El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de noviembre Este día contarás con una notable capacidad de determinación que te permitirá dar pasos firmes. Mira lo que te deparan los astros para hoy con El Niño Prodigio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 6 DE NOVIEMBRE ¡Y eso mi bella gente! ¡Feliz y bendecido sábado! Les cuento que hoy la Luna transitará por el signo de Sagitario desde donde hará un perfecto sextil con Saturno. Esta configuración nos ayudará a elevar nuestros principios morales y a conducirnos de una manera ejemplar, en total congruencia con nuestras creencias e ideales. Llegarán a tu vida personas con una amplia gama de experiencia que sabrán guiarte. La dirección que debes tomar estará clara y contarás con una notable capacidad de determinación que te permitirá dar pasos firmes. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "ENCUENTRO EL NORTE Y ASUMO LA DIRECCIÓN DE MI VIDA". Si hoy, 6 noviembre, estás de cumpleaños… En esta revolución solar todo lo que inicies tendrá el sello de tu personalidad y gracias a tus brillantes estrategias y jugadas maestras lograrás todo lo que te propongas. Ya verás que muchos de los proyectos y sueños que tenías en mente se irán haciendo realidad. La Copa de la Suerte: 6, 18, 34, 57, 73, 87 Aries:Los asuntos legales se resolverán a tu favor y sentirás que finalmente, después de haber recorrido un largo camino, una puerta se abre ante ti. Te rodearás de seres que te ayudarán a ampliar tu perspectiva y harás amistades basadas en altos ideales. Tauro:Recibirás ingresos extras por herencias o legados. Sería prudente que hagas un estudio de mercado para saber cómo invertir tu capital así no se esfuman tus ganancias. Te sugiero que busques un buen asesoramiento para aplicarlo en el campo de los negocios. Géminis:Generarás alianzas efectivas y con excelentes perspectivas a futuro. Buscarás la colaboración de otras personas y juntos encontrarán soluciones creativas a los nuevos desafíos. Te darás cuenta que en la unión tienes mayores posibilidades. Ya no te sentirás más solo. Cáncer:A veces te olvidas de cuidar tu cuerpo, pero hoy dedícale algo de tiempo a mimarte y a mejorar tu estado físico. Hacer yoga o salir a andar en bicicleta además de energizar tu organismo reacomodará tus ideas. Recuerda que mente sana en cuerpo sano. Leo: Tú eres una persona muy creativa y carismática. Tu encanto particular hoy hará que los demás te observen con admiración. Aprovecha para que tus talentos te luzcan asistiendo eventos sociales, podrías generar nuevas amistades o alianzas de trabajo. Virgo: Este es un momento para abrir las compuertas de tu mundo afectivo. Además, con Venus a tu favor, la felicidad estará a tus puertas, atrápala, no la dejes escapar, y ten presente que podrían surgir amores nuevos o cambios sentimentales positivos. Libra: Si tienes hijos te preocuparás por su educación y querrás ofrecerles una gama más variada de posibilidades. Toda la información que recibas será valiosa y alguien en particular te dará una opinión que ampliará tus conceptos, escúchalo sin prejuicios. Escorpio: Harás transacciones comerciales fructíferas, y habrá un vuelco favorable si en los días pasados hiciste gastos o diste malos pasos en lo relativo al dinero. Ahora tendrás la posibilidad de equiparar las cuentas y de pensar con prudencia como quieres administrarte de aquí en más. Sagitario: Hoy podrás encaminar aquellos sueños en los que venías trabajando. Además de consejos sensatos, encontrarás buenas ideas y soluciones creativas en los seres que te acompañan. Escucha atentamente la voz de la experiencia y aplica las lecciones que recibes sin dudar. Capricornio: Un asunto que tenías pendiente para resolver caerá de maduro y encontrará una vía de solución natural que dejará contentas a todas las partes. Confía más en tu intuición que guiará tus pasos maravillosamente en el campo de la economía. Acuario: Es posible que te rodees de un grupo de personas más jóvenes e inexpertas. Tus consejos y tus pautas de conducta serán necesarias. No tolerarás actitudes negligentes por parte de tus nuevos amigos y asumirás una actitud crítica frente al despilfarro y la inmadurez. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Piscis: En tu afán por mostrarte al mundo como una persona solvente ocultarás tus temores por problemas que aún no has podido resolver. Pero no estás tan solo como crees ya que tus seres protectores intercederán para disminuir el peso que cargas en tus espaldas.

