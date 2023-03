El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de marzo Hay un signo al que le llegará dinero por una vía inusual: y otro que podría recibir plata por un juicios o herencias ¡presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 7 DE MARZO ¡Feliz martes! Les cuento que este es uno de los días más significativos del año a nivel astral ya que Saturno, el señor del Karma, ingresará en Piscis, el último signo de la rueda zodiacal, desde donde por dos años y medio nos inducirá a aceptar las faltas que hemos cometido y rendir cuentas de nuestros errores. Este ingreso se dará en el marco de la Luna Llena en Virgo haciendo hincapié en la importancia de ponernos al servicio de aquel que más lo necesite. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA PIEZA DENTRO DE UN DISEÑO SAGRADO" Si hoy, 7 de marzo estás de cumpleaños… Cumples años bajo la luz radiante de la Luna Llena, así que a través de tus relaciones descubrirás aspectos de tu personalidad que antes pasaban desapercibidos. Te recomiendo que aprendas a actuar en colaboración, a respetar las diferencias y a establecer los puntos en común. La Copa de la Suerte: 18, 50, 68, 75, 87, 93 Aries: La luna llena te traerá un estado de inquietud por motivos que no alcanzas a descubrir y, por eso, tal vez te cueste conciliar el sueño. Será oportuno comenzar clases de yoga o tomar unos masajes terapéuticos para tranquilizar tu mente y relajar tu cuerpo. Tauro: En esta luna llena el desafío estará en abrirse, en mostrarse y en compartir con las personas que te rodean tus tesoros más preciados. Si logras derribar las barreras que te alejan de los demás conocerás una nueva realidad, tu vida desplegará otras facetas y te sentirás pleno. Géminis: Los asuntos familiares y domésticos te requerirán mayor dedicación. La idea de reparar tu hogar, comprar una propiedad o mudarte a un lugar que se ajuste mejor a tus aspiraciones rondará por tu mente. Tu prioridad será alcanzar un mejor nivel de vida. Cáncer: Se activarán las comunicaciones con el extranjero, las visitas de familiares que viven lejos y la posibilidad de hacer pequeños viajes. Los estudios y las lecturas de espiritualidad captarán tu interés. Será importante que despliegues tu abanico de opciones. Leo: Te llegará dinero por vías inusuales, así que saldrás de apuro y cubrirás tus gastos. Además, tendrás lucidez para administrarte, hacer buenos negocios y mejorar tu economía. Si recibes propuestas comerciales, tómate el tiempo que necesites para analizarlas detenidamente. Virgo: Esta luna llena en tu signo te llevará a tomar decisiones importantes en el campo del amor, las sociedades y las relaciones en general. Se presentará la ocasión de sentar tu posición y establecer condiciones. Las iniciativas que tomes serán claves para tu futuro. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Libra: Bajo la influencia de la luna llena llegó el momento de indagar en asuntos pendientes o secretos. Hoy intentarás aislarte de todo lo que te perturba porque te darás cuenta de que algunas situaciones negativas que te rodean afectan tu salud. Haz un ritual de purificación. Escorpio: Tu personalidad envolvente encontrará la estima de tus amigos y asistirás a eventos o reuniones en las que pondrás un toque de color. Te rodearás de personas prácticas, esquemáticas y realistas que te ayudarán a concretar tus nuevos anhelos personales. Sagitario: Un objetivo por el que vienes esforzándote hace largo tiempo finalmente se concretará brindándote una sensación de logro. Es probable que te premien o que recibas finalmente ese nombramiento que esperabas. Tu familia te dará su apoyo y vivirás momentos de gran emoción. Capricornio:Tendrás la sabiduría necesaria para distinguir y aprovechar las oportunidades que se te presenten por el camino. Conseguirás una beca, planificarás un viaje o solucionarás tus asuntos legales. Alguien que sientes como un hermano te acompañará en este momento de plenitud. Acuario: Puedes recibir ingresos extras por juicios, herencias o sucesiones y realizarás operaciones comerciales en las que tendrás que hacer relucir tus talentos para la negociación. También será un buen momento para realizar una limpieza interior y deshacerte de hábitos nocivos. Piscis: Con la Luna Llena en tu signo opuesto llegó el momento de ver los resultados de una asociación o alianza que comenzó hace unos días. Si estás satisfecho continúa volcándote a esa relación y si no disuélvela. Únete solo con aquellas personas que dan y no quitan.

