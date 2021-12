El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de diciembre Aplicarás soluciones nuevas en tu vida que te permitirán ganar tiempo y evitar el desgaste. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 7 DE DICIEMBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz martes! Les cuento que durante este día la Luna transitará por el signo de Acuario donde se unirá a Saturno, por eso motivo estarás con la mirada puesta en el futuro y evaluarás la manera más inteligente, clara y directa de concretar tus sueños. Aplicarás soluciones nuevas en tu vida que te permitirán ganar tiempo y evitar el desgaste. Tus perspectivas se ampliarán y tendrás la oportunidad de acceder a estándares más elevados. Utiliza las nuevas tecnologías para simplificar tu existencia. AFIRACIÓN DEL DÍA: "MI FUTURO ES ESPLENDOROSO POR ESO LE DOY LA BIENVENIDA". Si hoy, 7 de diciembre estás de cumpleaños… A nivel sentimental y erótico será un año muy intenso. Te comprometerás a fondo con aquello que más deseas aunque esto implique implementar cambios drásticos. Encontrarás las vías adecuadas para concretar algunas ideas que vienen rondando por tu mente hace tiempo. La Copa de la Suerte: 5, 18, 26, 56, 69, 83 Aries: Si vas a participar en actividades grupales las pautas y las consignas deberán ser claras. No te involucres en proyectos en los que tu función no esté bien definida. Pon tus condiciones de entrada y piensa bien si estás dispuesto a aceptar un compromiso a largo plazo. Tauro: El trabajo, la actividad pública y el nivel de responsabilidad que ejerces se incrementarán notablemente. Eres una persona muy perseverante y estarás dispuesto a esforzarte para alcanzar tus objetivos, no te rindas en los momentos más difíciles ¡el éxito está cerca! Géminis: Las estrellas conspirarán para que realices un viaje o des inicio a un proyecto personal de gran importancia. Déjate guiar por personas de mayor experiencia que ya conocen ese camino que te propones recorrer. Tendrás novedades en el área legal. Cáncer: Tendrás que hacer pequeños sacrificios en la esfera económica y actuar de una manera muy recta con tus socios comerciales. Si vas a solicitar un préstamo a una entidad financiera asegúrate de que luego puedas cumplir con las obligaciones de pago. Leo: Tus relaciones ocuparán un primer plano. Si quieres que tus vínculos perduren trata de evitar las posturas rígidas, las críticas y opiniones negativas. Tendrás que aprender a hacerte respetar y a marcarle los límites al otro de buena manera. Virgo: Las lunaciones pondrán en primer plano los temas de trabajo, si tratas de imponer tus opiniones podrías arruinar el clima laboral. Tu bienestar irá de la mano de tu actitud mental, prueba con tratamientos integrales que te ayuden a bajar la ansiedad. Libra: Pasarás más tiempo con tu novio, tu hijo u otra persona amada y aunque esto te complace podrías percibir algunas trabas en la conexión. Respeta los silencios y evita las posturas demasiado rígidas. Poco a poco se irá derritiendo el hielo de los corazones. Escorpio: Vas a madurar a nivel emocional y esto alejará los temores recientes. Tu sentimiento de pertenencia afectiva se tornará más firme y persistente. Te pondrás como objetivo trabajar duramente para brindarles a tus familiares un mejor posicionamiento social. Sagitario: Percibirás la vida desde un punto de vista mucho más maduro y no expresarás opiniones si no están respaldadas por tus experiencias, esta actitud favorecerá la comunicación con los seres que te rodean. Además, tendrás un mayor poder de concentración. Capricornio: Se te planteará una nueva etapa en lo que respecta a lo económico y tus nuevos emprendimientos comerciales estarán anclados sobre una base firme. Los negocios relacionados con el campo de la electrónica y la tecnología serán los más rentables. Acuario: Te mostrarás un poco más serio y exigente. Si has tomado una iniciativa y esta se apoya en tus convicciones sigue adelante, pero recuerda que si ajustas demasiado las tuercas puedes obtener el efecto contrario al deseado. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: Si te está costando poner fin a una amistad o a un proyecto de vida con el que ya no te identificas recuerda las veces que has podido ser firme en el pasado y cierra de una vez por todas viejas etapas. Has cosas que te fortalezcan interiormente como meditar, hacer yoga o leer.

