El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de julio ¡Ojo con tus relaciones cercanas! Este día El Niño Prodigio comparte un mensaje de Adonis para cada signo. ¡Presta atención! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 7 DE JULIO ¡Feliz y bendecido jueves, mi gente! Les cuento que la Luna transitará por el signo de Libra y a su paso hará una cuadratura con Plutón, por eso hoy no será un día para que te relaciones superficialmente. Prepárate porque tus vínculos te despertarán sentimientos profundos y estarás dispuesto a mover cielo y tierra para estar junto al ser que amas. En este contexto tan intenso y romántico te traeré el mensaje del bello y atractivo Adonis que fue el amante de más de una diosa del olimpo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ME POTENCIO Y RENAZCO A TRAVÉS DEL AMOR". Si hoy, 7 de julio estás de cumpleaños… Llegó el momento de ocuparte de tus seres queridos y dedicarles la atención y los cuidados que se merecen. Aprovecha para hacer algunos ajustes en tu vida doméstica y poner orden. Si decides adoptar una nueva mascota se convertirá en la alegría del hogar. La Copa de la Suerte: 15, 24, 41, 68, 70, 93 Aries: Los temas de pareja tomarán protagonismo. Si estás casado tu relación te demandará un mayor grado de compromiso y si estás soltero aparecerá en escena alguien que te cautivará. Adonis te dice que si amas a alguien debes ir a fondo ¡nada de medias tintas! Tauro: Los pensamientos negativos o el temor en relación al porvenir podrían afectar tu salud. La mente tiene un enorme poder que debes aprender a utilizar para tu propio bien. Adonis te dice que practiques disciplinas corporales para armonizarte y relajarte. Géminis: Son los secretos y las especulaciones las que te están impidiendo sentirte feliz. Adonis te dice que dejes de ocultarte y que te expreses sin inhibiciones. En el amor los augurios son buenos siempre que estés convencido de tus sentimientos. Cáncer: Debes estar preparado para poner algunos límites ya que hay alguien que está un poco obsesionado contigo. Ocúpate de mantener tu vida íntima a buen resguardo. Adonis te dice que si te sientes sobrecargado le pidas ayuda a tus familiares Leo: Estarás con ganas de cultivar tu intelecto, informarte y estudiar. También se exaltará en tu vida todo lo que sea la comunicación y te envolverás en actividades diferentes. Adonis te dice que tus palabras despertarán fantasías románticas en los demás. Virgo: Te has visto favorecido en tus últimas operaciones comerciales, así que evaluarás la mejor alternativa para invertir tu dinero. Adonis te dice que destines parte de tus recursos a mejorar tu imagen. Cómprate ropa, perfumes y hazte un corte de pelo que te favorezca. Y como te venía diciendo hoy la Luna transitará Libra y hará una cuadratura con Plutón así que te involucrarás muy intensamente en los vínculos. Veamos qué mensaje trae Adonis para tu signo… Libra: Prepárate para renovarte totalmente, para empezar una nueva actividad o explorar un nuevo campo de descubrimiento personal. Tu magnetismo se incrementará y todo lo que hagas repercutirá fuertemente en tu entorno. Adonis te dice que te liberes de los mandatos familiares. Escorpio: Termina todo lo que ya has empezado, no dejes ningún detalle al azar, ni nada inconcluso porque de esa forma aliviarás tu alma de situaciones kármicas. Adonis te dice que si hiciste un comentario hiriente lo admitas y pidas disculpas. Sagitario: Todas las personas que se vinculen contigo disfrutarán a tu lado y descubrirán que eres un excelente compañero. Adonis te dice que no seas tímido y que interactúes con tu entorno porque podrías forjar nuevas amistades en una fiesta o reunión social. Capricornio: Será importante que te esfuerces porque haya un buen clima en tu ámbito de trabajo. El éxito lo encontrarás si aprendes a trabajar en equipo y a establecer acuerdos con tus colegas. Adonis te dice que sedas el control y compartas el mando con otras personas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Hay cadenas que arrastras y te impiden expandir tu campo de acción. Aprovecha este momento para liberarte de viejas estructuras y renovar las ideas arcaicas. Adonis te dice que llegó el momento de implementar una filosofía de vida que te haga sentir pleno. Piscis: Hoy tus emociones están a flor de piel. Adonis te dice que busques dentro de ti, que reconozcas tus facetas oscuras y que comiences un proceso de cambio. Utiliza capacidad de transformación y conviértete en el alquimista de tu destino.

