una posición en la que deberás tomar decisiones y ejercer el mando. En el plano familiar ocuparás un rol destacado y serás valorado como una autoridad. Antes de actuar has un examen completo de la situación ¡confía en tu criterio! Leo Un amigo te hará un regalo o será portador de un mensaje muy positivo. Será un momento en el que sentirás deseos de lanzarte a la aventura sin medir riesgos o consecuencias. Mirarás a la vida con buenos ojos y sentirás un alto nivel de confianza. Virgo Hoy estarás en contacto con tus instintos y con tu deseo más profundo. Si quieres ponerle un toque de pimienta a tu vida sexual te recomiendo que pruebes externar una prenda sexy que estimule la pasión en la alcoba ¡muestra tus atractivos! Libra Si te encuentras en pareja notarás que hay un excelente nivel de dialogo y podría surgir la idea de compartir un viaje o alguna otra experiencia enriquecedora. Los solteros no se sentirán solos porque recibirán toda clase de invitaciones y propuestas. Escorpio Sabrás organizarte y aprovechar tu tiempo de una manera productiva. Será un momento ideal para que te encargues de los asuntos pendientes porque estarás muy resolutivo. En el trabajo te lucirás por tu eficiencia y tu habilidad para dar soluciones rápidas. Sagitario En el plano sentimental experimentarás sensaciones intensas y apasionadas. Si estás en pareja tendrás conversaciones picaras que reavivarán el fuego. Si estás soltero, y vas a salir a la conquista, trata de no ser tan directo ¡recurre a la simpatía! Capricornio Tomaras contacto con tu mundo afectivo y recordarás algunos desafíos que enfrentaste y superaste de una manera heroica. Agradece la fuerza y valentía que te trasmitieron tus familiares y ancestros, su ejemplo fue clave para que puedas luchar y abrirte camino en la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Si te toca renovar tu registro de conducir o tienes que hacer algún trámite relacionado con un vehículo será un buen momento. Además, si puedes tomarte un recreo, podrías aprovechar para salir de paseo y conocer algún lugar nuevo que despierte tu curiosidad. Piscis Hoy te tocará tomar algunas decisiones que involucran tu economía. Si estás pensando en lanzarte en un nuevo negocio no te demores en vacilaciones y toma la delantera. Si estás necesitando que alguien te devuelva un préstamo aprovecha para reclamarlo.

