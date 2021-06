El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de junio Descubre lo que la astrología egipcia dice sobre ti y tu signo zodiacal, según El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir LUNES 7 DE JUNIO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que para este día les traigo el mensaje del Tarot Egipcio con una carta para cada signo. Presta mucha atención a lo que tiene para decirte… Aries: Tu carta de la semana es La amistad. Este arcano representa la lealtad, los sentimientos limpios y honestos. Como simboliza la virtud humana, te señala que desarrollarás veneración por los demás. Además, alejará de ti cualquier persona que sea mala influencia. Tauro: La preeminencia te augura que luego de haber hecho grandes méritos obtendrás mayor poder y beneficios. Conseguirás un trabajo mejor o recibirás un ascenso. Además, una relación alcanzará su máximo potencial gracias a la lealtad mutua. Géminis: A ti te sale el Argonauta e indica que te enfrentarás a tu destino con gran entusiasmo. Tendrás un ánimo idealista que te motivará a perseguir tus sueños. Deberás tomar el aprendizaje de todas las situaciones para no quedarte a mitad de camino. Cáncer: La Purificación te indica que es momento de depurar tú alma. Esta carta hace referencia a la limpieza interna y a la liberación del espíritu. Tendrás el coraje para eliminar todo lo negativo o extraño y transformarlo en positivo. Además, tu económica se reactivará. Leo: Te toca La Alianza que hace alusión al compromiso y la afinidad en una pareja. También te augura una etapa de realización a través de los vínculos, ya sean estos personales o de negocios. En tu vida reinará cooperación y la solidaridad. Virgo: Tu carta es La Tejedora o La Laboriosidad. Este arcano te indica que realizarás tus tareas cotidianas con gran dedicación y entrega. También anuncia que adquirirás conocimientos a través de la experiencia. Así que es posible que encuentres un nuevo trabajo o aprendas un oficio. Y no te muevas porque en breve te traigo más del Tarot de Egipcio y tu carta. Libra: Tu carta de la semana es El Amor y el Deseo y te está indicando la prosperidad de una relación muy positiva para ti. Este arcano te augura un momento romántico y también hace referencia a que estás atravesando por una etapa de crecimiento personal. Escorpio: Te salió El Patrimonio que te vaticina una época de seguridad y estabilidad económica. También recibirás legados y herencias tanto materiales como intangibles. Trabaja duro y esfuérzate al máximo para darle un buen uso a lo que recibes. Sagitario: La carta que te toca es La Duplicidad indicando que estás ante una situación en la que tienes que elegir. Si mantienes la mente clara podrás tomar la decisión más correcta entre dos opciones que se te presentan. Tu inteligencia te ayudará a salir airoso. Capricornio: Tu tirada te trae la carta conocida como El Dispensador indicando que encontrarás un trabajo bien remunerado o que harás negocios sumamente fructíferos. Este arcano te induce a gestionar tus recursos de manera equitativa ¡actúa con caridad y benevolencia! SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Tu carta es El Prodigio y te augura una etapa de realización personal. Se presentarán situaciones de cambio en tu vida que te ayudarán a progresar. Es un momento excelente para encarar nuevos proyectos ¡el éxito tocará a tu puerta! Piscis: Tu tirada te trae La generosidad. Esta carta está señalando tu capacidad de dar lo que se necesita sin esperar nada a cambio. Tus acciones en favor de otras personas te traerán recompensas. El bien que haces volverá a ti una y otra vez. Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 13, 41, 59, 72, 88Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

Close this dialog window Share options

Close Login

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de junio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.