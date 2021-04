El Niño Prodigio: Horóscopo para el 7 de abril Este es un excelente día para que derribar fronteras y eliminar las limitaciones en tu mente. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Por El Niño Prodigio Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 7 DE ABRIL ¡Feliz miércoles, mi gente bella! ¡Llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy se producirá una asociación muy fuerte entre la Luna y Júpiter que derribará cualquier frontera y le dará paso a un sentimiento de unión y solidaridad entre las personas. Este será un momento para que te des cuenta que las limitaciones solo están en tu mente y que tienes derecho a descubrir, explorar y disfrutar de las opciones que te ofrece el mundo. Cultiva la interacción con seres de distintos lugares del mapa. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "APROVECHO ESTE MOMENTO PARA DESPERTAR Y VINCULARME A LA RED HUMANA". Si hoy, 7 de abril, estás de cumpleaños… Recibirás muchas bendiciones y te sentirás muy agradecido por todo lo que te da la vida. Las personas que te rodean te trasmitirán fe y también te darán señales para que puedas encontrar tu camino. Recuerda que no existen las coincidencias sino las diosidencias. La Copa de la Suerte: 8, 18, 34, 51, 74, 92 Aries Tu vida social se encuentra muy nutrida en este momento. Tus amistades están pasando por un tiempo afortunado y esa buena suerte te llegará a ti también. Será una ocasión ideal para asistir a fiestas o eventos donde haya mucha concurrencia. Tauro Sentirás muy buena vibra en el trabajo y se te presentará una oportunidad de ascenso que no podrás rechazar. Si estás desempleado podría llegarte una propuesta muy interesante a través de un amigo. Es el momento de dar el salto ¡atrévete a triunfar! Géminis Hoy la vida te mostrará su cara más amable y luminosa. Además te sentirás conectado con las energías superiores. Surgirá la figura de un maestro o un guía que te iniciará en un nuevo camino. Encontrarás a otros seres que compartirán tus ideales. Cáncer Sentirás que una energía chispeante e inquietante revoloteando en tu lecho. Habrá un clima de confianza en tu ámbito íntimo que te motivará a ir un paso más allá de lo conocido y a experimentar sensaciones nuevas. Te esperan momentos sorprendentes. Leo Estarás con una cuota extra de buena suerte para armar sociedades porque las personas que se te acerquen tendrán una vibración muy elevada. Si te encuentras acompañado saldrás beneficiado por los progresos de tu pareja. Si estás soltero podrías conocer a alguien en una fiesta. Virgo En este día tendrás buenas nuevas en el área de trabajo, recibirás un acenso o un beneficio que facilitará tu funcionamiento diario. Si estás en la búsqueda de empleo, surgirá una oportunidad que te permitirá crecer. Notarás que tu desempeño se vuelve más eficiente. Libra Ahora atraviesas por una etapa en el que tu corazón está abierto de par en par y lo que te devuelve tu entorno te reconforta enormemente. Disfruta de este momento de alegría sin igual y guarda el registro de estás vivencias en tu interior. Escorpio Las influencias de Júpiter dan indicios muy positivos en relación a tu vida afectiva. Son momentos en los que un integrante nuevo puede incorporarse a la familia. También podrías ampliar tu vivienda o encontrar la casa de tus sueños. Recibirás el aliento de tus allegados. Sagitario Júpiter, tu astro regente, está trayendo algunos cambios en tu vida y revolucionando tu mente. Son momentos en los que te planteas la posibilidad de probar diferentes opciones y diversificarte. Alégrate porque recibirás buenas noticias o un mensaje muy alentador. Capricornio La abundancia formará parte de tu vida. Por eso aprovecha para hacerte un auto regalo. Puede ser una buena opción para que hagas un viaje relámpago o para que te des cualquier otro gusto extra ordinario. Te mereces todo lo bueno de la vida. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario Ahora que lograste tus objetivos podrás darte un respiro y premiarte por los grandes esfuerzos realizados. Será una buena ocasión para que organices un encuentro con tus amigos más cercanos. Dejarás una huella muy positiva en los seres que te rodean. Piscis Tus poderes extrasensoriales estarán muy exaltados. Tendrás un sueño premonitorio o una aparición que te permitirá adelantarte al futuro. Te darás cuenta de que hay un plan divino y que formas parte de un todo. Conságrate con amor a las energías superiores.

