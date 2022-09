El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de septiembre Deja los lugares por donde pasas mejor de lo que los encontraste. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MARTES, 6 DE SEPTIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz martes! Les cuento que en este día la Luna se asociará a Plutón en Capricornio y hará un sextil con Neptuno, así que estaremos dispuestos a trabajar duro por el bienestar común. Recuerda que tienes una misión que cumplir y que tu paso por este mundo no debe pasar inadvertido. Deja los lugares por donde pasas mejor de lo que los encontraste. Si hay personas que dependen de ti trata de darles el ejemplo y asegúrate de que los demás se beneficien de tus logros. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "MI VERDADERO TRIUNFO ES SUPERARME COMO PERSONA". Si hoy, 6 de septiembre estás de cumpleaños… Ciertamente te convendrá ir dejando atrás todo lo que no te permita expresar tus talentos y potencialidades, pero será mejor que hagas tu transformación de a poco y sin lastimar a nadie. Este será un buen ciclo para relajarte. La Copa de la Suerte: 14, 24, 43, 68, 79, 81 Aries:Te concentrarás en estabilizar tu situación de trabajo y te esforzarás por incrementar tu nivel de autoridad. Te esperan algunos desafíos en el plano profesional que deberás superar con mucha paciencia, sentido práctico y organización. Tauro: Será un buen momento para iniciar contactos con medios culturales o académicos y también para conectarte con el exterior y con empresas extranjeras por motivos de trabajo. Recibirás el consejo de las personas mayores o con más experiencia. Géminis: Los astros te están enseñando que para conocer la luz primero hay que atravesar la oscuridad, pero todas estas pruebas finalmente te convertirán en una persona más madura y profunda. La compenetración a nivel sexual será muy intensa ¡disfrútala! Cáncer: En lo afectivo recuerda que las relaciones humanas tienen las dos caras de la moneda y que cuando profundizas en el conocimiento del otro también afloran las partes oscuras. Acepta la realidad sin temores, reproches o enojos y sufrirás menos. Leo: En tu trabajo habrá un incremento de las responsabilidades y tendrás que delimitar funciones para mejorar tu rendimiento. Además, tendrás que resolver algunos asuntos prácticos y cotidianos, aunque te aburras. Por ejemplo, deberás poner en orden papeles, acomodar cajones, pagar cuentas. Virgo: En lo amoroso es tiempo de poner en juego tus sentimientos, aunque esto implique enfrentar ciertos temores. Buscarás algo de conflicto para incentivar la pasión, pero no te excedas, una actitud demasiado fuerte o exigente de tu parte podría provocar tensiones innecesarias. Libra: Los astros te favorecerán para resolver asuntos domésticos que normalmente te resultan tediosos. Deja que las cuestionen de orden privado permanezcan en reserva y resuelve los conflictos familiares puertas adentro. Una vez que hayas cumplido tu cometido te sentirás aliviado a nivel afectivo. Escorpio: Ahora no te podrás ir por las ramas porque los demás te exigirán respuestas muy precisas. En las conversaciones que entables deberás ir directo al grano, para poder concretar negocios o proyectos. Pero por ningún motivo reveles información reservada. Sagitario: En este día el foco estará puesto en los temas económicos, pero recuerda que este es un mundo áspero y que nadie te regala nada, así que si quieres progresar deberás hacer valer los esfuerzos que realizas día a día. Si consideras que mereces un aumento pídelo. Capricornio: Será un buen momento para superar y revertir tus temores e inhibiciones respecto a tu cuerpo y apariencia física. Cuando te aceptes tal cual eres y levantes tu autoestima tu vida se transformará por completo. Haz de tu debilidad tu mayor fortaleza. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Acuario: En este día aprenderás algunas lecciones muy profundas sobre el significado del amor incondicional, ahora será mucho más importante dar que recibir, aunque no seas correspondido plenamente. Los demás necesitarán de tu apoyo y entrega para superar experiencias controvertidas. Piscis: Participarás en actividades grupales que te movilizarán emocionalmente. Por otro lado, el vínculo con algún amigo podría atravesar un momento de crisis. A través de tu entorno social surgirán oportunidades que te llevarán a transformar tu vida.

