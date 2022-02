El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de febrero En estos días se incrementará tu deseo de estar en compañía de tus amigos. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir LUNES 7 DE FEBRERO Y eso mi gente bella, feliz inicio de semana para todos. Les cuento que el Sol anda por el signo de Acuario y a su paso incrementa nuestro deseo de estar con amigos. Por eso te contaré cómo puedes hacer para promover tus vínculos. Presta mucha atención… Aries:Te encantan las personas originales y libres que no puedes encasillar. En general, no tienes dificultades para hacer amigos y te relacionas sin prejuicios. Sin embargo, tienes que aprender que cuando te manejas en grupos debes acatar la voluntad de la mayoría. Tauro:Los amigos te tocan tu punto más sensible y eres capaz de hacer grandes sacrificios por ellos. Además, te encanta compartir fiestas donde haya música, baile y mezcla de gente. Pero debes elegir como tu persona de confianza a aquel que haya probado su lealtad repetidas veces. Géminis:Siempre estás haciendo nuevas amistades y, en general, eres tú el que efectúa el primer acercamiento. Te encanta compartir aventuras heroicas con tus amigos, pero debes evitar las personas demasiado competitivas. Y recuerda que no siempre puedes tener la razón. Cáncer:Los amigos son tu gran sostén y cuando abres las puertas de tu corazón a alguien lo haces para toda la vida. En general, tu hogar es el centro de reunión y agasajas a tu grupo de pertenencia con deliciosas comidas. Mi consejo es que no seas tan posesivo. Leo:A la hora de hacer amistades buscas personas muy ingeniosas y divertidas. Y muchas veces has sentido que ese compañero de escuela inseparable o vecino especial era tu otra mitad. Dale espacio al otro para que también pueda conversar de sus cosas. Virgo:Sigues evocando las amistades de la infancia y muchas veces atraes personas que necesitan tus cuidados y atenciones. Este es un núcleo tan sensible que muchas veces cierras la persiana por temor. Tus vínculos son tu principal nutriente ¡sigue cultivándolos siempre! Libra:Los amigos son tu principal fuente de vitalidad y necesitas de ellos al igual que las plantas precisan la luz del sol. Atraes personas con fuerte personalidad y, por tu forma de ser, muchas veces sedes el protagonismo. Abre tu corazón y todo irá bien. Escorpio:Eres bastante selectivo con las amistades y consideras que los vínculos superficiales son una pérdida de tiempo. Escoges personas muy inteligentes y con un gran sentido crítico. Además, sueles hacer buenas migas con tus compañeros de trabajo. Sagitario:Te encanta rodearte de personas sofisticadas, refinadas y elegantes que te abran las puertas en la esfera social. Muchos de tus amigos están relacionados con el mundo de la estética o el arte. Mi consejo es que no te lleves solamente por las apariencias. Capricornio:Tienes amigos enigmáticos y con una personalidad muy magnética. Quieres que aquellos con los que relacionas te acepten con tus luces y tus sombras y que estén dispuestos a acompañarte en las buenas y en las malas. Pero no exijas más de la cuenta. Acuario:Naciste para la amistad y sueles rodearte de personas tan sabias como generosas. Nada puede entusiasmarte más que emprender un viaje con un amigo o quedarte filosofando hasta altas horas de la noche. Mi consejo es que no intentes imponer tus ideas. Piscis:Para ti la amistad es un honor que debes merecer y ganar. Escoges a personas selectas que han demostrado su apoyo en momentos cruciales. Y en general tus amigos son seres pragmáticos que te ayuden a encausarte. Pero no permitas que otro dirija tu vida. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 2, 25, 39, 57, 63, 87 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

