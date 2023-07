El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de julio Hay citas que tienes pendientes, ya sea con tu salud, con tu familia o el trabajo. Y Hoy ya son ineludibles ¡es hora de afrontarlas! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Getty Images VIERNES, 7 DE JULIO Hoy les cuento sobre el paseíto lunar por Piscis, ¡un viaje que nos lleva directo al corazón del alma! Cuando la Luna se sumerge en las aguas de este último signo del zodiaco, nos adentramos en un mar de sensibilidad y compasión. Nos rodeamos de una neblina misteriosa que borra las fronteras y nos volvemos como esponjitas que absorben las energías a nuestro alrededor. ¡Es como si fuéramos unos delfines, llenos de dulzura y cariño! AFIRMACIÓN DEL DÍA: "DESPLIEGO MI COMPASIÓN Y EMANAN EMOCIONES AMOROSAS". Si hoy, 7 de julio estás de cumpleaños… Estarás más receptivo a las influencias del entorno y sentirás el deseo de hacer algo productivo por aquellos menos favorecidos, participando en trabajos humanitarios. Tu mente funcionará a la velocidad del rayo. Además, los viajes que emprendas serán reveladores. La Copa de la Suerte: 2, 15, 28, 41, 44, 92 Aries: Despertará tu interés por la espiritualidad y cada meditación que realices será una experiencia profunda. Visualiza un color que te encante y te llene de paz. Luego, respira y siéntete envuelto en esa vibración positiva. Déjate llevar por esa energía luminosa. Tauro: ¡La vida social estará en pleno auge! Es posible que te encuentres con personas que aparentan mucho, pero luego no cumplen tus expectativas. Recuerda que tus amigos de verdad se sentirán afectados si los descuidas. Mantén tu mirada puesta en el futuro, ya que ella te mostrará el camino. Géminis: Las circunstancias están alineadas para que alcances el éxito. Serás respetado en tu trabajo, y establecerás vínculos cercanos con tus compañeros y superiores. ¡Prepárate para brillar en tu carrera y disfrutar de un entorno laboral enriquecedor y lleno de logros! Cáncer: ¡Tus creencias se convertirán en un pilar fundamental en tu vida! Tu actitud idealista resonará en los corazones de otros. Será un momento ideal para dedicarte al estudio, compartir tus conocimientos y expandir tus horizontes. Recibirás noticias muy positivas. Leo: En medio de los problemas financieros, permítete pensar con positividad. Confía en tu intuición y busca la unión con tu socio o pareja. Ante cualquier tormenta, déjate llevar y fluir con la corriente. ¡Recuerda que después de la tormenta, llega la calma! Virgo: Con la luna en tu signo opuesto, se presenta una magnífica oportunidad para unirte a otra persona y vivir momentos llenos de amor y ternura. Aprenderás a brindar lo mejor de ti mismo y experimentarás una conexión mutua. Libra: Ha llegado el momento de ponerse al día con el trabajo y las tareas pendientes. Pero no te preocupes, puedes hacerlo más llevadero con tu música favorita de fondo. Además, este será un día propicio para mejorar tus hábitos y purificar tu organismo. Escorpio: ¡Llegó el momento de darte un poco de diversión y entretenimiento en tu vida! No desaproveches las invitaciones a fiestas y espectáculos, ya que te esperan emociones y experiencias maravillosas. Además, estarás en sintonía mágica con tus hijos o los pequeños de la familia. RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Será importante que te cuides y levantes tu ánimo para mantener el bienestar de tu familia. Te recomiendo utilizar la esencia de jazmín, conocida por sus propiedades antidepresivas. Perfuma tu hogar con este aroma y mejora tu estado de ánimo. Capricornio: Como buen Capricornio, sueles ser diligente y enfocado en tus responsabilidades, pero ahora sentirás el deseo de tomarte un merecido descanso y liberarte de los compromisos serios. Te animo a realizar un pequeño viaje para desconectarte de todo. Acuario: Sentirás el deseo de aumentar tus ingresos para satisfacer tus necesidades. Buscarás nuevas oportunidades para mejorar tu situación económica. Pero antes de aventurarte en nuevos negocios, será importante que pongas en orden tus finanzas y canceles tus deudas. Piscis: La influencia magnética de la luna en tu signo te brindará un poderoso impulso intuitivo y resaltará tu encanto. Si bien podrías sentirte hipersensible, tus emociones estarán en pleno apogeo y será un momento de gran inspiración.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de julio

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.