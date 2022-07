El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de agosto Es tiempo de sanar heridas. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir DOMINGO, 7 DE AGOSTO ¡Feliz domingo, mi gente linda! Les cuento que hoy es un día muy especial porque se producirá un gran trígono de fuego entre el Sol, la Luna y Quirón. Este aspecto astrológico tan benéfico nos ayudará a sanar heridas a través de la sabiduría. También tendremos la oportunidad de encontrar un camino que nos permita conocernos mejor. Tus experiencias pueden ser muy útiles para las demás así que trasmítelas. Quiero que te ames y te aceptes a ti mismo con tus debilidades y tus fortalezas. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VIDA ESTÁ ILUMINADA POR LA SABIDURÍA Y LA COMPRENSIÓN". Si hoy, 7 de agosto estás de cumpleaños… Entras en un ciclo de plenitud en el que tus dones, talentos y capacidades estarán a flor de piel. Será un buen período para que te postules como líder en la esfera de los estudios, el deporte o la política. Además, te espera un viaje inolvidable. La Copa de la Suerte: 6, 17, 22, 40, 68, 71 Aries Los acontecimientos se darán de acuerdo a tus expectativas. Buscaras expandirte, sentirás fuertes deseos de crecer y experimentarás nuevos caminos de conocimiento. Si estás pensando en realizar un viaje o embarcarte en una aventura sigue adelante ¡esta es tu oportunidad! Tauro Tu sexualidad atravesará un momento de expansión y, por eso, entre las sabanas te expresarás con mayor pasión y libertad. A la hora de la intimidad atrévete a todo porque la vida es una sola y hay que vivirla. Tu pareja sabrá retribuirte. Géminis Si quieres que la relación con tu pareja o con las personas que te rodean prospere, tendrás que adaptarte a las necesidades ajenas. Tú eres una persona muy inteligente y si sabes ponerte en el lugar del otro podrás manejar cualquier situación. Los demás agradecerán tu comprensión. Cáncer Encontrarás el tratamiento correcto o darás con el profesional indicado para curar algunos malestares físicos. Recuerda que tu cuerpo es tu templo y que la mejor manera de profesar gratitud a la vida es mantenerlo saludable. Ingiere alimentos naturales. Leo Conseguirás lo que quieras con gran facilidad, especialmente en lo que se refiere al terreno amoroso. Además, la suerte te acompañará en los juegos de azar, así que aprovecha para apostarle a las fechas de nacimiento de tus seres queridos o a la tuya. Virgo Los astros activarán el mundo de los afectos y te motivarán a pasar más tiempo con tus seres queridos. Abrirás el cajón de los recuerdos y reestablecerás contacto con personas que no veías hace mucho tiempo. Intenta demostrar tus sentimientos sin temores ni restricciones. Libra Las personas que te rodean te mostrarán su mejor cara y tendrás charlas interesantes en las que habrá intercambio de experiencias. Además, lograrás todo lo que te propongas gracias a la fuerza de tus pensamientos positivos. Pero no olvides compartir tu alegría con los demás. Escorpio Crecerán en ti los deseos de mejorar tu situación financiera para acceder a una mejor calidad de vida. Tendrás en mente comenzar algo por cuenta propia y te proyectarás en un emprendimiento que pronto se puede convertir en una fuente extra de ingresos. Sagitario Con la Luna en tu signo será un buen momento para iniciar nuevos emprendimientos y para tomar decisiones. Tendrás la oportunidad de crecer a nivel personal y de definir importantes rasgos de tu personalidad. Contarás con un plus de buena suerte. Capricornio Los buenos espíritus te dicen que necesitas estar más tranquilo y que revises todo lo que sucede en tu interior. De esta reflexión pueden surgir soluciones y nuevas oportunidades para tu vida. Libérate definitivamente de las creencias negativas. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario Coincidirás con personas de diferentes edades, razas y culturas que te ofrecerán la oportunidad de reinventarte. Será un momento óptimo para que emprendas actividades grupales que te entusiasmen y te aporten nuevos conocimientos. Ábrele la puerta a la verdadera amistad. Piscis Los esfuerzos que has hecho últimamente son cada vez más notorios y estás a un paso de obtener aquello por lo que tanto has trabajado. La clave para alcanzar el éxito y el reconocimiento que ambicionas estará en que te muestres confiado.

