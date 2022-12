El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de diciembre ¡Ojo! Si bien podrás identificar tu problema, te llevará un tiempo implementar una solución viable. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 7 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Llegamos al ombligo de semana! ¡Feliz y bendecido miércoles! Les cuento que hoy tendremos Luna Llena en Géminis que se dará muy próxima a Marte retrogrado, así que podremos dilucidar dónde está la traba que nos impide avanzar. Pero, aunque podrás identificar tu problema, te llevará un tiempo implementar una solución viable. Si tienes que desandar un camino o retroceder algunos pasos no dudes en hacerlo, aunque te lleve tiempo. Lo importante es el aprendizaje de vida que has incorporado. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI MENSAJE ES POSITIVO Y FACILITA LA EVOLUCIÓN". Si hoy, 7 de diciembre estás de cumpleaños… A partir de este día estarás rodeado de gente muy conversadora, inquieta y efusiva y estás influencias, además de divertirte, te resultarán sumamente estimulantes. Sin embargo, en tus relaciones también habrá momentos de choques y provocaciones ¡evita las reacciones agresivas! La Copa de la Suerte: 1, 10, 28, 33, 61, 93 Aries En esta Luna Llena verás luz sobre una especie de acertijo que viene dando vueltas por tu mente hace largo tiempo. Y aunque la resolución definitiva de tu dilema se hará esperar, el consejo de una persona muy sabia te ayudará a tranquilizarte mientras tanto. Tauro Tu mente estará totalmente enfocada en los asuntos de dinero. Alguien del mundo de las finanzas te brindará asesoramiento que puede serte útil en el futuro. Mientras tanto te sugiero que cuides tu presupuesto y des marcha atrás con cualquier gasto innecesario. Géminis Esta Luna Llena en tu signo te permitirá enterarte de la visión que tienen los demás de ti. Recibirás algunos reproches porque últimamente has estado un poco indeciso. Esto se debe a que aún no estás listos para tomar decisiones definitivas. Cáncer Se acentuarán las diferencias con un antiguo rival y estarás girando en torno a viejas discusiones. La claridad de la Luna Llena te ayudará a darte cuenta de cómo estos conflictos alteran tu estado anímico y te quitan fuerza vital. Considera la posibilidad de hacer terapia. Leo En esta Luna Llena pondrás en el freezer a esas amistades que no te dan el trato que te mereces. Si formas parte de algún club o de alguna asociación civil también es probable que des un paso al costado. Date tiempo para reconfigurar tu vida social. Virgo Tus aspiraciones son elevadas y para poder alcanzarlas tardarás más de lo previsto. Tus decisiones podrían repercutir sobre tus seres queridos, así que date el tiempo necesario para pensarlas. Cuando establezcas tu orden de prioridades ten en cuenta a tu familia. Libra Si estás planeando un viaje o esperas a un pariente que viene de otra región, hazte a la idea de que pueden surgir demoras. Alguien cercano te brindará una información valiosa que te servirá para encaminar litigios legales o trámites de visado que están trabados. Escorpio Un préstamo o un financiamiento se retrasarán. Asimismo, si estás tramitando un divorcio o una sucesión, las gestiones podrían entrar en un periodo de quietud. Pero, no te aflijas porque, aunque se hará esperar tendrás tu recompensa en el momento indicado. Sagitario En esta Luna Llena tu pareja, tu socio o un amigo importante, dilatarán su participación en un proyecto común. En lugar de caer en la decepción, aprovecha para observar a las personas que te rodean desde una perspectiva más elevada. Capricornio Esta Luna Llena podría desencadenar algún malestar físico o anímico. Tu mejor arma de prevención será efectuar una visita al médico y realizar todos los estudios de rutina. También te sugiero que revises tus hábitos cotidianos con la idea de bajar los niveles de estrés. Acuario Si están atravesando un momento de zozobra amorosa te sugiero que busques refugio en tus amigos, porque ellos sabrán aconsejarte. Si tienes hijos este no es un momento para que los presiones, los castigues o para que intentes sacarles verdades a la fuerza. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Piscis En tu ámbito cercano habrá un clima de cierta discordia y esto se debe principalmente a que cada miembro de la familia estará tirando para un frente distinto. Si planeabas reformar tu casa te sugiero que hagas un alto para reformular tu proyecto.

