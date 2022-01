El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de enero Tu sexto sentido estará exaltado, presta atención a tus sueños e intuición. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 7 DE ENERO ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz viernes! ¡Llegamos al final de la semana! Les cuento que hoy la Luna se asociará a Neptuno y hará un sextil con Plutón así que podrás establecer una conexión muy profunda con los seres que te rodean y sentir sus penas y alegrías como si fueran propias. Abre tus ojos interiores porque así podrás descubrir el alma del ser que está a tu lado. Tu sexto sentido estará exaltado ¡Escúchalo! Además, tendrás visiones o te llegarán mensajes a través de sueños. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LO ESENCIAL ES INVISIBLE A LOS OJOS". Si hoy, 7 de enero estás de cumpleaños… Es posible que realices viajes por mar, que visites un balneario o que te mudes cerca de la playa. Lo cierto es que necesitarás darte muchas escapadas durante el año a fin de relajarte y dejarte fluir. Te sugiero que le prestes atención a tu sexto sentido. La Copa de la Suerte: 26, 48, 61, 76, 82, 90 Aries: Estarás muy sensible y aflorarán sensaciones que no podrás definir con palabras. Aléjate de los ruidos y las toxinas de la calle. Y sobre todo, date permiso para llorar si extrañas a algún ser querido. Recuerda que tu alma está en un proceso de depuración. Tauro: Los cuerpos celestes continuarán promoviendo tu vida social y abriendo nuevos espacios de participación. Tus amigos te aportarán una vibración más afectiva y suave que enriquecerá tu vida. Otros seres se unirán a tus planes y colaborarán en tus proyectos. Géminis: Tomarás una actitud de mayor liderazgo en el trabajo y te convertirán en un modelo de inspiración. A la hora de ejercer la autoridad condúcete de manera humanitaria. Conságrate en cuerpo y alma a tu misión porque tu aporte será de gran relevancia. Cáncer: Tu intuición te conducirá a buen puerto, se incrementará la confianza en ti mismo y esta actitud positiva te ayudará a expandirte. Tus experiencias servirán de guía a otras personas y contribuirán a su superación. Te convertirás en un ser más sabio. Leo: Las fantasías llegarán a su mejor punto. Más que nunca buscarás disfrutar de la vida a través del sexo y del amor y te animarás a zambullirte en el erotismo. Recrea tu sentido auditivo y el de tu compañero de alcoba poniendo música provocativa. Virgo: Una vibración muy positiva promoverá reconciliaciones y limará las asperezas entre tú y ese ser que tanto aprecias. Te demostrarán afecto e interés de mil formas distintas, retribuye estos gestos expresando tu cariño. Déjate llevar por la inspiración romántica Y como te venía diciendo hoy sentirás las emociones de los demás como propias por las confluencias entre la Luna, Neptuno y Plutón. Veamos que se viene para el resto de los signos… Libra: Deja para más adelante las tareas que requieran esfuerzo físico porque necesitas recuperar energías. Todavía estás a tiempo de que esos achaques no se vuelvan crónicos. Los masajes, los baños de inmersión y las terapias naturales te ayudarán a relajar el cuerpo. Escorpio: Es momento de poner en juego tus estrategias secretas de seducción. Canta, baila y disfruta del placer de estar vivo. Si estás pensando en cambiar tu look ¡adelante! Péinate, vístete y maquíllate resaltando tu aire enigmático y misterioso ¡captarás todas las miradas! Sagitario: Sentirás cierta nostalgia y abrirás el cofre de los recuerdos. Imágenes de sucesos pasados te acompañarán durante todo el día. Personas que hace mucho que no veías te llamarán o establecerán algún tipo de contacto. No te muestres apático. Capricornio: Los tránsitos planetarios te alentarán para que comiences a alivianar tu carga hablando de tus conflictos y tristezas. No te faltará ayuda, oído, ni una persona comprensiva a tu alrededor. Las nubes se disiparan si permites que te extiendan una mano. Acuario: En el área material habrá fluidez, pero ten cuidado porque podrías fabricarte falsas expectativas en relación a los negocios. Antes de invertir tu dinero estudia a fondo las propuestas y no confíes en aquellas personas que te prometan soluciones mágicas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis: Hoy tus facultades intuitivas están particularmente exaltadas. Descubrirás que un hilo mágico une las distintas fases de tu vida. Sigue a tu camino, pero no exageres en tu anhelo por vivir demasiadas experiencias al mismo tiempo porque esto podría desbordarte.

