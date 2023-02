El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de febrero Una herencia o un legado importante cambiarán tu panorama económico. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 7 DE FEBRERO Si hoy, 7 de febrero, estás de cumpleaños… A partir de hoy se impone que enfrentes tus problemas para que puedas realizar una transformación profunda. Una herencia o un legado importante cambiarán tu panorama económico. A la hora de hacer negocios combinarás la inteligencia con la intuición. La Copa de la Suerte: 25, 32, 57, 60, 91, 96 Aries:En el trabajo te recomiendo que te muestres más servicial y que pongas buena voluntad para solucionar los temas pendientes. También será buen momento para iniciar una dieta y ponerte al día con tratamientos médicos, de salud y estética. Tauro:Ahora serás considerado más que nunca entre la gente. Te sentirás muy feliz si consigues expresar lo que sientes y demostrar tu amor, aunque sea con pequeños gestos. Y prepárate porque hay posibilidad de que encuentres un nuevo amor entre tu grupo de amigos. Géminis:Tus familiares se mostrarán más demandantes y requerirán de tu presencia para resolver toda clase de altercados domésticos. Aunque al principio te moleste, pasar más tiempo en casa te estabilizará emocionalmente. Aprovecha para descargar las energías ordenando y limpiando. Cáncer:Se estimulará tu intelecto y la comunicación, así que considera la posibilidad de hacer un curso que te resulte interesante. También podrías recibir buenas noticias del extranjero o la visita de parientes. Organiza bien tu agenda para evitar olvidos. Leo:Alguien te dará un préstamo para solucionar algunos problemitas financieros que te tenían preocupado. Será oportuno planificar y hacer cuentas, pero todavía no es momento para embarcarte en emprendimientos comerciales, ni para arriesgar tu capital en negocios poco concretos. Virgo:Estarás muy influenciado por esta luna en tu signo que te llevará a tomar decisiones que serán claves para tu futuro en el campo del amor, las amistades y las relaciones en general. Se presentará la ocasión de sentirte amado y valorado. Libra:La Luna menguante te traerá la ocasión para perdonar y olvidar. Poco a poco te irás desprendiendo de algunos recuerdos que te ponen melancólico. Tendrás tendencia a ayudar a los demás y a preocuparte por los problemas ajenos, pero no permitas que abusen de tu bondad. Escorpio:Las reuniones, los eventos y las actividades grupales se presentarán como el escenario ideal para conocer a alguien especial. Desarrollarás un proyecto personal de gran importancia y comprobarás que tus anhelos y fantasías son posibles si pones tu corazón en ellos. Sagitario:Tendrás posibilidad de lucirte profesionalmente, pero no te duermas en los laureles. Si te organizas y cumples con tu tarea de manera ordenada lograrás ascender. Mantén una actitud servicial con tus clientes, tus colegas y tus superiores. Y, sobre todo, focaliza tus objetivos, no te disperses. Víctor Florencio El Niño Prodigio ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio:Ahora tu misión será la de cumplir tus propósitos más elevados. Tendrás deseos de viajar, estudiar y conocer otras culturas. La guía espiritual llegará a tu vida por medio de distintas personas. Además, tus problemas legales se solucionarán como por arte de magia. Acuario:Algunos problemas de dinero te están sacando el sueño y para resolverlos tendrás que armar una estrategia. Se presentará la oportunidad de hacer un negocio, pero primero tendrás que hacer una exhaustiva investigación de mercado para resolver si te conviene invertir o no. Piscis:La Luna transitará el sector de la pareja, las uniones amorosas y las alianzas de todo tipo. Por eso, la clave será hacer todo acompañado y buscar personas que te equilibren y complementen. Si estás solo, tendrás la oportunidad de enamorarte.

