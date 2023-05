El Niño Prodigio: Horóscopo para el 6 de mayo La alineación de la Luna con los planetas acentuará la energía sexual: el deseo, la intensidad y el amor se combinarán de manera perfecta, ¡aprovecha! Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir SÁBADO, 6 DE MAYO Les cuento que hoy habrá un gran trígono de agua entre la Luna, Marte y Neptuno que nos llevará a tomar iniciativas a nivel personal. Esta combinación también será muy buena para lo sexual ya que el deseo, la intensidad y el amor se combinarán en una fórmula alquímica perfecta. Te sugiero que investigues acerca del tantra, que es una práctica que busca conectar a los amantes con una mayor profundidad sensorial y crear una conexión más íntima. AFIRMACIÓN DEL DÍA: "RENAZCO A TRAVÉS DEL AMOR Y EL SEXO" . Si hoy, 6 de mayo estás de cumpleaños… Te interesarás por el mundo de la espiritualidad, serás guiado por los seres de luz y tendrás sueños llenos de significados trascendentales. Te codearás con gente con la que disfrutarás de grandes aventuras. Descubrirás una dimensión más alegre del amor. La Copa de la Suerte: 9, 16, 42, 86, 88, 95 Aries: En el firmamento se producirá un trino de agua que involucrará a Marte, tu astro regente, sincronizando tú mundo emocional e instintivo. Abrirás las compuertas de tu intimidad y mostrarás tus zonas recónditas. Lograrás un nivel de conexión muy profundo con tu compañero de lecho. Tauro: Sentarás tu posición frente a los demás y dirás lo que sientes sin vueltas. Confrontarás a esa persona que tanto te interesa y le hablarás con el corazón en la mano. Tus palabras causarán un impacto positivo y aportarán ese condimento extra que estaba faltando en tu relación. Géminis: Tu eficacia no pasará inadvertida e irás alcanzado una imagen pública muy positiva, así que podrías aprovechar para solicitar ese aumento de salario que tanta falta te hace. También será una ocasión perfecta para empezar una dieta que te ayude a purgarte y eliminar toxinas. Cáncer: Marte en tu signo te llevará a pisar fuerte y te dará fuerzas para asumir un rol protagónico. Las decisiones que tomes impactarán favorablemente en tu vida sentimental. Será un momento ideal para que pases más tiempo con el ser que amas y le demuestres que ocupa un lugar prioritario en tu vida. Leo: Te conectarás con tu mundo afectivo y te darás permiso para llorar y desahogarte. Las rivalidades y enojos antiguos dejarán de tener sentido y gracias a que tenderás un manto de piedad podrás exculpar a un familiar que en el pasado fue un poco hiriente contigo. Virgo: Si recibes una propuesta para salir, acéptala sin dudar ya que estás necesitando que alguien te anime, te empuje y te aliente. Vincularte y dialogar te ayudará a comprender mejor como funciona tu psiquis y a desmenuzar la naturaleza humana. Libra: Se terminaron los tiempos de carencias y penurias económicas. Tendrás suficiente dinero para cubrir todos tus gastos e incluso encontrarás una vía para elevar tu poder adquisitivo. Es posible que tu jefe o alguna figura masculina brinden ayuda financiera. Escorpio: Estarás lleno de vitalidad y tu principal fuente de energía provendrá del corazón. Avanzarás por un camino iluminado e irás tomando buenas decisiones. Toda tu vida cobrará una dimensión más profunda y experimentarás en carne propia el poder de las emociones. Sagitario: Hoy llegarás a una mayor comprensión de los sucesos que marcaron tu vida. Algunas etapas quedarán atrás y te vas a dar cuenta que será para bien. Una vez que te desprendas del pasado todo fluirá naturalmente y muchos problemas se disolverán. Niño Prodigio Credit: Getty Images ¡PARA RECIBIR TU HORÓSCOPO DIARIO EN TU INBOX SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN! Capricornio: Hoy el cosmos te pedirá que te involucres en las causas sociales y que te impliques emocionalmente con los problemas de tus amigos. Un pequeño gesto solidario podría ayudar a sanar tu entorno. Solo tienes que estar dispuesto a escuchar y a brindar algo de consuelo. Acuario: Llegarás a la cima y te consolidarás en un rol de autoridad gracias a tu enorme disposición de trabajo. Comprobarás que has sabido ganarte una imagen pública digna de respeto y admiración. Además, prepárate porque el flujo del dinero aumentará notablemente. Piscis: Considera la posibilidad de viajar a un sitio de mar porque el contacto con el agua te potenciará y te ayudará a recordar tu misión. Te darás cuenta de que, a través de las diferentes experiencias que te tocó pasar, fuiste obteniendo sabiduría. Confía en las enseñanzas del universo.

