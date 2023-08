El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de agosto ¡Te traigo una frase sabia de Osho que te ayudará a conectarte con tu ser esencial! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Niño Prodigio Credit: Alexander Tamargo/Getty Images LUNES, 7 DE AGOSTO Les cuento que el Sol está en pleno brillo en la constelación de Leo y su energía nos impulsa a mostrar nuestra identidad y potencial único. Por eso, les traigo una frase sabia de Osho que les ayudará a conectarse con su ser esencial. ¡Presten mucha atención, eh! Aries: Nunca dejes que se apague tu valentía, porque ahí es donde reside tu fuerza. Viniste a este mundo para adentrarte en aventuras y abrir puertas sin temor. Repite con convicción: "El coraje es una historia de amor con lo desconocido". Tauro: Asegúrate de que tu autoestima se construya sobre tus dones y talentos, porque es ahí donde encontrarás tu verdadera fuente de riqueza. Recuerda siempre estas palabras sabias: "La felicidad no tiene nada que ver con lo que tienes o no, la felicidad se relaciona con lo que eres". Géminis: No permitas que tu mente se llene de información vacía y superficial, ya que solo estarás desperdiciando tu verdadero talento. En cambio, mantén vivo tu espíritu jovial. Recuerda: "No se trata tanto de aprender mucho, sino más bien de desaprender mucho". Cáncer: Tú necesitas superar el temor que te limita para que emerja tu enorme potencial humano. Tu energía cálida y reconfortante es cada vez más necesaria en este mundo a veces inhóspito. Recuerda siempre estas palabras: "La vida comienza donde termina el miedo" Leo: Cada día esfuérzate por ser un poco más auténtico, genuino y coherente contigo mismo. Recuerda siempre estas poderosas palabras: "No importa que te critiquen, te difamen, te coronen o te crucifiquen, porque la mayor bendición que existe es ser tú mismo". Virgo: Tú sabes que eres como una pieza fundamental en el gran engranaje de la vida y de que tienes un papel que desempeñar para que todo funcione. Recuerda: "Ayuda al mundo a ser mejor. No dejes el mundo como lo has encontrado. Hazlo un poco más hermoso". Libra: Tú has nacido con una hermosa capacidad de armonizar y crear un clima de concordia entre las personas que te rodean. Recuerda siempre estas palabras de sabiduría: "Ser creativo significa estar enamorado de la vida lo suficiente como para querer realzar su belleza". Escorpio: Eres un ser maravilloso que se sumerge en cada experiencia y busca comprender las profundidades del alma humana. Sin embargo, te animo a no permitir que los aspectos más oscuros de la existencia te vuelvan pesimista. Recuerda: "Cierta oscuridad es necesaria para ver las estrellas". Sagitario: Tienes dentro de ti la capacidad de guiar a otras personas para que encuentren un sentido y un significado más elevado en sus experiencias. Recuerda siempre esta verdad fundamental en el camino del conocimiento: "Si quieres aprender algo, aprende confianza, no se necesita nada más". Capricornio: En lugar de cumplir con estándares sociales, llenarte de obligaciones o cargar con mandatos "Sé la persona que eres. Nunca trates de ser otra; así podrás madurar. La madurez es la responsabilidad de aceptar ser uno mismo, sea cual sea el precio." RECIBE TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX ¡SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: Sin duda, eres un ser original, libre y rebelde. Pero tu talento más preciado es la solidaridad. Recuerda siempre estas palabras de sabiduría: "La amistad es el amor más puro. Es la forma más elevada de amor; donde uno simplemente disfruta dar". Piscis: Tú mejor que nadie sabes que estás unido por un lazo invisible a todos los seres y que nada que le afecte a tu prójimo te es ajeno. Recuerda: "Si colmas de flores a los demás, las flores te colmarán a ti. Si llenas de espinas el camino ajeno, acabará siendo tuyo". Y la Copa de la Suerte hoy te trae el: 5, 17, 23, 40, 52, 69 Con Dios todo, sin Él nada. Lerego, Lerego, Lerego.

