El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de marzo Venus y Marte ingresan juntos a la constelación de Acuario. Mira cómo este fenómeno impactará a tu signo, según los astros con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 7 DE MARZO Y eso mi gente bella, les cuento que hoy Venus y Marte ingresarán juntos en la constelación de Acuario. Venus estará en este signo hasta el 6 de abril y Marte continuará por diez días más, así que hoy te diré cómo impactarán estas influencias en tu signo. Presta atención. Aries:Será un período en el que tu vida social cobrará mucha relevancia y te lloverán propuestas e invitaciones. Conocerás gente nueva que te ayudará a implementar cambios. Podrían sentirte atraído por alguien de tu círculo de amistades ¡ábrete a una nueva forma de relacionarte! Tauro:Nuevos contactos y asociaciones te ayudarán a escalar posiciones en el ámbito profesional. Será un período en el que tendrás un perfil muy alto y tu popularidad estará por las nubes. Si estás sin empleo, reactiva tu búsqueda porque surgirá más de una oportunidad. Géminis:Si estás tramitando tu visa prepárate porque habrá avances positivos. Conocerás gente de otras regiones y culturas que modificarán tu visión del mundo. Tu vida se llenará de luz y se abrirán nuevos caminos. Surgirán oportunidades de amor y trabajo en tierras lejanas. Cáncer:Si estás tramitando una herencia, o atraviesas por un conflicto legal prepárate porque surgirán avances. En el plano de la sexualidad pasarás por una montaña rusa de sensaciones y vivirás experiencias que te erizarán la piel. Libérate de cualquier prejuicio. Leo:Tu vida sentimental cobrará brillo y tendrás la oportunidad de distenderte junto a tu pareja. Si estás acompañado prepárate porque se renovará el romanticismo. Si estás soltero, entonces, estoy seguro que conocerás a alguien que te quitará el sueño y el interés será mutuo. Virgo:Será una etapa de mucha actividad y tu agenda estará repleta de actividades. Siempre te pones al servicio de los demás, pero en este período, no estará de más que pidas colaboración. El desafío estará en que trabajes en equipo y aprendas a delegar funciones. Libra:Si creías que ya lo sabías todo en relación al amor en este período cambiarás de idea porque vivirás momentos absolutamente novedosos e inéditos. Te olvidarás de los protocolos y te mostrarás tal como eres. Sentirás que hallaste un ser a tu medida ¡alegrete! Escorpio:Si todavía no compartes tu hogar con una pareja es muy factible que te surjan deseos de convivir o de conformar una familia. También podrías estrenar una casa o remodelar el lugar donde estás viviendo actualmente. Será una etapa de cambios profundos. Sagitario:Está será una etapa en la que estarás muy bien acompañado y tendrás diálogos esclarecedores. Si estás soltero es posible que tengas múltiples citas románticas. Los trámites que tengas en curso avanzarán muy rápidamente. Es posible que hagas un viaje o adquieras un coche. Capricornio_Durante este período harás excelentes acuerdos comerciales o te asociarás con personas que te ayudarán a ampliar tu capital. Tendrás la posibilidad de ahorrar, pero también te concederás esos gustos y caprichos que tanto te mereces. Comparte tu prosperidad. Acuario:Venus y Marte te llenarán de sex appeal. Despertarás gran interés en las personas que te rodean. Será un período excelente para que tomes nuevas iniciativas en compañía de seres afines que compartan tus ideales. Tu estilo moderno y vanguardista marcará tendencia. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis:Este será un período en el que el pasado sentimental volverá a tu vida a través de sueños, recuerdos o encuentros casuales. Será una excelente oportunidad para que reveas algunos asuntos pendientes. Si estás en deuda con alguien ahora podrás compensar tu falta. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 9, 42, 50, 67, 75, 81 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

