El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de octubre Será la ocasión perfecta para generar nuevas alianzas ya que estas tendrán grandes perspectivas de éxito. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir MIÉRCOLES, 6 DE OCTUBRE ¡Gente bella, llegamos al ombligo de la semana! Les cuento que hoy es un día particularmente especial porque se producirá la Luna Nueva en Libra y, además, Marte y Mercurio estarán transitando ese signo. Será la ocasión perfecta para generar nuevas alianzas ya que estas tendrán grandes perspectivas de éxito. En tus relaciones habrá espacio para que expreses lo que deseas y posibilidades de llegar a acuerdos. Te darás cuenta de que eres más potente y dichoso si te asocias con personas que sean más compatibles contigo. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "EL AMOR LLEGARÁ A MI VIDA A LLENARLA DE FELICIDAD". Si hoy, 6 octubre, estás de cumpleaños… ¡Año nuevo, vida nueva! En esta revolución solar hay excelentes augurios y la promesa de una gran renovación en las diferentes áreas de tu vida. Es posible que estrenes una casa, un trabajo o una relación. Tendrás la oportunidad de reinventarte. La Copa de la Suerte: 15, 33, 45, 56, 78, 86 Aries: Esta Luna Nueva marcará el inicio de una nueva fase en el plano amoroso. Tus relaciones te motivarán para que hagas un despliegue de seducción y para que pongas en marcha una estrategia de conquista. Renacerás en compañía de un ser que hará que saques lo mejor de ti. Tauro: En tu ámbito de trabajo estarás rodeado de gente con un excelente capital humano que harán contribuciones muy valiosas a tu persona y tu vida. Los pequeños desafíos que afrontas a diario serán resueltos gracias a que reinará la colaboración mutua. Géminis: Dedícate plenamente a tu felicidad, cuida tu imagen y estrena una ropa que te guste. Si sales al mundo, estoy seguro de que, además de relajarte, encontrarás gente afín. Los demás se quedarán admirados cuando les muestres quién eres y de lo que eres capaz. Cáncer: Esta Luna Nueva marcará el inicio de un ciclo de mayor unión en la esfera afectiva y los miembros de tu familia lucharán codo a codo para salir adelante. Es posible que te mudes, hagas reformas o que estrenes un nuevo decorado en tu hogar. Leo: Tu mente estará muy inspirada y entenderás a la perfección el punto de vista de cada una de las personas que te rodean. Aprovecha esta corriente de lucidez para tener las conversaciones que te quedaron pendientes. Los intercambios serán gratos y te mantendrán entretenido. Virgo: Las estrellas te favorecerán en el área financiera en especial si estás interesado en crear nuevas sociedades o realizar negocios en conjunto a otras personas. Es un momento propicio para hacer inversiones, pero antes de tomar decisiones te convendrá asesorarte y estudiar el mercado. Libra: La Luna Nueva en tu signo habla de una unión sagrada y del comienzo de un nuevo ciclo. Darás un paso muy importante hacia tu propia plenitud y felicidad. Todo lo que desees y necesites lo vas a conseguir y encontrarás tu complemento perfecto. Escorpio: Tus poderes perceptivos irán aumentado y posiblemente fortalecerás todo lo relacionado con tus conexiones espirituales. Te recomiendo que aprendas una técnica de meditación porque ahora necesitas generar un estado de paz y armonía interior. Sagitario: Llegarán propuestas interesantes por parte de tus amigos y surgirán oportunidades de desenvolverte en grupo. Tu visión del futuro se renovará gracias al contacto con los demás y vivirás experiencias diferentes. Disfrutarás elaborando tus proyectos y apostando a tus ideales. Capricornio: Asumir nuevas responsabilidades te ayudará a crecer y madurar. Tu ambiente de trabajo será muy cordial y habrá armonía en toda la cadena de mandos. Será un momento oportuno para que te postules a un ascenso o, si estás desocupado, para que solicites empleo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Acuario: Recibirás propuestas interesantes de otras regiones y harás nuevas conexiones tanto en el plano de trabajo como en el personal. Quienes te rodean te estimularán para crezcas y te desarrolles. Aprovecha para expandir tu campo de acción ¡las estrellas te acompañan! Piscis: Si estás en pareja, ahora se activará una profunda conexión íntima y verás que podrán entenderse perfectamente. Por otro lado, si te encuentras soltero, entonces te recomiendo que uses un perfume de jazmín para incrementar aún más la atracción.

