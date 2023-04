El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de abril Viernes Santo. Es hora de que pongas fin a las situaciones que te vienen presionando o causando conflicto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir VIERNES, 7 DE ABRIL Hoy es viernes santo, día en que se recuerda la crucifixión de Cristo, así que será una buena ocasión para que cultives la espiritualidad e intentes pulir tus tendencias más egoístas. Paralelamente, la Luna transitará por el signo de Escorpio y hará un trígono con Saturno, así que te sugiero que pongas punto final a cualquier situación que te genere presión o conflicto. No permitas que nadie te domine y abandona el rol de víctima. Tampoco intentes someter a nadie a tus deseos. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "LIBERO MI ALMA DE EMOCIONES TÓXICAS". Si hoy, 7 de abril, estás de cumpleaños… Durante este ciclo las vendas que cubrían tus ojos caerán y descubrirás algunos secretos. Tendrás la oportunidad de poner en palabras emociones profundas que ni tú mismo sabías que tenías. Es posible que cobres una herencia o que recibas financiamiento para hacer un negocio. La Copa de la Suerte: 10, 39, 46, 73, 84, 91 Aries: Recuerda que el resentimiento o el ánimo de vencer a toda costa a veces funcionan como un ancla para nuestra alma. Hoy las circunstancias requieren que madures a nivel emocional y que cortes las actitudes tóxicas. Tendrás la posibilidad de revertir un error. Tauro: La continuidad de tu pareja dependerá de que puedas forjar las bases de un proyecto común. Si estás soltero, evita desperdiciar energía en relaciones pasajeras o con gente con la que no puedes visualizarte a través del tiempo. Tus vínculos deben ayudarte a evolucionar. Géminis: Asumirás nuevas responsabilidades en el ámbito cotidiano y podrás demostrar tu eficacia. Si estás desempleado, surgirá una propuesta contundente que te permitirá insertarte en el mercado de trabajo. El secreto para tu buen desempeño radicará en que sigas las reglas. Cáncer: Será una buena ocasión para que le vuelques mayor energía a tu hobby o pasatiempo preferido y te especialices en esa materia. Si tienes hijos te comprometerás a fondo con su educación y te esforzarás por inculcarles códigos morales. Leo: Tomarás la herencia positiva de tus familiares y dejarás de cargar con mochilas que no te pertenecen. Si tienes la intención de comprar una vivienda, invertir en un negocio inmueble o edificar prepárate porque los fondos que necesitas llegarán. Virgo: Elegirás la compañía de gente mayor o experimentada para hablar de tus secretos y temáticas confidenciales. Recibirás opiniones y puntos de vista que te resultarán de gran utilidad. A través del diálogo aprenderás lecciones de vida y desarrollarás una mentalidad más madura. Libra: Recuerda que la base de la riqueza se encuentra en una buena administración, así que controla tus gastos con minuciosidad. También será importante que valores tu trabajo y que exijas que tu ingreso sea proporcional a tu nivel de esfuerzo. Escorpio: La Luna transitará por tu signo, así que será una ocasión perfecta para que comiences un nuevo proyecto. La clave de tu felicidad estará en que concentres tus energías en lo que verdaderamente te interesa. Una historia de amor tomará un tinte comprometido. El Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Sagitario: Te sugiero que te quedes en el marco del hogar el mayor tiempo que puedas. Llegó el momento de que resuelvas las cuentas pendientes con tus familiares y otras personas del pasado. Es posible que te conectes con un abuelo a través de la dimensión de los sueños. Capricornio: En el ámbito de tu vida social harás un recorte ya que priorizarás aquellas personas que saben respetar tus silencios y a las amistades con las que puedes hablar de temáticas serias. Los proyectos relacionados con estudios o viajes tienen chances de prosperar. Acuario: Los esfuerzos que vienes haciendo a través del tiempo darán sus frutos y esto hará que puedas solidificar tu posición económica. En el ámbito de trabajo alcanzarás un mayor grado de prestigio, así que será una buena ocasión para pedir un aumento de salario. Piscis: Al fin estarás en condiciones de establecer cuáles son tus prioridades y definir el camino que vas a transitar. Tomarás una decisión importante que podría estar relacionada con un viaje o con un asunto legal. Tu accionar recto será la clave de tu buena fortuna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de abril

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.