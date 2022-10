El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de octubre ¡Ojo! Los seres de luz se estarán manifestando en tus sueños e intuiciones. Mira lo que te deparan los astros para hoy, según El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir JUEVES, 6 DE OCTUBRE ¡Y eso mi gente linda! ¡Feliz y bendecido jueves! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Piscis, así que estaremos muy sensibles y receptivos. Una vibración amorosa, empática y compasiva nos ayudará a fluir con las distintas situaciones y a llevar la vida con un mayor grado de aceptación. Además, nuestras almas se manifestarán a través de sueños o intuiciones. Quiero que afines tus sentidos más sutiles porque los seres de luz se estarán manifestando desde el Universo de lo intangible. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "SOY UNA GOTA EN UN OCÉANO DE AMOR". Si hoy, 6 de octubre estás de cumpleaños… Durante este año tu gracia natural y tus cualidades más bellas estarán en auge. Te encargarás de mejorar el clima que se respira en tu casa y tu trabajo. Tu vida amorosa cobrará una nueva dimensión y alcanzarás la plenitud con el ser que esté a tu lado. La Copa de la Suerte: 15, 38, 53, 66, 73, 84 Aries: Será un día propicio para involucrarte en tareas humanitarias porque buscarás el beneficio de los demás. Otra opción sería que estudies en soledad, que investigues o que prepares algún trabajo que recién podrá salir a la luz en un par de días. Guíate por tu intuición. Tauro: Un grupo de personas te propondrá que te integres y que te unas a ellos para realizar proyectos creativos. También es probable que te reencuentres con gente que hace tiempo no veías. Descubrirás que la verdadera amistad es atemporal. Géminis: Surgirán responsabilidades extras en lo profesional, por eso te convendrá definir los próximos pasos que vas a dar para ir logrando tus objetivos. Será importante que tomes en cuenta los errores del pasado para no repetirlos y que aproveches toda la experiencia que has acumulado. Cáncer: Personas muy compasivas y sabias te trasmitirán enseñanzas espirituales que enriquecerán tu vida. El mundo que te rodea adquirirá mayores dimensiones y te interesará ampliar tu nivel de conocimientos. La respuesta que estás esperando se encuentra más cerca de lo que crees. Leo: Será un día favorable para las transacciones comerciales. Deberás agudizar "tu olfato" para no perder las oportunidades que se presenten. Podrías recibir un dinero que esperabas hace tiempo, encontrar financiación para un negocio que tienes en mente o conseguir un préstamo bancario. Virgo: Las relaciones sociales, la pareja y las asociaciones de todo tipo ocuparán tu atención. Comienza un período de cooperación en el que dejarás de lado algunos intereses personales para trabajar en equipo. Será un buen momento para buscar asesoramiento profesional o consejo de un amigo. Libra: En tu trabajo prestarás un servicio valioso y darás lo mejor de ti sin esperar nada a cambio. El estado emocional y la influencia del medio ambiente afectarán tu equilibrio físico, así que cuídate de los cambios de clima y aliméntate bien para aumentar tus defensas. Escorpio: Será un día ideal para estar con tu amorcito o para que compartas con tus hijos paseos, juegos y momentos de esparcimiento. No olvides que tu signo es del elemento agua, y como tal necesitas del alimento afectivo para sentirte pleno. Abre el corazón. Sagitario: Llegó el momento de hacer una reunión familiar para dejar atrás malos entendidos del pasado. Tus vínculos afectivos llegarán a grandes niveles de profundidad y lograrás dejar atrás viejos recelos. Podría ser una buena ocasión para remodelar tu casa. ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Llegó el momento de abrir tu mente y dialogar con tu entorno. Escuchar a los demás con buena disposición y sin prejuicios puede ayudarte a entender mejor tus propios sentimientos. Por otro lado, si te dedicas a las ventas o consultoría habrá mayor movimiento. Acuario: Será un momento ideal para que te ocupes de generar mayores ingresos. Podrías pedir un aumento, diversificar tus negocios o ampliar tu cartera de clientes. Sin embargo, deberás estar muy atento porque podrías recibir propuestas algo idealistas o poco concretas. Piscis: Irradiarás un encanto muy especial y estarás envuelto en un halo de misterio que mantendrá hipnotizados a todos. Te sentirás preparado para inaugurar una nueva fase en tu vida. Recurre a tu sexto sentido y a tu intuición a lo hora de tomar decisiones.

